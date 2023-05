Grupa Pracuj z 50 mln zł zysku za pierwszy kwartał

Łączne przychody Grupy Pracuj z polskiego rynku w pierwszym kwartale 2023 roku wyniosły 129,6 mln zł wobec 131,6 mln zł przed rokiem (-1,5 proc. rok do roku). Zysk netto w omawianym okresie wyniósł 52,8 mln zł i był na zbliżonym poziomie jak przed rokiem (-4,1 proc. rok do roku).

W pierwszym kwartale 2023 roku skonsolidowane przychody Grupy Pracuj wyniosły 185,4 mln zł i były o 30,5 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2022 roku.

Wzrost ten wynikał głównie z konsolidacjiSsoftgarden – przejętego w ubiegłym roku wiodącego gracza na rynku HR Tech w Niemczech, oferującego usługi w modelu SaaS.

Skorygowana EBITDA w pierwszym kwartale tego roku sięgnęła 83,9 mln zł, co oznacza wzrost o 5,1 proc. rok do roku.

Liczba sprzedanych projektów rekrutacyjnych w serwisie Pracuj.pl w pierwszym kwartale 2023 roku wyniosła blisko 133 tys. i była niespełna 13 proc. niższa niż w rekordowym pierwszym kwartale 2022 roku, a zarazem o ponad 15 proc. wyższa niż w ostatnim kwartale ubiegłego roku. Średnia cena sprzedanych projektów rekrutacyjnych wzrosła rok do roku do 853 zł, w znacznej części kompensując umiarkowany spadek wolumenu rok do roku.

Wypracowana przez Grupę Pracuj skorygowana EBITDA (zysk operacyjny przed potrąceniem odsetek, podatków i amortyzacji - red.) w pierwszym kwartale 2023 roku wyniosła 83,9 mln zł, co oznacza wzrost o 5,1 proc. rok do roku. Zgodnie z przewidywaniami, konsolidacja softgarden obniża w krótkim i średnim terminie poziom skonsolidowanej marży EBITDA, co wynika przede wszystkim z rozwoju niemieckiej spółki. W pierwszym kwartale 2023 roku marża skorygowana EBITDA wyniosła 45,3 proc. wobec 50,2 proc. w całym 2022 roku.

