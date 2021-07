Groźne schorzenie nową zmorą w firmach. Zwolnień przybyło aż o 1/4

Ponad połowa respondentów badania Pracuj.pl uważa, że obecnie praca jest bardziej stresująca niż jeszcze 10 lat temu. Statystyki ZUS są niepokojące: w 2020 roku wystawiono 1,5 mln zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. Stanowi to wzrost o 25 proc. w stosunku do 2019 roku.

Stres jest jednym z głównych czynników występujących w miejscu pracy, mających negatywny wpływ na stan zdrowia pracowników. Potwierdzają to wyniki badania ankietowego Conperio, polskiej firmy doradczej zajmującej się problematyką absencji chorobowej, prowadzone w latach 2017-2020 wśród pracowników produkcyjnych. Średnio 57,4 proc. ankietowanych pracowników z różnych firm wskazało właśnie na stres (ocena subiektywna). W jednym z kontrolowanych zakładów pracy było to aż blisko 75 proc.

Czytaj też: Po zakończeniu tej pandemii czeka nas kolejna. Będzie ciężko

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Te alarmujące dane odzwierciedlają także statystyki ZUS. W 2020 roku wystawiono 1,5 mln zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. Stanowi to wzrost o 25 proc. (rok do roku), a Polacy nie chodzili z tego powodu do pracy łącznie przez 27,7 mln dni (wzrost o 37 proc. w stosunku do 2019 roku).

Warto przytoczyć także wyniki badania Pracuj.pl, z których wynika, że ponad połowa respondentów uważa, że obecnie praca jest bardziej stresująca niż jeszcze 10 lat temu, a tylko co trzeci jest zdania, że pracodawcy obecnie lepiej dbają o samopoczucie pracownika niż dekadę temu.

Źródło: Pracuj.pl

Przyczyny stresu w pracy

Bez względu na branżę, region czy wielkość firmy, problem występowania stresu dotyczy zarówno kadry menedżerskiej, jak i pracowników najniższego szczebla. Stres niesie za sobą negatywne skutki na poziomie fizjologicznym, psychologicznym i behawioralnym. Występujący długotrwale może powodować rozstrój zdrowia i wzmożoną absencję chorobową.

Czytaj też: Pracujemy 4 godziny dziennie, a jesteśmy najbardziej zestresowanym narodem Europy

Jak wskazują eksperci Conperio, przyczyn stresu w miejscu pracy można się doszukać głownie na trzech płaszczyznach - braku umiejętności do efektywnego wykonywania zleconych zadań, nieodpowiednich relacji z przełożonym oraz braku analizy norm produkcyjnych.

Brak efektywności

Część firm nie wdraża programów onboardingowych. By jednak zdobyć dobrego pracownika, nie wystarczy go zatrudnić. Powinno się go wdrożyć w nowe obowiązki. To pomoże nie tylko zwiększyć jego efektywność, ale również zatrzymać w firmie. Zwłaszcza że - jak wynika z badań firmy consultingowej Wynhurst Group - w ciągu pierwszych 45 dni w nowej pracy rezygnuje z niej 22 proc. pracowników, a w ciągu początkowych 4 miesięcy, czyli zwykle zaraz po okresie próbnym, odchodzi aż 50 proc. osób.

Pracodawcy często nie przykładają odpowiedniej wagi do prawidłowego przeszkolenia nowych pracowników. W związku z tym, podwładni z mniejszym doświadczeniem oraz niewielkim stażem często się frustrują, łatwo rezygnują z postawionych przed nimi zadań lub zwyczajnie pobierają „L4”, uciekając niejako przed problemem. Tymczasem są pewne zadania, których świeżo upieczony pracownik nie potrafi zrealizować bez zaangażowania odpowiedniego czasu i pracy.

- Nieodpowiednio przygotowane wprowadzenie nowego pracownika może negatywnie skutkować na jego poczucie bycia w organizacji na odpowiednim miejscu, gdzie ma realizować powierzone mu zadania i brać odpowiedzialność za ich wykonanie. Odpowiednie wdrożenie pozwala poczuć się pracownikowi komfortowo. Aspekt ten wiąże się z poczuciem przynależności do organizacji, co w skali całego przedsiębiorstwa wpływa na jakże ważne budowanie kultury organizacji oraz pożądanych zachowań pracowników – mówi Mikołaj Zając, prezes Conperio, ekspert rynku pracy.

