Groźne zjawisko wśród pracowników. Robi się niebezpiecznie

Przedstawiciele Kincentric zwracają uwagę na niepokojące sygnały zmniejszającego się zaangażowania polskich pracowników. Analizy za trzeci kwartał dokonane w wybranych polskich firmach (ponad 26 tys. pracowników) pokazują, że coraz więcej, bo aż 57 proc. pracowników, rozważa zmianę pracy.

Badania Kincentric przeprowadzone w trzecim kwartale 2021 r. na grupie ponad 26 tys. polskich pracowników pozwalają dostrzec kolejne alarmujące sygnały spadku zaangażowania pracowników.

Wskaźnik zaangażowania przebadanych pracowników wynosi obecnie 45 proc. Oznacza to, że tylko mniej niż połowa pracowników czuje się wystarczająco zmotywowana do pracy, chce polecać swoją firmę i pozostawać w niej w dłuższym okresie. Ten trend spadkowy utrzymuje się od początku roku.

Przypomnijmy, że w pierwszym kwartale wskaźnik zaangażowania pracowników wynosił 57 proc., a obecnie spadł znacząco poniżej poziomu sprzed pandemii (w 2019 roku zaangażowanie pracowników wynosiło 51 proc.).

- Nasze analizy, badania, jak i współpraca z klientami wskazują na widoczny trend zmniejszającego się zaangażowania pracowników. Uważamy, że może on wynikać przede wszystkim z przedłużającej się niepewności związanej z pandemią oraz potrzeby dostosowania infrastruktury do pracy w modelu hybrydowym. Do tego dochodzi oczekiwanie większego wsparcia ze strony pracodawców w rozwoju potrzebnych kompetencji. Drugim ważnym czynnikiem jest obecna sytuacja na polskim rynku pracy, która sprzyja decyzjom o zmianie pracy, co oczywiście nie pozostaje bez wpływu na pracowników pozostających w firmach, którzy znacznie częściej zgłaszają przysłowiowy „brak rąk do pracy” – tłumaczy Zofia Dukielska, senior consultant w Kincentric Polska.

Niższe zaangażowanie pracowników oznacza także, że coraz więcej z nich myśli o zmianie pracy. Średnio 57 proc. przebadanych pracowników rozważa pracę w nowym miejscu – czyli o 13 pkt proc. więcej w porównaniu do pierwszego kwartału tego roku.

Niezaangażowani pracownicy niechętnie polecają też swojego pracodawcę. Wśród pracowników przebadanych przez Kincentric w trzecim kwartale tego roku skłonność do polecania swojej firmy zmniejszyła się o 8 pkt proc. do 44 proc.

Pracownicy czują się przeciążeni

Pracownicy, którzy wypowiedzieli się w badaniu Kincentric, uważają jednocześnie, że jest ich za mało, aby realizować cele i zadania postawione przed zespołem. Jedynie 24 proc. pracowników oceniło, że firma ma wystarczające zasoby, aby poradzić sobie z zaplanowaną pracą. To mniej o 12 pkt proc. względem poprzedniego, czyli drugiego kwartału.

Być może wpływ na poczucie przeciążenia ma również fakt, iż podczas home office wydaje nam się, że pracujemy więcej. Spośród osób, które pracowały lub nadal pracują zdalnie, co druga wykonuje swoje codzienne obowiązki elastycznie, w zależności od potrzeb – wynika z badania Personnel Service. A potrzeb – jak wiadomo – w pracy nigdy nie brakuje.

To paradoks pracy zdalnej, dzięki której m.in. nie tracimy czasu na dojazdy do biura, ale wcale nie mamy więcej swobody. Już 40 proc. osób podczas home office ma na koncie nadgodziny – co czwarty zatrudniony poświęca na pracę dodatkowe 1-4 godziny tygodniowo, a co szósty – powyżej tego czasu. Obowiązki zdalnie w standardowym wymiarze czasu pracy wykonywało lub nadal wykonuje 56 proc. pracowników.

– Praca z domu wiąże się z większą swobodą, co jest dużą zaletą, bo możemy dopasować godziny pracy do własnego rytmu dnia czy stylu życia. Z drugiej strony, gdy zamieniamy mieszkanie w domowe biuro, zaciera się granica między miejscem pracy i wypoczynku. To może się wiązać z poczuciem, że pracujemy non stop – podkreśla Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service.

