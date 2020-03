Górników czekają ciężkie czasy - być może nawet obniżki pensji

Koszt podwyżek w Polskiej Grupie Górniczej to ok. 270 mln zł w skali roku. Związkowcy wskazywali, że podtrzymują postulat 12-procentowej podwyżki płac w PGG i zamierzają wznowić negocjacje płacowe we wrześniu 2020 roku. Jednak przez pandemię koronawirusa wszystko się zmieniło... Górnicze firmy czeka heroiczna walka o przetrwanie.

- Mówiąc o rynku pracy, trzeba zaznaczyć, że ustalenia poczynione w firmach przed paroma tygodniami obejmowały zupełnie inne realia. Pandemia koronawirusa wszystko zmieniła - rynek pracy z przełomu lutego i marca 2020 roku już nie istnieje - akcentuje w rozmowie z portalem WNP.PL Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE), ekspert rynku pracy. - Obecnie mamy inną perspektywę niż kilka tygodni temu. Teraz nikt się nie zastanawia nad poziomem wynagrodzeń, tylko nad tym, ile osób może stracić pracę.

Zdaniem Mariana Kostempskiego, byłego prezesa Kopeksu, bez pomocy państwa trudno będzie utrzymać miejsca pracy w górnictwie. Dlatego uważa, że każdy powinien solidarnie wziąć część tego kryzysu na siebie.

[...]

- Uważam, że w trybie pilnym należy rozważyć czasowe obniżenie górniczych wynagrodzeń - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL prof. Krystian Probierz, geolog. - Trzeba działać w tym kierunku, żeby czasowo obniżyć wynagrodzenia w sektorze węglowym. Lepiej podjąć zdecydowane działania wyprzedzające, aby uniknąć później drastycznych cięć, gdyby pandemia koronawirusa się przedłużała. Trzeba to zrobić w porozumieniu z górniczymi związkami zawodowymi, które przecież widzą, co się dzieje na rynku i wśród których nie brakuje osób odpowiedzialnych.

Wskazuje przy tym, że tego typu działania powinny oczywiście objąć także inne branże, które przez koronawirusa znalazły się w trudnym położeniu.

Zupełnie innego zdania jest Bogusław Ziętek, przewodniczący Sierpnia 80: z irytacją odnosi się do naszego pytania czy w górnictwie nie zajdzie potrzeba czasowego obniżenia wynagrodzeń.

- Absolutnie nie, to pomysł wręcz z horroru! - zaznacza Bogusław Ziętek. - Jeżeli będziemy przerzucać koszty obecnej sytuacji na pracowników, to kryzys nie tylko nie wyhamuje, ale się pogłębi! Przecież ci zatrudnieni w kopalniach są konsumentami. Jeśli obciąży się ich dodatkowymi kosztami, to nie będą kupować ani towarów, ani usług - dodaje.