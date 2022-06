Grupa Pracuj przejmuje niemieckie spółki za 118 mln euro

Grupa Pracuj przejmuje 100 proc. udziałów w firmie softgarden, która jest jednym z liderów rynku systemów wspierających procesy rekrutacji w Niemczech. Wartość transakcji to blisko 118 mln euro. To największa od lat akwizycja zagraniczna zrealizowana przez polską firmę technologiczną w Niemczech i regionie DACH.

Zarząd spółki Grupa Pracuj poinformował we wtorek w komunikacie o zawarciu umowy z Eden Investment S. r.l. (spółką kontrolowaną przez alternatywną firmę inwestycyjną Investcorp) i spółką Stefan Schüffler Beteiligungs UG nabycia 100 proc. udziałów w spółce Spoonbill Holding GmbH oraz pośrednio 100 proc. udziałów w spółkach Spoonbill GmbH, softgarden e-recruiting GmbH i absence.io GmbH.

- Umowa przewiduje, że zamknięcie transakcji, podczas której dostarczone mają zostać dokumenty lub dokonane czynności wskazane w umowie, nastąpi do dnia 27 czerwca 2022 r. - wyjaśnia grupa Pracuj, dodając, że jeśli w terminie trzech dni od tej daty nie nastąpi zamknięcie transakcji, każda ze stron będzie miała prawo od niej odstąpić.

Zgodnie z Umową łączna cena sprzedaży wynosi 117,6 mln euro (przy założeniu, że transakcja zostanie zamknięta 27 czerwca, bo jak wyjaśnia Grupa Pracuj, „mechanizm ustalenia ceny sprzedaży uzależniony został od daty zamknięcia”).

Spoonbill Holding GmbH jest m.in. właścicielem softgarden e-recruiting GmbH, wiodącego systemu ATS ( Applicant Tracking System), wspierającego prowadzenie procesów rekrutacyjnych oraz umożliwiającego automatyczne publikowanie ofert pracy na kilkuset stronach z ofertami pracy. Łącznie z usług softgarden korzysta 1700 pracodawców głównie z Niemiec, ale także z regionu DACH i kilku innych krajów europejskich.

Grupa Pracuj jest wiodącą platformą technologiczną w branży HR w Europie Środkowo-Wschodniej. Zysk z jej działalności operacyjnej wyniósł w minionym roku 227,5 mln zł (wzrost o 67,1 proc), a skorygowana EBITDA sięgnęła 257,3 mln zł (wzrost o 73,5 proc.). (fot. pracuj.pl)

Drugą przejmowaną spółką jest absence.io GmbH, oferująca zwinne oprogramowanie HR dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, wspierające efektywne i transparentne procesy zarządzania czasem pracy i nieobecnościami.

Solidny przyczółek w regionie

Jak podkreśla polska spółka, akwizycja niemieckiego lidera oznacza dalszą rozbudowę cyfrowego ekosystemu technologii dla HR, który tworzy Grupa Pracuj. Składają się na niego obecnie serwisy rekrutacyjne: Pracuj.pl, the:protocol, Dryg.pl i Robota.ua oraz systemy wsparcia pracodawców w rekrutacji i rozwoju pracowników, oparte o model SaaS (eng. Software as a Service): eRecruiter oraz platforma benefitowa Worksmile.

- Nasze doświadczenia w ekspansji zagranicznej pokazują, że kluczowe jest wejście we współpracę z lokalnym liderem, który ma dodatkowo sprawną i zaangażowaną kadrę zarządzającą. softgarden spełnia oba te kryteria. To jeden z największych graczy w Niemczech, działający także w innych krajach europejskich i notujący rokroczne wzrosty. Inwestując w nową spółkę, z solidną bazą klientów, skutecznym zespołem zarządzającym i bardzo dobrymi wynikami operacyjnymi, wchodzimy natychmiast do pierwszej ligi w obszarze wsparcia innowacyjnej rekrutacji w Niemczech, z dużym potencjałem do dalszych wzrostów, a także do skalowania biznesu na inne rynki - komentuje cytowany w komunikacie Przemysław Gacek, prezes Grupy Pracuj.

- Dołączając do Grupy Pracuj, zyskujemy doświadczonego partnera, świetnie rozumiejącego nasz model działania, jak i stojące przed nami wyzwania i szanse. Wymieniając się doświadczeniami oraz dalej rozwijając się poprzez innowacje, mamy wspólny cel - zbudowanie kompleksowego ekosystemu rozwiązań wspierających na rynkach europejskich zarówno pracodawców, jak i kandydatów - mówi Mathias Heese, CEO softgarden.