GUS: Wykorzystanie internetu w przedsiębiorstwach powszechne, ale i zróżnicowane

Usprawnienie pracy i zastosowanie nowoczesnych technologii jest nieodzownie związane z wyposażeniem przedsiębiorstw w komputery. Ich powszechne zastosowanie sprawia, że wskaźnik obrazujący wykorzystanie komputerów w firmach utrzymuje się na zbliżonym i niezmiennie wysokim poziomie. W 2019 r. odsetek przedsiębiorstw stosujących komputery wyniósł 96,8 proc.

W 2019 r. w dziesięciu województwach zwiększył się w skali roku odsetek przedsiębiorstw wykorzystujących komputery. Najwyższy wzrost tego wskaźnika wystąpił w województwie łódzkim - o 3,6 p. proc. (w 2018 r. - w świętokrzyskim - o 3,3 p. proc.), natomiast najniższy - w województwie warmińsko-mazurskim - o 0,3 p. proc. (w 2018 r. - w kujawsko-pomorskim - o 0,3 p. proc.).

W latach 2015-2019 odsetek przedsiębiorstw posiadających dostęp do internetu w skali całego kraju przekroczył 90 proc. Wysoki poziom wskaźnika świadczy o niesłabnącym zainteresowaniu korzyściami płynącymi z możliwości łączenia się z siecią globalną. Wśród przedsiębiorstw dużych wartość ta oscylowała w granicach 100 proc. Podobnie jak w przypadku wyposażenia w komputery, również wskaźnik dostępu do internetu najniższy był w przedsiębiorstwach małych.

Największy odsetek przedsiębiorstw posiadających dostęp do internetu wystąpił w województwie dolnośląskim (98,8 proc.), najmniejszy - w świętokrzyskim (93,3 proc.). W 2018 r. odsetek przedsiębiorstw w Polsce posiadających dostęp do internetu był o 1 p. proc. niższy od średniej dla Unii Europejskiej wynoszącej 97 proc.

W 2019 r. w większości badanych sekcji dostęp do sieci globalnej posiadało ponad 95 proc. przedsiębiorstw, a w jednostkach związanych z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę oraz naprawą i konserwacją komputerów i sprzętu komunikacyjnego - wszystkie badane podmioty.

Praca mobilna

Dzięki wykorzystaniu urządzeń przenośnych pozwalających na mobilne połączenie z internetem, możliwa stała się praca poza siedzibą przedsiębiorstwa, na przykład w trakcie podróży służbowej. Pracownik wyposażony w taki sprzęt może mieć bowiem dostęp do swojego konta e-mail lub aplikacji firmowych i pracować tak, jakby przebywał w przedsiębiorstwie.

W 2019 r. ponad trzy czwarte przedsiębiorstw wyposażało swoich pracowników w urządzenia przenośne. Uwzględniając rodzaj prowadzonej działalności wzrost wskaźnika odnotowano w dziesięciu z analizowanych sekcji, największy - w zakwaterowaniu i gastronomii (o 12,5 p. proc.).

Źródło: GUS

W 2018 r. wskaźnik wykorzystania urządzeń przenośnych w przedsiębiorstwach w Polsce (68 proc.) był na wyższym poziomie niż średnia dla Unii Europejskiej (65 proc.). Najwyższy odsetek wystąpił w Finlandii i Danii (93 proc.), a najniższy - w Bułgarii (45 proc.).

Pracownicy korzystający z komputerów

W 2019 r. w porównaniu z rokiem poprzednim wzrósł odsetek osób pracujących wyposażonych w komputery (o 1,6 p. proc.) i odsetek pracowników posiadających komputery z dostępem do internetu (o 2,7 p. proc.). Co drugi pracownik dużego przedsiębiorstwa wyposażony był w służbowy komputer i w zdecydowanej większości były to urządzenia podłączone do Internetu.

W zależności od rodzaju prowadzonej przez przedsiębiorstwa działalności obserwuje się znaczne zróżnicowanie odsetka pracowników wykorzystujących w swojej pracy komputer. W 2019 r. najwyższy wskaźnik wystąpił w podmiotach prowadzących działalność związaną z informacją i komunikacją oraz w firmach zajmujących się działalnością profesjonalną, naukową i techniczną. Co trzeci pracownik w przedsiębiorstwach z sekcji: zakwaterowanie i gastronomia, budownictwo, administrowanie i działalność wspierająca, przetwórstwo przemysłowe oraz dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja był wyposażony w komputer.

- Porównując odsetki pracujących korzystających z komputera oraz korzystających z komputera z dostępem do internetu według sekcji zauważyć można, że największa różnica wystąpiła w podmiotach zajmujących się naprawą i konserwacją komputerów i sprzętu komputerowego (11,4 p. proc.), natomiast w sekcjach: budownictwo, informacja i komunikacja oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna prawie wszyscy pracownicy korzystający z komputera posiadali jednocześnie możliwość użytkowania internetu - czytamy w badaniu GUS.

