Haerowcy mają dość zajmowania się wypłatą pensji. Jest sposób, by im ulżyć

Rotacja pracowników to bolączka każdego działu HR (Fot. Shutterstock)

Multitasking HR-ów stał się faktem, który negatywnie wpływa na realizację działań skupionych na tym, co w firmach najważniejsze - na ludziach. Czy jest to możliwe, aby poświęcić wystarczającą ilość czasu na rozwój zespołu, dzieląc obowiązki HR z działaniami kadrowo-płacowymi?

Według danych z globalnego raportu ADP „The potential of payroll: Global payroll survey 2022”, 53 proc. respondentów przyznaje, że boryka się z problemem niedoboru pracowników kadrowo-płacowych, przez co działania związane z wypłatą pensji zostały przeniesione na HR.

Pomocna może okazać się automatyzacja procesu payroll (wypłaty wynagrodzeń - red.), która może uwolnić nawet 80 proc. czasu specjalistów HR, a ci będą mogli wreszcie skupić się na człowieku.

Również automatyzacja rekrutacji pozwali zaoszczędzić czas HR-owców. Coraz więcej firm sięga po narzędzia usprawniające procesy rekrutacyjne, np. chatboty.

Z raportu „Na strategicznym biegu” Pracuj.pl wynika, że wśród najważniejszych zadań HR-u jest rekrutacja i pozyskanie odpowiednich pracowników do organizacji. W mniejszych firmach (do 50 pracowników) odpowiedź tę wskazało aż 94 proc. ankietowanych, a w średnich (do 250 pracowników) - 93 proc.

W zdecydowanej większości firm, niezależnie od ich wielkości, HR jest obszarem wielozadaniowym, a zatrudnieni tu pracownicy odpowiadają również za: onboarding i offboarding (odpowiednio: 66 proc. wskazań w małych firmach, 78 proc. w średnich i 81 proc. w dużych), rozwój i szkolenia pracowników (57 proc., 76 proc., 77 proc.), a także za motywowanie, programy benefitowe i wellbeing (56 proc., 76 proc., 74 proc.).

W najmniejszych firmach pracownicy HR są również często odpowiedzialni za działania spoza tego obszaru biznesowego.

Braki w kadrach skutkują błędami w płacach pracowników