Heineken stawia na cyfrowe biuro

Heineken Global Shared Services obecny jest w Krakowie od 2012 roku.

– Nasi pracownicy na całym świecie należą w tym momencie do 27 różnych narodowości i posługują się 17 różnymi językami. Dlatego doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważną rolę w udanym biznesie odgrywa skuteczna komunikacja – komentuje Ewa Szalewska, head of people function w Heineken. - Po pandemii nasiliła się praca hybrydowa, co wpłynęło na sposób współpracy i komunikacji pracowników. Dlatego zdecydowaliśmy się stworzyć cyfrowe biuro, które będzie wspierać nas w dalszym rozwoju i pozwoli wykonywać swoje obowiązki, niezależnie od tego, skąd zdecydujemy się zalogować.

Jednym z głównych celów modernizacji biura w Polsce było spełnienie wymagań hybrydowego miejsca pracy. Kolejną kwestią była chęć przeniesienia zarządzania infrastrukturą do modelu usług zarządzanych, aby umożliwić stosunkowo niewielkiemu wewnętrznemu zespołowi IT skupienie się na usługach wewnętrznych.

- Podczas całego wdrożenia naszemu zespołowi NTT powierzono zarządzanie infrastrukturą sieciową, bezpieczeństwem i contact center, a także koordynację całego procesu wdrożenia - wyjaśnia Rafał Sałyga, go-to-market director z NTT w Polsce. – To również nie koniec naszego partnerstwa, gdyż NTT będzie także odpowiedzialne za całodobowe centrum techniczne, które będzie wspierać pracowników korporacji w dalszych działaniach – dodaje.

Kluczowym priorytetem jest przeniesienie usług firmy z dotychczasowego modelu on-premises do chmury.

- Infrastruktura chmurowa to podstawa pracy hybrydowej. Bez niej nie byłoby możliwe osiągnięcie celów, jakimi są zunifikowane systemy oraz bezproblemowy i bezpieczny dostęp do cyfrowych narzędzi i zasobów z dowolnego miejsca – powiedziała Łucja Barbaszewska, szefowa sprzedaży na rynek komercyjny w Cisco Polska.