Grupa Pracuj inwestuje w platformę Worksmile

Grupa Pracuj podpisała umowę inwestycyjną z platformą Worksmile. To narzędzie do budowania kultury organizacyjnej opartej na komunikacji wewnętrznej, benefitach i wellbeingu. Worksmile zyskuje tym samym wsparcie partnera, który dzięki współpracy z marką wchodzi na rynek benefitów pracowniczych, poszerzając portfolio rozwiązań HRtech.

• 5 lip 2021 14:38





Zespoły Worksmile i Pracuj Ventures podczas podpisania umowy inwestycyjnej (fot. mat. pras.)

Grupa Pracuj dokapitalizuje spółkę Worksmile, obejmując w niej pakiet mniejszościowy z możliwością dalszego zwiększania zaangażowania. Strony nie ujawniają wartości inwestycji.

Dzięki wsparciu inwestora Worksmile zrealizuje strategiczne cele związane z planowanym intensywnym rozwojem technologicznym oraz produktowym. W ramach współpracy przewidziane jest dalsze wsparcie kapitałowe, a także operacyjne Worksmile ze strony Grupy Pracuj.

Dla Grupy Pracuj transakcja oznacza poszerzenie obecnego portfolio rozwiązań z których skorzystało już ponad 60 tys. klientów z 40 krajów. Worksmile pozwala firmie na dodatkowe synergie w zakresie cyfrowego wsparcia benefitów pracowniczych.

Worksmile to modułowa platforma kafeteryjna, która oferuje pracodawcom wsparcie w trzech obszarach zarządzania kapitałem ludzkim: konsolidacji i digitalizacji procesów zarządzania polityką benefitową, usprawnienia komunikacji wewnętrznej i budowania zintegrowanej społeczności, a także motywowania pracowników do dbania o zdrowie fizyczne i psychiczne. Z narzędzia korzysta kilkadziesiąt tysięcy użytkowników - pracowników firm z branż nieruchomościowej, finansowej, IT czy FMCG. Firma powstała w 2016 roku, do 2020 roku działając pod marką FitQbe.

- Worksmile to spółka o potwierdzonym praktyką skutecznym modelu działania, obsługująca liderów z różnych branż i rozwijająca się dynamicznie od momentu założenia. Jednocześnie jest bliska naszym wartościom i podejściu biznesowemu. Wierzymy, że wspólnie będziemy w stanie dostarczyć nową jakość w zakresie benefitów pracowniczych, well-beingu oraz komunikacji wewnętrznej - komentuje Przemysław Gacek, prezes i założyciel Grupy Pracuj.

Przemysław Gacek (fot. mat. pras) Obie spółki zyskują dzięki współpracy istotne dodatkowe kompetencje i możliwości. Dla Grupy Pracuj transakcja oznacza poszerzenie obecnego portfolio rozwiązań z których skorzystało już ponad 60 tys. klientów z 40 krajów. Worksmile pozwala firmie na dodatkowe synergie w zakresie cyfrowego wsparcia benefitów pracowniczych. Inwestorem Worksmile od 2020 roku pozostaje także fundusz Pracuj Ventures wspierający rozwój marek HRtech i EDUtech, powołany przez Grupę Pracuj i część jej założycieli. - Dzięki transakcji zyskujemy nie tylko stabilnego i renomowanego partnera finansowego, ale też strategicznego doradcę, który oferuje wsparcie również na poziomie organizacyjnym. Liczymy na wzmocnienie pozycji naszej marki, budowę nowych przewag konkurencyjnych oraz jeszcze bardziej dynamiczne dopasowanie naszej oferty do odbiorców i rynku - mówi Tomasz Chaciński, CEO i co-founder Worksmile. Tomasz Chaciński (fot. mat. pras.) - Na naszych oczach ma miejsce transformacja stylu pracy i zarządzania kadrami, będąca konsekwencją rewolucji wprowadzonej przez COVID-19. W tym czasie chcemy być bliżej potrzeb klientów, związanych z koniecznością dopasowania świadczeń do nowych okoliczności oraz z budowaniem kultur organizacyjnych koncentrujących się na pracowniku. Chcemy także udoskonalać naszą platformę i inwestować w jej dalszy rozwój technologiczny - dodaje. Platforma Worksmile bazuje na rozbudowanej infrastrukturze i rozwiązaniach chmurowych. Daje użytkownikom dostęp do serwisu zarówno z poziomu aplikacji webowej, jak i mobilnej. Dodatkowo rozwiązanie jest w pełni zintegrowane z najpopularniejszymi systemami i aplikacjami m.in. Microsoft 365, Teams, Slack, Google G-suite, Okta, SAP czy KeyCloak.

