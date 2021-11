Groźne zjawisko w firmach. Szef i HR umywają ręce, a pracownik cierpi

Onboarding, czyli jeden z najważniejszych procesów w budowaniu zgranego zespołu, kuleje. I to bardzo. Z badania zleconego przez firmę technologiczną Gamfi wynika, że co czwartemu pracownikowi brakowało wprowadzenia w nową rolę i obowiązki, a co piąty nie poznał celów i zadań do zrealizowania w okresie próbnym. Tylko 7 proc. pracowników spotkało w procesie wdrożenia przedstawiciela działu HR. To bardzo źle.

Autor: KDS

• 22 lis 2021 13:45





Katalog błędów zaczyna się od nieodpowiedniego wprowadzenia pracownika w nową rolę i zakres obowiązków (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

Brak dostępu do szefa i niejasne obowiązki – tak wygląda rzeczywistość pracowników w nowej firmie.

Choć to przyszły przełożony najczęściej zapoznaje pracownika z nową organizacją, to 53 proc. Polaków w pierwszych dniach pracy nie miało z szefem do czynienia, zaś tylko 7 proc. osób odnotowało obecność przedstawiciela działu HR.



Tymczasem koszty nieudanej rekrutacji są ogromne. Koszt, jaki ponosi pracodawca w związku z przygotowaniem nowej osoby do pracy, wynosi 92 tys. zł.

Gamfi to firma tworząca narzędzia do onboardingu i motywacji pracowników wspierane grywalizacją. Postanowiła sprawdzić, jak w Polsce podchodzi się do wprowadzania nowego pracownika do firmy. Okazuje się, że jest co poprawiać.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

47 proc. Polaków na pytanie, kto brał udział w procesie wdrażania ich w nowe miejsce pracy, wskazało na przełożonego. 27 proc. badanych było wprowadzanych w nową firmę przez członków przyszłego zespołu, a 26 proc. towarzyszyła jedna konkretna osoba z zespołu. Tylko 7 proc. pracowników spotkało w procesie wdrożenia przedstawiciela działu HR - częściej pojawiali się w nim członkowie innych zespołów organizacji (10 proc.).

- Wyniki naszego badania wskazują na rozproszenie odpowiedzialności w procesie wdrożenia. HR odpowiada z reguły za pierwszy dzień-dwa onboardingu (tzw. welcome day), co z perspektywy pracownika jest raczej powitaniem w firmie niż faktycznym wdrożeniem. Za przygotowanie do efektywnej pracy powinien odpowiadać przełożony, ale ten - przeciążony bieżącymi obowiązkami - po prostu nie ma na to czasu. W efekcie pracownik wdraża się do nowej pracy korzystając z pomocy współpracowników i kolegów z innych zespołów - mówi Adrian Witkowski, prezes i współzałożyciel Gamfi.

Najczęstsze błędy

To dane na temat osób odpowiedzianych za wprowadzenie pracownika, a jak wyglądają odczucia samych nowych pracowników? Katalog błędów popełnianych przez pracodawców w procesie onboardingu zaczyna się od nieodpowiedniego wprowadzenia pracownika w nową rolę i zakres obowiązków. Tego brakowało co czwartemu badanemu. Co piąta osoba nie wiedziała, jakie zadania ma realizować w okresie próbnym, jak również jakie cele biznesowe ma jej nowy pracodawca. - Istotą procesu onboardingu jest takie zapoznanie pracownika z organizacją, jego zespołem i rolą, żeby tak szybko jak to możliwe osiągnął pełnię swojej efektywności. Nie jest to możliwe bez szczegółowego wdrożenia w stanowisko, wskazania zakresu odpowiedzialności i zdefiniowania celów. Jeśli przyjmiemy, że proces wdrożenia obejmuje cały okres próbny, to okazuje się, że przez pierwsze 3 miesiące nowo zatrudniony nie dowiaduje się tak naprawdę za co odpowiada i jak będzie rozliczany. Bez tej wiedzy trudno być efektywnym - mówi Adrian Witkowski. Kolejne brakujące ogniwa dotyczą relacji z przyszłymi współpracownikami. 21 proc. Polaków nie miało szansy na poznanie członków nowego zespołu, a 17 proc. na zbudowanie relacji z szefem. Najmniejszą grupę stanowią pracownicy, według których piętą Achillesa w onboardingu były kwestie formalne (16 proc. wskazań), co potwierdza, że w większości firm to właśnie do tego punktu najczęściej sprowadza się wdrożenie nowo zatrudnionej osoby. W największych firmach (1000+ pracowników) najczęściej pracownikom brakowało wdrożenia na stanowisko (32 proc. vs. 26 proc. w MŚP i 20 proc. w dużych). Biorąc pod uwagę branże, w logistyce najczęściej „kulały” kwestie formalne (29 proc.), w handlu brakowało integracji z zespołem (23 proc.), w budownictwie, administracji publicznej i produkcji wprowadzenia w nowe obowiązki (odpowiednio 38 proc., 35 proc. i 29 proc.), w HoReCa poznania organizacji (33 proc.), a w usługach wyznaczenia celów i zadań na okres próbny (23 proc.). Również model pracy determinuje błędy, jakie są popełniane w procesie onboardingu. Pracownicy zdalni najczęściej wskazywali na kwestie formalne (24 proc. vs. po 16 proc. w pozostałych modelach), a w drugiej kolejności brakowało im zbudowania relacji z zespołem (22 proc.). W opinii pracowników hybrydowych najczęściej „szwankowało” wdrożenie na stanowisko (26 proc.) oraz zapoznanie z nową organizacją (26 proc.). Osobom pracującym z biura najczęściej brakowało odpowiedniego wdrożenia na stanowisko (28 proc.). Nieudana rekrutacja to ogromny koszt Tymczasem koszty nieudanej rekrutacji są ogromne. Koszt, jaki ponosi pracodawca w związku z przygotowaniem nowej osoby do pracy, wynosi 92 tys. zł. W tej kwocie zawiera się m.in. rekrutacja, koszty badań lekarskich, koszty administracyjne oraz szkolenia i czas poświęcony nowemu pracownikowi przez kolegów z zespołu. Cały proces wdrożeniowy nowej osoby na stanowisku może zająć nawet do 9 miesięcy. Dopiero po tym okresie firma jest w stanie miarodajnie wykorzystać potencjał nowego pracownika - wynika z badań firmy Kids&Co. fot. Shutterstock Podobne wnioski płyną z badania Michael Page. Oszacowali oni, ile czasu średnio potrzebują firmy, aby w pełni wdrożyć do pracy nową osobę. Proces ten rozpoczyna się w momencie pojawienia się zapotrzebowania na specjalistę. Obejmuje przygotowanie i opublikowanie oferty pracy, poszukiwanie kandydatów, zorganizowanie spotkań z wybranymi osobami, negocjowanie warunków, oczekiwanie na ich pojawienie się w firmie, co zazwyczaj trwa od 1 do 3 miesięcy. Kolejnym etapem jest wdrożenie pracownika, które średnio zajmuje od 3 do 6 miesięcy. Po upływie 8-9 miesięcy firmy mogą w pełni korzystać z potencjału nowej osoby. - Finanse to tylko jedna strona medalu. Wyróżniamy również straty, których na pieniądze przeliczyć się nie da. Osłabione morale w zespole, nadwyrężony wizerunek firmy oraz gorsze statystki rotacji niepożądanej, które ściągają równie niepożądane spojrzenia z centrali - zwracała uwagę Karolina Korzeniewska z Antal SSC/BPO.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.