Groźne zjawisko w firmach. Ponad 1/4 Polaków już to czuje

Karolina Markowska

Karolina Markowska • 14 wrz 2022





Z początku są zaangażowani, z czasem pracę traktują jak przykry obowiązek. Wycofują się z życia społecznego, częściej są zmęczeni, nieobecni. Wypalenie zawodowe dotyka jedną czwartą dorosłych Polaków. To najwięcej w Europie. 26 proc. dorosłych Polaków czuje się wypalonych zawodowo (fot. Anthony Tran/Unsplash)

Wypalenie zawodowe to wielowymiarowe zaburzenie składające się z szeregu nieprawidłowości psychologicznych.

- Są 3 wskaźniki wypalenia: wyczerpanie emocjonalne, dystansowanie się od pracy i obniżona samoocena. Jeśli pojawią się u nas choć 2 z tych 3, warto skonsultować się z działem HR, swoim lekarzem albo po prostu kimś z rodziny, komu ufamy - zauważa Jakub B. Bączek, trener mentalny olimpijczyków.

Z badania STADA Health Report 2022 wynika, że ponad jedna czwarta (26 proc.) dorosłych Polaków odczuwa symptomy wypalenia zawodowego.

Natalia, 37 lat, lekarka.

- Pamiętam, jak zasnęłam kiedyś w samochodzie pod domem. Nie tylko dlatego, że byłam wyczerpana, pracowałam już jakiś czas w zawodzie. Szpital, kilka przychodni. Miałam dość. Dodatkowo dostawałam codziennie zastrzyk trudnych przypadków, których nie byłam w stanie przepracować. W domu miałam przecież męża, małe dziecko, musiałam być matka i żoną na 100 proc. Nie wytrzymałam. Zrezygnowałam ze szpitala, mimo że to lubiłam. Skupiłam się na jednym. To chyba mnie uratowało.

Iza, 36 lat, pracownik branży kreatywnej.

- Ja kochałam swoją pracę. To było spełnienie moich marzeń. Super projekty, nowe wyzwania, cały czas rozwój. W pewnym momencie przychodzenie do pracy stało się dla mnie mechaniczne. Byłam jak robot, działałam na zasadzie tryb: poniedziałek - piątek, wstać - przetrwać. Myślę, że kluczowe były dla mnie pewne święta Bożego Narodzenia, z których nie pamiętam nic. Zasnęłam zaraz po wigilii, obudziłam się z gorączką, która trwała przez całe wolne. Myślę, że organizm dał mi wtedy bardzo dosadny znak, że coś jest nie tak. Postanowiłam zmienić pracę, zwolnić.

Marcin, 34 lata, pracownik medyczny.

- Obserwuję rotację w szpitalu, w którym pracuję. Sporo osób po kilku miesiącach, czasami po kilku latach przechodzi na inny oddział. Z OIOM-u trafiają np. do poradni. Ilość emocji, trudne przypadki, jeszcze trudniejsze rozmowy. Ciężko jest to przerobić, odciąć się, zapomnieć. Ciężko jest też przyznać się do tego, że nie daję rady, że mam słabszy moment.

