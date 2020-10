Gowin o nowych obostrzeniach: To trudny dzień dla nas wszystkich

To trudny dzień dla nas wszystkich. Musimy wprowadzić obostrzenia, które także dla nas – jako resortu odpowiedzialnego za przedsiębiorczość – są bardzo bolesne. Chcemy, by ograniczenia te trwały jak najkrócej. Jeżeli uda się zbić liczbę zachorowań, zostaną one zniesione – zadeklarował podczas spotkania z restauratorami wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Resort rozwoju zaplanował cykl spotkań z przedstawicielami branż, które ucierpią w wyniku nowych obostrzeń (fot. Twitter/MRPiT)

W piątek 23 października rząd ogłosił kolejny etap wprowadzania obostrzeń w Polsce. W ramach walki z pandemią koronawirusa od soboty 24 października zamknięta będzie m.in. gastronomia.

Wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin oraz wiceminister Olga Semeniuk podali propozycje wsparcia na jakie będą mogli liczyć przedstawiciele branży gastronomicznej.

To m.in. zwolnienie ze składek ZUS, świadczenie postojowe, mikrodotacja.

Mateusz Morawiecki poinformował na konferencji prasowej, że cała Polska od soboty (24 października) staje się strefą czerwoną. - Wszystkie te zasady, do których przyzwyczaili się ci mieszkańcy, którzy w strefie czerwonej żyją, mieszkają, pracują, uczą się, obowiązują na terytorium całej Rzeczpospolitej - podkreślił Morawiecki. Co zatem wchodzi w życie?

Ograniczenie dotyczą działalności gastronomicznej, pubów, restauracji, kawiarni - będą mogły organizować jedynie zamówienia na wynos i dowóz. Na razie to obostrzenie jest zaplanowane na 2 tygodnie, z możliwością przedłużenia. Zajęcia w szkołach podstawowych w klasach od 4 do 8 będą odbywały się w trybie zdalnym po to, żeby zmniejszyć kontakty społeczne i natężenie ruchu w środkach komunikacji publicznej.

Protest restauratorów

Decyzja rządu wywołała oburzenie wśród przedstawicieli branży gastronomicznej, którzy jeszcze nie odrobili strat po wiosennym lockdownie. Chwilę po ogłoszeniu nowych restrykcji wyszli protestować na wrocławski Rynek. W ten sposób chcą zwrócić uwagę na problemy, z jakimi obecnie mierzy się branża.

Andrzej Dobek, prezes stowarzyszenia Nasz Rynek zwrócił uwagę, że od marca 2020 roku restauratorzy nie są w stanie prowadzić działalności w sposób ciągły oraz generować przychodów umożliwiających przetrwanie. - Uderza się zawsze w Polsce w najsłabszego, nie w sklepy zachodnich sieci ani kościoły. Obostrzenia można nazwać wykluczeniem naszej branży z obrotu gospodarczego - komentował.

Dodał, że sezon letni nie pozwolił branży na wygenerowanie oszczędności, niezbędnych do przetrwania jesiennego lockdownu. "Wszelkie pomoce związane z obostrzeniami wiosennymi zostały spożytkowane na działalność w okresie letnim. Branża gastronomiczna i turystyczna nie jest w stanie bez pomocy kompleksowej Państwa przetrwać zimy" - podkreślił prezes stowarzyszenia Nasz Rynek, które organizuje protest. Deklaracja wsparcia W piątek z przedstawicielami tej branży spotkał się wicepremier Gowin. – To trudny dzień dla nas wszystkich. Musimy wprowadzić obostrzenia, które także dla nas – jako resortu odpowiedzialnego za przedsiębiorczość – są bardzo bolesne. Chcemy, by ograniczenia te trwały jak najkrócej. Jeżeli uda się zbić liczbę zachorowań, zostaną one zniesione – zadeklarował podczas spotkania. I podkreślił: – Mamy już pierwsze konkretne propozycje rozwiązań dla szeregu najbardziej poszkodowanych branż, w tym gastronomicznej. To zwolnienie ze składek ZUS i wypłata postojowego za listopad. „Na stole" jest też m.in. temat mikrodotacji. Konsultację z branżą gastronomiczną. Tak jak mówił dziś @MorawieckiM nikogo nie zostawimy bez pomocy! Jesteśmy gotowi do dialogu z wszystkimi branżami, @MRPiT_GOV_PL jest zawsze po Waszej stronie. pic.twitter.com/XDW9I7eWg2 — Jarosław Gowin (@Jaroslaw_Gowin) October 23, 2020 A wiceminister Olga Semeniuk wyjaśniła: – Konsultacje z branżami mają na celu przede wszystkim wypracowanie rozwiązań, które pomogą im w przetrwaniu obecnego trudnego czasu. Postulaty przedsiębiorców na bieżąco poddajemy analizie podczas rządowych sztabów kryzysowych. Resort zapowiedział kolejne spotkania. W poniedziałek planuje rozmowy z sektorem kongresów, konferencji, szkoleń i branżą eventową. A w czwartek – z branżą targową. Przedsiębiorcy apelują Krytycznie rozwiązania rządu ocenili również przedsiębiorcy. - Otrzymujemy od przedsiębiorców bardzo jasny sygnał: przedsiębiorcy nie przetrwają drugiego lockdownu - mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. - To, co obecnie się dzieje, jest już drugim lockdownem. To spowolnienie, hamowanie, wygaszanie, faktyczny lockdown, który doprowadzi wielu przedsiębiorców do upadku. Apelujemy do parlamentarzystów ziemi zachodniopomorskiej i prosimy o wstawiennictwo za naszymi przedsiębiorcami. Oni przez lata budowali swoje biznesy, płacą podatki, zatrudniają pracowników, czynią region silniejszym - mówi Mojsiuk. Także Business Centre Club apeluje do rządu o takie działanie, które nie doprowadzi do ruiny polskiej gospodarki. Prosi też, by rząd przedstawił plan na walkę z pandemią, również gospodarczy. - Apelujemy o dopuszczenie organizacji przedsiębiorców do sztabu antykryzysowego podejmującego decyzje o kolejnych obostrzeniach. Wirus gospodarczy jest niemniej groźny od epidemii COVID-19. Jesteśmy gotowi wziąć na siebie odpowiedzialność, ale chcemy mieć wpływ na decyzje podejmowane wobec przedsiębiorców - mówi dr Łukasz Bernatowicz wiceprezes BCC, wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego.

