Goldman Sachs stawia na różnorodność. W zarządzie musi być kobieta

Zdaniem Davida Solomona, dyrektora generalnego Goldman Sachs, spółki o zróżnicowanych płciowo i etnicznie zarządach osiągają lepsze wyniki. W firmach o jednolitych zarządach średni wzrost cen akcji wyniósł w ciągu roku 13 proc, w tych o zróżnicowanych składach władz – 44 proc.

Bank zamierza stosować te zasady zarówno do amerykańskich, jak i europejskich firm, z czasem kryteria będą zaostrzane. Od czerwca 2021 roku bank będzie wymagał co najmniej dwóch „różnorodnych” członków zarządu.

Goldman Sachs zaczął stosowanie zasad od siebie. W marcu 2019 r. przyjął zasadę, że połowa wszystkich zatrudnionych przez niego nowych analityków i współpracowników to będą kobiety, 11 proc. to afroamerykanie, a 14 proc. to latynoscy specjaliści. W Wielkiej Brytanii bank dąży do tego, aby 9 proc. wszystkich nowych analityków i nowych pracowników miało ciemną skórę. W 11-osobowym zarządzi Goldman Sachs są cztery kobiety, a naczelnym dyrektorem jest pochodzący z Nigerii Adebayo Ogunlesi.