To tylko trzy przykłady osób, które na swojej zawodowej drodze spotkały się z syndromem wypalenia zawodowego. Takich osób jest jednak w Polsce zdecydowanie więcej. Z badania STADA Health Report 2022 wynika, że ponad jedna czwarta (26 proc.) dorosłych Polaków odczuwa symptomy wypalenia zawodowego - to najwyższy wynik spośród 15 europejskich krajów, które wzięły udział w badaniu. Zobacz: Większość pracowników ma symptomy wypalenia zawodowego Wypalenie zawodowe jest wielopłaszczyznowe Wypalenie zawodowe to wielowymiarowe zaburzenie, składające się z szeregu nieprawidłowości psychologicznych. Występuje w trzech obszarach: - wyczerpanie emocjonalne objawiające się zaburzeniami psychosomatycznymi, takimi jak ból głowy, bezsenność, poczucie ciągłego zmęczenia; - depersonalizacja (obojętny, bezduszny stosunek do klienta/pacjenta/członka zespołu): osoba wypalona unika kontaktu z innymi, zachowuje duży dystans, a jakość wykonywanej pracy ulega zdecydowanemu obniżeniu; - obniżona ocena własnych możliwości: praca staje się źródłem udręki i cierpienia. Ta faza może zakończyć się rezygnacją z pracy lub „ucieczką” w uzależnienia. Wypalenie zawodowe to wielowymiarowe zaburzenie (fot. Meghan Holmes/Unsplash) Jak wyjaśnia Urszula Szybowicz, prezes Fundacji Nie Widać Po Mnie, choć wypalenie zawodowe pojawić się może u każdego, to część branż jest na nie wyjątkowo narażona. - Wypalenie zawodowe bezpośrednio łączy się z kosztami psychologicznymi, jakie ponoszą przedstawiciele zawodów, przed którymi postawione są wysokie oczekiwania społeczne. My nie mówimy o wypaleniu zawodowym w przypadku osób, które np. sprzedają w sklepach odzieżowych. Tu częściej mamy do czynienia ze zmęczeniem fizycznym. O wypaleniu mówimy w przypadku zawodów, które wpływają na kształtowanie się społeczeństwa, np. nauczycielach, lekarzach, służbach mundurowych - zauważa. Przeczytaj: Może dopaść każdego, a objawy bywają mylące. I w tym momencie firmy robią błąd Istotny jest także fakt, że rośnie ilość czynników, które mogą wspierać rozwój wypalenia zawodowego: pandemia, wybuch wojny w Ukrainie, inflacja, wysokie stopy procentowe. - Coraz częściej będziemy mówić o tym zjawisku, także pod kątem problemów na rynku pracy. Nie będziemy mówić tylko i wyłącznie o tym, że mamy mało kadry w zawodach narażonych na wystąpienie tego zjawiska. Pracownicy będą tak zmęczeni tym wszystkim, co się dzieje wokół, że nie będą potrafili świadczyć usług na wysokim poziomie - dodaje Urszula Szybowicz. Odpowiedz na trzy pytania - Są 3 wskaźniki wypalenia: wyczerpanie emocjonalne, dystansowanie się od pracy i obniżona samoocena. Jeśli pojawią się u nas choć 2 z tych 3, warto skonsultować się z działem HR, swoim lekarzem albo po prostu kimś z rodziny, komu ufamy - zauważa Jakub B. Bączek, trener mentalny olimpijczyków. Urszula Szybowicz zauważa, że wypalenie zawodowe jest "cichym zabójcą". Pojawia się niespodziewanie, bardzo często u osób zaangażowanych w pracę. - Musimy wiedzieć, że nie jesteśmy robotami. Nie możemy być w 100 proc. dla innych, zawsze pod telefonem czy e-mailem. Musimy mieć przerwę dla siebie, musimy umieć potrafić wyłączyć na chwilę zawodowe emocje i włączyć tryb prywatny. Jeśli tracimy kontrolę nad sobą, kiedy wszystko nas zaczyna irytować i nie potrafimy tego wytłumaczyć, nasza praca nie wywołuje u nas emocji – to są sytuacje alarmowe, które powinny być dla nas znakiem ostrzegawczym. W pewnym momencie to bycie zawsze dla wszystkich zaczyna być dla nas bardzo męczące - wyjaśnia. Pierwsze objawy wypalenia zawodowego możemy zauważyć sami. Pomocna jest rodzina czy przyjaciele. Ważną rolę odgrywa także pracodawca. Zobacz: Dopada już najmłodszych pracowników. Ale nie tylko oni są podatni na to zjawisko Nie można odbębnić programów wellbeingowych By zapobiec wypaleniu zawodowemu, pracodawcy powinni budować kulturę organizacyjną opartą na work-life balance i wellbeingu. Eksperci rynku pracy podkreślają, że szczególnie dziś (w czasach dużej niepewności społeczno-gospodarczej) pracownicy powinni mieć poczucie, że nie oczekuje się od nich pracy w nadgodzinach, w dniach wolnych od pracy czy w czasie urlopu lub zwolnienia lekarskiego. Dzięki temu każdy zyskuje szansę na odpoczynek i odcięcie się od spraw zawodowych, co odgrywa kluczową rolę w zapobieganiu temu problemowi. - Pracodawcy nie mogą odbębnić programów wellbeingowych. Powiedzieć - zobaczcie, mamy taki i taki kurs czy webinar, dajemy wam dostęp do zajęć fitness. Pracownicy muszą usłyszeć: potrzebujesz chwili wytchnienia, znajdziemy sposób, żeby ci pomóc - wyjaśnia Urszula Szybowicz. Pracodawcy powinni budować kulturę organizacyjną opartą na work-life balance i wellbeingu (fot. Johnny Cohen/Unsplash) O ile z programami wellbeingowymi problemu nie ma w dużych korporacjach, o tyle sytuacja zdecydowanie gorzej wygląda w miejscach, w których problem z wypaleniem zawodowym jest wyjątkowo duży. - Dziś nikogo nie dziwi realizowanie takich programów w dużych korporacjach. Zdecydowanie gorzej sytuacja wygląda w szkołach, na policji, w straży pożarnej czy zawodach medycznych. Syndrom wypalenia zawodowego bardzo trudno wyczuć na początku. Z czasem pojawia się problem, bo trzeba się przyznać, że jest źle, że jesteśmy słabsi. To bardzo dobrze widać w zawodach medycznych. Medycy mają ogromny problem z wypaleniem zawodowym, społecznie są okrzyknięci jako bohaterowie. Nagle muszą pokazać swoją słabszą stronę, co dla wielu może być zrównane z porażką. Przyznanie się do problemu nie jest porażką, wręcz przeciwnie - pokazujemy swoją mocną stronę - dodaje Szybowicz. Pomóc - tylko jak? Urszula Szybowicz w rozmowie z naszym portalem podkreśla, że pomagać w przypadku wypalenia zawodowego trzeba z głową. - Jeśli to jest cenny pracownik, zatroszczmy się o niego. Bądźmy dla siebie ludźmi, okażmy sobie zrozumienie. Każdy z nas ma prawo mieć słabszy czas w życiu. Być może trzeba zmienić takiemu pracownikowi charakter pracy, dać więcej elastyczności, być może zdjąć część obowiązków - zauważa. Pomóc możemy sobie także sami. - Rozsądną odpowiedzią byłoby: dbać o higienę pracy. O jakość i długość snu, o hobby poza pracą, o odpowiednią dietę i o regularną aktywność fizyczną. Ale… praktyka wskazuje, że tego typu rady się nie do końca sprawdzają. Wywierają bowiem kolejną presję na osobie, która jest wyczerpana emocjonalnie swoją pracą. Można by też powiedzieć: znajdź pracę, którą lubisz. Ale znów - nawet jak kochamy swój zawód, do wypalenia mogą doprowadzić inni ludzie z naszej firmy. Temat jest więc złożony. I niech tego dowodem będzie fakt, że doczekał się swojego dnia w kalendarzu. Zobacz: L4 i ryzykowna choroba. Stracisz pieniądze, jeśli weźmiesz na nią zwolnienie lekarskie Zobacz nasze najnowsze 1x1! Odpowiada Krzysztof Inglot, założyciel i prezes Personnel Service….