Badania Kincentric przypominają jednocześnie dyskusję na temat poczucia bezpieczeństwa pracowników w ich środowisku pracy. Z przeprowadzonych badań wynika, że wraz z nadejściem kolejnej fali koronawirusa spada wśród pracowników poczucie, że ich firmy przywiązują wagę do bezpieczeństwa w miejscu pracy. W trzecim kwartale tylko 59 proc. pracowników deklarowało, że firmy dbają o ich bezpieczeństwo. To mniej niż w drugim kwartale, kiedy ponad 3/4 pracowników przyznawało, że widzi, iż firma ma na względzie ich bezpieczeństwo (spadek o 18 pkt proc.).

Potrzebne lepsze technologie

Kincentric zwraca jednocześnie uwagę na to, że pracownicy wyrażają większe potrzeby związane z hybrydowym trybem pracy. Z badań wynika, że pracownicy potrzebują lepszych narzędzi i bardziej efektywnych procesów. Widać, że z kwartału na kwartał coraz mniej pracowników jest zadowolonych z narzędzi, na których pracują.

Zaledwie 42 proc. pracowników pozytywnie ocenia technologie wykorzystywane w ich firmie (por. 53 proc. zadowolonych w drugim kwartale i 59 proc. zadowolonych w pierwszym kwartale). Tylko 1/3 ankietowanych potwierdza, że firmowe procesy i procedury wspierają ich w pracy (zmniejszenie wyniku o 10 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału).

Okazuje się także, że pracownicy potrzebują wsparcia ze strony pracodawców w rozwoju niezbędnych kompetencji. Obecnie nieco ponad 1/3 (37 proc. ankietowanych) potwierdza, że firma aktywnie ich wspiera w rozwoju (por. 45 proc. w drugim kwartalne i 58 proc. w pierwszym kwartale).

Firmy walczą o talenty

Pracownicy zauważają jednak działania pracodawców nakierowane na poradzenie sobie z sytuacją wzmożonego ruchu na rynku pracy.

– Zauważamy, że ankietowani przez nas pracownicy doceniają, że ich firmy walczą o talenty. O 10 pkt proc. wzrosło poczucie, że pracodawcom udaje się przyciągać do firm pracowników najbardziej potrzebnych do realizacji celów – zauważa Zofia Dukielska.

– Więcej osób pozytywnie postrzega również markę pracodawcy – nadal tylko 38 proc. uważa, że firma, w której pracują, jest jednym z najlepszych miejsc pracy dla osób o podobnych umiejętnościach i doświadczeniu, ale jest to siedmiopunktowy wzrost w stosunku do drugiego kwartału – dodaje.

Menedżerowie doceniani przez pracowników

Kincentric zwraca też uwagę na lepszą ocenę pracy polskich menedżerów. Zdaniem ankietowanych, po kilku miesiącach pandemii ich szefowie lepiej radzą sobie z „zarządzaniem hybrydowymi zespołami”.

– Nasze analizy, jak i doświadczenie w pracy z polskimi firmami pozwalają nam mówić o tym, że polscy menedżerowie są dobrze oceniani w aspekcie budowania zaangażowania i pozytywnych doświadczeń pracowników. Zauważamy pozytywną zmianę po trzecim kwartale w porównaniu do poprzednio analizowanych kwartałów. Aż 78 proc. pracowników, których ostatnio przebadaliśmy, deklaruje, że ich szefowie stawiają im jasne oczekiwania i cele – to wzrost o 6 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału – tłumaczy Zofia Dukielska.

– Co więcej, rośnie także poczucie bezpieczeństwa psychologicznego w relacji z przełożonym. 66 proc. pracowników czuje, że mogą wyrażać otwarcie swoje opinie, nawet jeżeli są one sprzeczne ze zdaniem ich przełożonego. Te wyniki cieszą, ale pokazują również, że organizacja pracy hybrydowej nie może spoczywać tylko na menedżerach. Postrzeganie działań szefów się poprawia, ale to nie „ratuje niskiego zaangażowania – dodaje Michał Dzieciątko, senior consultant w Kincentric Polska.