Szef źródłem stresu

Nie bez powodu mówi się, że człowiek przychodzi do firmy, a odchodzi od szefa. Jeżeli przełożony postrzegany jest przede wszystkim jako osoba nadzorująca wykonywanie norm produkcyjnych, stanowi to nie lada problem w przedsiębiorstwie. Przełożeni oddziałują presją na podległych pracowników, ze względu na brak dostępności odpowiednich narzędzi w zakresie zarządzania kadrą, a co za tym idzie nieumiejętność do motywowania, zamiast stresowania. Na przełożonych ciąży odpowiedzialność realizacji planów produkcyjnych i wobec tej presji, stosują ją również w stosunku do podwładnych.

- Przełożeni potrzebują szkoleń uświadamiających im ich rolę w przedsiębiorstwie oraz narzędzi do zarządzania pracownikami, takich jak np. rozmowy korygujące czy postabsencyjne. Przełożeni mają bezpośredni kontakt z pracownikami w ciągu całego dnia pracy, są przez nich obserwowani i oceniani, wobec czego ich postawy są niezwykle istotne. Dobry przełożony nie może kojarzyć się pracownikom jako źródło stresu, nawet w przypadku, gdy jego decyzje są wobec konkretnego pracownika nieprzychylne. Taka sytuacja powinna wzbudzać poczucie sprawiedliwości wśród pracowników, a dobrze przygotowany przełożony nie będzie powodem do stresu w miejscu pracy – wyjaśnia Mikołaj Zając.

Normy produkcyjne

Ważną rolę w kontekście stresu pracowników odgrywają również normy produkcyjne. Są one zazwyczaj ustalane dla całego przedsiębiorstwa bez uwzględnienia potencjałów poszczególnych grup pracowników. Jak przekonuje Mikołaj Zając, nowo zatrudniony pracownik nie wykona takiej samej ilości pracy w tej samej jakości, co pracownik z kilkuletnim stażem.

- Podnoszenie norm produkcyjnych bez przeprowadzenia odpowiednich analiz oraz bez wprowadzenia rozwiązań mających ułatwić pracownikom realizację większej ilości zadań bez negatywnego wpływu na jakość pracy jest błędem pracodawcy i stanowi jedną z podstawowych przyczyn powstawania chronicznego stresu w miejscu pracy – analizuje ekspert.

Pandemia koronawirusa jest dla wielu pracowników ogromnym obciążeniem psychicznym (Fot. Shutterstock)

Trend na „L4” od lekarza psychiatry

Dane Conperio oraz dane ZUS za ubiegły rok to także wyraźny sygnał, iż pandemia koronawirusa jest dla wielu pracowników ogromnym obciążeniem psychicznym. Oprócz troski o zdrowie swoje i najbliższych, dochodzi nadmierna ilość obowiązków wynikających z nieobecności przebywających na zwolnieniach chorobowych współpracowników, a także izolacja społeczna spowodowana pracą zdalną i lockdownami.

Jak wynika z badania „Zdrowie psychiczne w czasie pandemii COVID-19” przeprowadzonego w 2020 roku naukowców Uniwersytetu Warszawskiego, aż 71 proc. badanych ma problemy ze snem, odczuwa niepokój, nadmiernie koncentruje się na sytuacji związanej z pandemią – są to objawy zaburzenia adaptacyjnego. Blisko 2/3 ankietowanych boi się o przyszłość – prawie 1/4 z nich martwi się o sytuację zawodową, finansową oraz zdrowie. Co więcej, wykonywanie codziennych zadań oraz obciążenie związane z pracą są silnymi stresorami dla blisko 70 proc. badanych.

Jak zauważa Mikołaj Zając, szef Conperio, które przeprowadza ok. 30 tys. kontroli pracowników na „L4” rocznie, ten niepokojący trend zwolnień psychiatrycznych wykorzystują także zdrowi pracownicy. Sprzyja temu fakt, iż symulowanie depresji wydaje się stosunkowo proste. W internecie nie brakuje konkretnych wskazówek dla pracowników jak mogą to zrobić. Tymczasem zweryfikowanie podczas kontroli, tego co w zachowaniu kontrolowanego pracownika jest normą, a co nie pozostaje dosyć trudne.