Grudzień bez firmowych wigilii dobija hotele, gastronomię, branże eventową i rozrywkową

Brak wszelkiego rodzaju imprez świątecznych, wigilijnych spotkań integracyjnych czy spotkań mikołajkowych to bardzo poważny cios dla branży eventowej oraz rozrywki. - Jest to przykre, bo wigilie firmowe były wspaniałymi wydarzeniami, pełnymi pozytywnych emocji, integrujące pracowników. To jest wielka strata dla gospodarki, traci branża eventowa, ale tracą też firmy, które mocno zyskiwały na organizacji takich spotkań - mówi Marcin Jarczyński, konferansjer i organizator eventów.

Zamiast spotkania przedsiębiorstwa częściej niż przed rokiem planują ufundowanie pracownikom bonów podarunkowych (Fot. Pixabay)

Grudzień to czas imprez integracyjnych, spotkań wigilijnych, kolacji pracowniczych czy imprez mikołajkowych dla dzieci. Z powodu pandemii koronawirusa liczba takich spotkań spadła niemal do zera.

Oznacza to, że hotele, restauracje, organizatorzy eventów, firmy cateringowe, konferansjerzy, artyści, animatorzy zabaw dla dzieci - oni wszyscy zostali wyjątkowo mocno uderzeni przez COVID-19.

Zamiast firmowych spotkań, pracodawcy planują wręczyć świąteczne bony.

- Gdybym miał ocenić spadek organizacji takich imprez, to na podstawie rozmów z przedstawicielami branży kreatywnej zaryzykowałbym stwierdzenie, że odwołano ponad 99 proc. zaplanowanych imprez, a wiele w ogóle nie było w planach z powodu obawy przed chorobą i oszczędności - mówi dr Piotr Wolny, dyrektor biura Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Jak wyjaśnia, ze względu na reżim sanitarny spotkania opłatkowe są niemożliwe. Odbywać się mogą tylko spotkania w kameralnym gronie kilku osób, a to nie jest opcją preferowaną przez firmy. Przedsiębiorstwa zrezygnowały z kolacji, spotkań integracyjnych oraz wspólnego świętowania. To kolejne gigantyczne straty dla firm eventowych, restauracji, hoteli, sal bankietowych. Branże te nie dość, że nie zarabiają na weselach, imprezach okolicznościowych, to w grudniu także na wigiliach.

- To straty idące w miliony, trudno sobie wyobrazić jak te firmy mają przetrwać czas pandemii Przedsiębiorcy w dużej mierze zdecydowali, by oszczędzać środki przeznaczone dotychczas na imprezy okolicznościowe. W tych czasach mało kto może pozwolić sobie na jakąkolwiek rozrzutność. Wielu przedsiębiorców wypłaci swoim pracownikom premie, ale na pewno będą one skromniejsze niż w latach ubiegłych - mówi dyrektor Wolny.

Grudzień, miesiąc, który dobił firmy

Brak wszelkiego rodzaju imprez świątecznych, wigilijnych spotkań integracyjnych czy spotkań mikołajkowych to bardzo poważny cios dla branży eventowej oraz rozrywki. Jak mówią specjaliści z branży kreatywnej wakacje i czas przed świętami to zwykle żniwa dla firm, które zajmują się organizacją imprez oraz cateringiem. W ostatnich latach wigilie izbowe i spotkania integracyjne mocno wpisały się w plany firm, w tym sezonie z powodu pandemii odwołane zostały niemal wszystkie wydarzenia. W niektórych hotelach w grudniu nie ma żadnych rezerwacji na spotkania biznesowe. Ich menadżerowie twierdzą, że w ubiegłym roku terminy świąteczne rezerwowane były w sierpniu.

fot. Pixabay Fatalną kondycję branży potwierdza właściciel firmy UStudio Wojciech Miziewicz. - Jest kilka małych cateringów, jakieś wstępne zamówienia, ale jakiekolwiek spotkania w firmach zwykle do ostatniej chwili stoją pod znakiem zapytania. Z oczywistych powodów nie są uskuteczniane wszelkie wydarzenia integracyjne, spotkania czy bankiety, właściwie wszystko jest odwołane. Zdarzały się zlecenia, że wigilie firmowe były podzielone na bardzo małe spotkania, ale to kilka przypadków, szczątkowa ilość w porównaniu z ubiegłym rokiem - mówi Wojciech Miziewicz. - Dla branży eventowej to jest tragedia, to jest koniec świata. To był miesiąc, który generował przychód, który pozwalał przetrwać kolejne miesiące - dodaje przedsiębiorca. Organizator eventów i konferansjer Marcin Jarczyński przyznaje, że od października nie odbywają się niemal żadne wydarzenia eventowe. Brak wigilii firmowych i mikołajek to kolejny cios dla mocno poturbowanej branży. - Jest to przykre, bo wigilie firmowe były wspaniałymi wydarzeniami, pełnymi pozytywnych emocji, integrujące pracowników. To jest wielka strata dla gospodarki, traci branża eventowa, ale tracą też firmy, które mocno zyskiwały na organizacji takich spotkań. Branża kreatywna z każdym kolejnym miesiącem znajduje się w coraz większych tarapatach, redukcja etatów, zaległości w płatnościach, wyprzedaż sprzętu to jest codzienność - mówi Marcin Jarczyński. Co zamiast spotkania? Z badania Plany Pracodawców zrealizowanego przez Instytut Badawczy Randstad wspólnie z Gfk Polonia wynika, że spotkania świąteczne, które w poprzednich edycjach badania zazwyczaj plasowały się na pierwszej pozycji wśród inicjatyw skierowanych do pracowników, teraz zaś spadły na 3 pozycję - planuje je 1/4 firm. Zamiast spotkania przedsiębiorstwa częściej niż przed rokiem planują ufundowanie pracownikom bonów podarunkowych - zajmują one obecnie drugie miejsce (33 proc. obecnie, 26 proc. rok temu). Nieznacznie wzrosła popularność angażowania pracowników w akcje charytatywne (do 21 proc.). Bez zmian natomiast pozostały plany przekazania pracownikom premii okolicznościowej (35 proc.), która jest obecnie najpopularniejszą świąteczną inicjatywą pracodawców), a także upominków dla nich lub/i dla ich dzieci (23 proc.). Pracodawcy są gotowi wydać więcej na inicjatywy bożonarodzeniowe niż w 2019 roku. 35 proc. firm (wzrost o 16 pkt. proc.) planuje przeznaczyć w przeliczeniu na pracownika między 300-500 zł. Spadł za to odsetek firm, przewidujących wydatek mniejszy niż 300 zł. Bony podarunkowe w większości firm (90 proc.) trafią do wszystkich pracowników. W przypadku premii okolicznościowych ta praktyka jest nieco rzadsza - 81 proc. planuje przyznać je ogółowi pracowników, 12 proc. - większości, a 7 proc. - mniej niż połowie załogi lub nawet tylko pojedynczym osobom. Przeważnie kwota bonów (73 proc.) oraz premii (68 proc.) będzie zróżnicowana - np. ze względu na stanowisko czy dział.

