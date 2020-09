Green HRM, czyli “zielone” zarządzanie zasobami ludzkimi nabiera na znaczeniu

Problem zmian klimatu i zanieczyszczenia środowiska jest tak istotny, że w mojej opinii w niedalekiej przyszłości wszystkie firmy będą zmuszone do podjęcia działań w obszarze zrównoważonego rozwoju - o znaczeniu Green HRM mówi Izabela Różańska-Bińczyk z Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, która bada ten trend w zarządzaniu.

Green HRM (lub też GHRM) łączy koncepcje zarządzania środowiskowego i zarządzania zasobami ludzkimi, w taki sposób by rozwijać “zielone” umiejętności, motywowanie i zapewnianie proekologicznej aktywności pracowników - poprzez umiejscowienie zrównoważonego rozwoju w centrum procesów kadrowych organizacji.

- Działania w obszarze GHRM i zrównoważonego rozwoju bezpośrednio dotyczą nas i naszych dzieci, naszej przyszłości. Postępowanie ekologiczne, dbanie o przyrodę przestało być nieobligatoryjnym, mile widzianym gestem dobrej woli, ale stało się obowiązkiem realizowanym indywidualnie oraz w większych społecznościach i organizacjach, który ma realny wpływ na świat, w którym żyjemy - komentuje Izabela Różańska-Bińczyk.

Jak dodaje, wydarzenia związane z pandemią wskazują, że działalność firm w obszarze zrównoważonego rozwoju i GHRM może stać się powszechna. Rada Unii Europejskiej podkreśla wagę walki z pandemią oraz konieczność powrotu na ścieżkę zrównoważonego wzrostu, uwzględniając m.in. transformację ekologiczną i transformację cyfrową, wyciągając wnioski z obecnego kryzysu. Również praktycy biznesu podkreślają, że w perspektywie długoterminowej pandemia i wynikający z niej kryzys przyniosą korzyści dla firm rozwijających się w nurcie zrównoważonego rozwoju i GHRM.

- Problem zmian klimatu i zanieczyszczenia środowiska jest tak istotny, że w mojej opinii w niedalekiej przyszłości wszystkie firmy będą zmuszone do podjęcia działań w obszarze zrównoważonego rozwoju. Im bogatszym społeczeństwem będziemy, tym bardziej sami będziemy oczekiwać działań ekologicznych od swojego pracodawcy, ale i producentów ulubionych produktów czy firm świadczących usługi. Według mnie w najbliższej przyszłości, w każdym dziale kadr, będzie zatrudniony specjalista od GHRM czy specjalista ds. zrównoważonego rozwoju. W Polsce wciąż istnieje nisza na takie rozwiązania. Chciałabym zaznaczyć, jak istotne jest wdrożenie koncepcji GHRM w firmach i ściśle z tym związane działania w obszarze zrównoważonego rozwoju. Organizacje biznesowe mogą wówczas funkcjonować w taki sposób, by pozostawić po sobie świat dla następnych pokoleń - komentuje ekspertka z UŁ.

Pięć kategorii "zielonego" podejścia

Zespół projektowy, do którego należy, przeprowadził podział praktyk GHRM na pięć kategorii “zielonego” podejścia do działań kadrowych: planowanie, rekrutacja i selekcja, rozwój, motywowanie, zarządzanie wydajnością.

- Wyniki naszych badań wskazują, że zielone zarządzanie zasobami ludzkimi stosują w Polsce głównie firmy duże, korporacje. W rozwiązaniach w tym obszarze firmy w Polsce wzorują się na firmach działających w Europie Zachodniej. Najlepiej radzą sobie firmy, które wdrożyły już wcześniej system zarządzania środowiskowego ISO 14000. To daje przekonanie, że zielone zarządzanie zasobami ludzkimi będzie niezbędnym elementem zarządzania w każdej firmie w niedalekiej przyszłości - wyjaśnia Różańska-Bińczyk.

