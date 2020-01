Google zamyka biura w Chinach z powodu koronawirusa

Informację o czasowym zamknięciu biur w Chinach podał 30 stycznia The Verge. Google potwierdziło, że podejmuje takie kroki. Zamknięte będą placówki firmy internetowej w Hong Kongu i na Tajwanie. Google wprowadziło też czasowe ograniczenia podróży do i z Chin oraz do i z Hong Kongu.

Firma nie jest pierwszą, która zdecydowała się na takie kroki. Wobec wirusa wiele amerykańskich przedsiębiorstw zdecydowało się ograniczać kontakty z tym krajem do niezbędnego minimum. Z technologicznych firm zrobiły tak Facebook i Apple. Również firmy motoryzacyjne wstrzymują delegacje do Chin.

Google ma w Chinach cztery biura w kontynentalnych Chinach, pięć na Tajwanie. Te zlokalizowane w Chińskiej Republice Ludowej są skupione na sprzedaży i zapleczu inżynieryjnym dla infrastruktury zarządzającej reklamami w usługach Google.

Firma wystosowała też apel do pracowników. Jeśli byli w Chinach to proszeni są o podejmowanie w miarę możliwości pracy zdalnej przynajmniej przez okres 14 dni. W walce z koronawirusem Google wsparło też chiński Czerwony Krzyż. Firma przekazała organizacji medycznej 250 000 dolarów i rozpoczęła wewnętrzną zbiórkę funduszy. Ta przekroczyła już 500 000 dolarów. Gdy acja się zakończy te pieniądze będą także przekazane na walkę z epidemią.

Koronawirus jest niebezpieczny. Szacuje się, że zakaziło się nim w Chinach 6000 osób. Niestety ponad 100 zmarła. Chiny podejmują bardzo aktywne działania, by powstrzymać rozprzestrzenianie się tego niebezpiecznego zakażenia.

Czytaj też: Epidemia koronawirusa z Wuhan doprowadzi do pokaźnych strat ekonomicznych

4 Design Days 2020: ikony designu, najwięksi architekci, projektanci, producenci, deweloperzy o inspiracjach i trendach w architekturze i designie. Już 6-9 lutego 2020 r. w Spodku i Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Zarejestruj się!