Specjaliści ICT

Uwzględniając klasy wielkości przedsiębiorstw oraz rodzaj prowadzonej działalności obserwuje się duże zróżnicowanie odsetka firm, które w ciągu roku zatrudniły lub próbowały zatrudnić pracowników na stanowiska wymagające specjalistycznych umiejętności w dziedzinie ICT. W 2018 r. co trzecie duże przedsiębiorstwo było zainteresowane zatrudnieniem specjalistów ICT, natomiast wśród podmiotów małych było to zaledwie 2,6 proc. Cztery na dziesięć firm z sekcji informacja i komunikacja zatrudniała lub poszukiwała takie osoby.

W zależności od wielkości przedsiębiorstwa oraz rodzaju prowadzonej działalności obserwuje się znaczne zróżnicowanie odsetka przedsiębiorstw, które zatrudniają specjalistów ICT. W 2019 r. największy udział podmiotów posiadających kadrę specjalistów ICT odnotowano w sekcji informacja i komunikacja (77,3 proc.), natomiast najmniejszy - w sekcji budownictwo (14,3 proc.).

W 2018 r. 2,1 proc. przedsiębiorstw posiadało trudne do obsadzenia stanowiska dla specjalistów ICT. Tego typu sytuacja występowała najczęściej w podmiotach dużych (18,1 proc.). Biorąc pod uwagę rodzaj prowadzonej działalności odsetek firm z trudnymi do obsadzenia stanowiskami w sekcjach informacja i komunikacja oraz naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (odpowiednio 28,8 proc. i 27,8 proc.) przewyższał znacznie wartość tego wskaźnika w innych sekcjach. Najmniejszy odsetek przedsiębiorstw w takiej sytuacji odnotowano w zakwaterowaniu i gastronomii (0,4 proc.).

Zdecydowana większość przedsiębiorstw w 2018 r. zlecała zadania związane z ICT podmiotom zewnętrznym (71,4 proc.). Niemal trzy czwarte przedsiębiorstw zadania tego typu powierzało pracownikom z innych firm. Odsetek jednostek zlecających obsługę technologii informacyjno-komunikacyjnych na zewnątrz najwyższy był w podmiotach dużych.

Media społecznościowe

Wzrost popularności mediów społecznościowych sprawił, że są one coraz chętniej wykorzystywane przez przedsiębiorstwa w sferze biznesowej jako nowy kanał komunikacji do promowania swoich produktów i marek. Ich użytkownicy polecają ciekawe treści, dzieląc się opiniami na temat produktów, usług i akcji reklamowych. Marketing społecznościowy pozwala na stworzenie grona lojalnych klientów i szybkie pozyskiwanie nowych. Poprzez komunikację w mediach społecznościowych firmy zachęcają konsumentów do dzielenia się pomysłami, które potem mogą wykorzystać w pracach nad tworzeniem lub rozwojem produktów i usług.

Coraz częściej media społecznościowe bywają przydatne w trakcie rekrutacji pracowników, na przykład przy poszukiwaniu osób o wąskiej specjalizacji. Stają się także narzędziem służącym usprawnieniu komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa, umożliwiając wymianę opinii i pomysłów pracowników. Co trzecie przedsiębiorstwo w Polsce w 2019 r. wykorzystywało przynajmniej jedno z mediów społecznościowych.

Najpopularniejszym narzędziem były serwisy społecznościowe. Ponad dwie trzecie firm należących do sekcji informacja i komunikacja posiadało swój profil w portalu społecznościowym. Najmniejsze znaczenie tego rodzaju narzędzi odnotowano w podmiotach zajmujących się budownictwem.

Źródło: GUS

Media społecznościowe w 2019 r. były najczęściej wykorzystywane przez przedsiębiorstwa do tworzenia wizerunku przedsiębiorstwa lub marketingu produktów (32,5 proc.). Ten powód jako główny wskazywany był przez podmioty we wszystkich klasach wielkości oraz we wszystkich rodzajach aktywności ekonomicznej. Najrzadziej social media używane były w celu zaangażowania klientów w proces rozwoju lub innowacji produktów (9,7 proc.).

Przedsiębiorstwa z sekcji informacja i komunikacja były liderami pod względem wykorzystania tego rodzajów środków komunikacji w celu: tworzenia wizerunku przedsiębiorstwa lub marketingu produktów (67,8 proc.), zaangażowania klientów w proces rozwoju lub innowacji produktów (30,8 proc.), współpracy z partnerami biznesowymi (36,4 proc.), rekrutacji pracowników (48,3 proc.), wymiany poglądów, opinii lub wiedzy wewnątrz przedsiębiorstwa (36,9 proc.). Natomiast w celu otrzymywania lub odpowiadania na uwagi/komentarze i pytania klientów media społecznościowe najczęściej wykorzystywane były przez firmy zajmujące się zakwaterowaniem i gastronomią (51,8 proc.).