Wskazuje też, że również firmy działające w Polsce stosują takie praktyki, jednak zazwyczaj są to działania niewystarczające i obejmujące np. tylko jeden obszar zarządzania zasobami ludzkimi. Zaś sam proces uruchamiania ich firmy można podzielić na następujące fazy:

Faza planowania (realizowana w ok. 50 proc. badanych firmach). Obejmuje ona głównie budowanie kodeksów etycznych oraz włączanie aspektów ekologicznych do strategicznych i operacyjnych dokumentów firmy.

Faza kształtowania świadomości kadry (realizowana w ok. 35 proc. firm) - podkreślanie ekologicznego wizerunku firmy, włączanie zadań związanych z ochroną środowiska do opisów stanowisk pracy, a także kroki uświadamiające rolę działań proekologicznych wśród pracowników.

Faza stymulowania aktywności pracowniczej (realizowana w ok. 20 proc. firm) - stosowanie różnorodnych instrumentów motywowania pracowników na rzecz aktywności proekologicznej, która staje się jednocześnie jednym z kryteriów oceny kadry.

- Zauważalne jest, że tylko pewne elementy zielonego zarządzania zasobami ludzkimi są wykorzystywane w dużych firmach - co więcej, nawet one, dopiero uczą się, jak tę koncepcję wprowadzać do swoich organizacji. Co ważne, w przyszłości badane firmy planują przede wszystkim zwiększenie zakresu działań planistycznych i budujących świadomość kadry. Muszą jednak pamiętać, iż skuteczna implementacja praktyk GHRM będzie także uzależniona od stymulowania aktywności pracowniczej, która obecnie realizowana jest na niewielkim (niewystarczającym) poziomie - podsumowuje Różańska-Bińczyk.

Nastawienie na ECO

Grupa GPEC, LPP, Blue Media, Procter & Gamble Company, Grupa Energa czy Tesco.Co wspólnego mają te firmy? Nastawienie na ekologię, które może nie w pełni odpowiada definicji GHRM, jednak jest przejawem dbałości o środowisko naturalne.

Latem 2017 gdańska grupa GPEC uruchomiła dla swoich pracowników wypożyczalnie rowerów. Mogą z nich korzystać zarówno w godzinach pracy, jak też w czasie wolnym. Co więcej, by zachęcić do przesiadki z samochodów czy komunikacji miejskiej na jednoślad stworzyła specjalna grę.

- Specjalna aplikacja pozwala gromadzić punkty za dojazd do pracy rowerem i wymieniać je na nagrody takie jak, bony na masaż, rodzinne bilety na różne atrakcje, w tym koncerty, czy vouchery do perfumerii lub sklepów sportowych - mówił o pomyśle Marek Mikucki, kierownik działu personalnego w Grupie GPEC.

To nie pierwsza firma, która zdecydowała się postawić na rowery. Gdańska firma LPP, właściciel takich marek jak Reserved, House czy Cropp w okolicy swoich obiektów rozlokowała kilkadziesiąt służbowych rowerów (zarówno modeli miejskich, jak też kolarzówek).

- Jako pracodawca wspieramy naszych pracowników, dla których niezwykle ważny jest zdrowy, ekologiczny styl życia. Służbowe samochody już nikogo nie dziwią. My wymyśliliśmy więc prawdopodobnie jako pierwsi służbowe rowery - mówił podczas startu inicjatywy Sławomir Ronkowski, wiceprezes zarządu Fundacji LPP i dyrektor komunikacji LPP.

Głośno było również o ciekawej inicjatywie Tesco w Wielkiej Brytanii. Tam parking przy Tesco Extra w Dumfries został wyremontowany przy użyciu plastiku pochodzącego z recyklingu. Do asfaltu dodano masę, która odpowiada 225 tys. plastikowych toreb na zakupy. Dzięki temu ponad 900 kg plastiku nie trafiło na wysypisko.