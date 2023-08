Grupa Pracuj rośnie w Niemczech i na Ukrainie. W Polsce wynik na minusie

Grupa Pracuj podała wyniki za pierwszą połowę 2023 roku. Przychody wyniosły 369,7 mln zł i były o 31,9 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2022 roku.

Skorygowana EBITDA w pierwszym półroczu tego roku sięgnęła 173,1 mln zł, natomiast skonsolidowany zysk netto 109,8 mln zł. W obu przypadkach oznacza to wzrost o 7,5 proc. rok do roku. Marża skorygowana EBITDA wyniosła tym samym 46,8 proc. wobec 50,2 proc. w całym 2022 roku.

W samym drugim kwartale 2023 roku przychody Grupy Pracuj sięgnęły 184,3 mln zł (+33,4 proc. rok do roku), skorygowana EBITDA wyniosła 89,1 mln zł (+9,9 proc. rok do roku), a zysk netto 59,3 mln zł (+25,7 proc. rok do roku).

Polska gałąź Grupy Pracuj odczuła spowolnienie gospodarcze

Na polskim rynku, w związku ze spowolnieniem gospodarczym i towarzyszącą mu ostrożnością pracodawców, Grupa zanotowała spadek w ujęciu rocznym liczby opublikowanych projektów rekrutacyjnych w serwisie Pracuj.pl, który został częściowo skompensowany wzrostem średnich cen projektów rekrutacyjnych. W efekcie zysk operacyjny polskiej działalności Grupy został utrzymany na poziomie sprzed roku. Łączne przychody z polskiego rynku w pierwszym półroczu 2023 roku wyniosły 257,2 mln zł wobec 266,2 mln zł przed rokiem (-3,4 proc. rok do roku). Zysk operacyjny segmentu Polska wyniósł natomiast 143,9 mln zł i był zbliżony do osiągniętego w analogicznym okresie 2022 roku.

Źródło: dane Grupy Pracuj nt. wyników za pierwsze półrocze 2023

Liczba opublikowanych projektów rekrutacyjnych w serwisie Pracuj.pl w pierwszej połowie 2023 roku wyniosła niemal 258 tys. i była o 13,5 proc. niższa w porównaniu z bardzo mocnym pierwszym półroczem 2022 roku, kiedy to obserwowano popandemiczne ożywienie na rynku rekrutacyjnym. Średnia cena sprzedanych projektów rekrutacyjnych w pierwszej połowie tego roku wzrosła natomiast do ponad 878 zł, częściowo kompensując spadek wolumenu rok do roku.