Godziny pracy rzecz święta? Nie zawsze to możliwe i nie wszystkim na rękę

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał dane o organizacji i rozkładzie czasu pracy z miesięcy kwietnia, maja i czerwca 2019 r. Wynika z nich, że mężczyźni częściej niż kobiety dostosowywali swój czas pracy do wymagań pracodawcy lub klienta. W II kwartale 2019 r. z tego powodu harmonogram czasu pracy musiało zmienić 36 proc. pracujących mężczyzn i 26,8 proc. pracujących kobiet.

Czynnikiem, który najbardziej definiował te zmienne był status zatrudnienia. Jak podaje GUS, grupą najbardziej podatną na wpływ czynników zewnętrznych (oczekiwania klientów lub typ realizowanych zadań) na rozkład czasu pracy były osoby pracujące na własny rachunek.

- Wśród nich aż 48 proc. osób musiało przynajmniej raz w miesiącu zmienić typową dla siebie organizację czasu pracy ze względu na wymagania klientów bądź charakter wykonywanych zadań. W ramach tej zbiorowości szczególną grupę stanowili pracodawcy - w ich przypadku odsetek osób zmieniających rozkład swojego dnia pracy wyniósł 60,5 proc.- czytamy w raporcie.

Jak analizuje GUS, wartość ta wydaje się być szczególnie wysoka, jeśli zestawimy ją z sytuacją pracowników najemnych oraz pomagających członków rodzin, dla których powyższy wskaźnik kształtował się na poziomie ponad dwukrotnie niższym - odpowiednio 28,4 proc. oraz 27,2 proc.

Analitycy GUS zwracają uwagę, że im większa odpowiedzialność i samodzielność decydowania o wykonywanych zadaniach, tym większa potrzeba i możliwości dostosowywania swojej organizacji czasu pracy do wymagań odbiorcy zewnętrznego.

Odsetek pracujących według konieczności dostosowywania swojego czasu pracy do wymagań pracodawcy/klienta lub charakteru wykonywanych zadań i płci. (źródło: stat.gov.pl)

Praca pod presją czasu

W badaniu organizacji i rozkładu czasu pracy zbadano również zjawisko pracy pod presją

czasu. Presja czasu rozumiana była jako oczekiwanie wykonania zadania w czasie, który uważany

jest za niewystarczający do wykonania tej pracy.

Struktura pracujących według częstotliwości wykonywania pracy pod presją czasu. (źródło: stat.gov.pl)

Jak widać z analizy 37,9 proc. populacji pracujących w Polsce (tj. 6 mln 245 tys. osób) bardzo często lub często wykonywało swoją pracę z poczuciem presji czasu; 45,6 proc. tej zbiorowości (7 mln 514 tys. osób) pracowało pod wpływem presji czasu rzadko, natomiast jedynie 16,5 proc. tej grupy w ogóle nie odczuwało presji czasu w swojej pracy zawodowej.

Presja czasu w wykonywanej pracy w nieco większym stopniu dotyczyła mężczyzn - 39,6 proc. z nich bardzo często lub często miało do czynienia z tego typu sytuacjami (wobec 35,7 proc. analogicznej

zbiorowości kobiet).

Elastyczne formy pracy

GUS przeanalizował jeszcze jeden czynnik wpływający na organizację czasu pracy - formę zatrudnienia. Okazuje się, że możliwości w zakresie korzystania z różnych form elastycznej organizacji pracy były zróżnicowane w badanym okresie - jedne rozwiązania były bardziej dostępne, a inne nieco mniej.

Struktura pracujących według możliwości decydowania o momencie rozpoczęcia lub zakończenia dnia pracy. (źródło: stat.gov.pl)

Spośród osób pracujących 20,6 proc. mogło samodzielnie decydować o czasie rozpoczęcia lub zakończenia dnia pracy, natomiast 11,8 proc. mogło w ograniczonym stopniu korzystać z tego rozwiązania. Zdecydowana większość osób pracujących (67,6 proc.) nie miała wpływu na moment rozpoczęcia lub zakończenia pracy.

Struktura pracujących według możliwości korzystania z elastycznych form organizacji pracy. (źródło: stat.gov.pl)

Znacznie więcej osób mogło z kolei we względnie łatwy sposób skorzystać z możliwości zwolnienia się na jedną lub dwie godziny bądź wzięcia jednego lub dwóch dni nieplanowanego urlopu.

Zwolnienie się na kilka godzin w trakcie dnia pracy byłoby bardzo łatwe lub stosunkowo łatwe dla 60,3 proc. pracujących (zaledwie 5,7 proc. tej zbiorowości zadeklarowało, że skorzystanie z tego typu rozwiązania jest całkowicie niemożliwe).

Wzięcie jednego lub dwóch dni nieplanowanego urlopu było nieco trudniejsze, lecz wciąż jeszcze relatywnie dostępne. Możliwość bardzo łatwego albo dosyć łatwego skorzystania z tego rodzaju ułatwienia wskazało 52,1 proc. pracujących osób. Jedynie 3,1 proc. określiło tego typu rozwiązanie jako niedostępne.

Polacy polubili elastyczne formy pracy

Jak rok temu wynikało z raportu Antal i Sodexo "Cztery osobowości, jeden rynek pracy" elastyczne formy zatrudnienia bardzo podobają się Polakom. Zaobserwowana w tym badaniu postawa upodobania dla pracy zdalnej występuje u 76 proc. pytanych w badaniu. Jeszcze większa liczba osób chciałaby elastycznego czasu pracy - to aż 81 proc.

Firmy dostrzegają te trendy i starają się im wyjść na przeciw, ale nie jest to z ich perspektywy takie łatwe. Praca z domu nadal pozostaje dostępna głównie dla freelancerów - grafików, specjalistów i programistów IT czy copywriterów.

- W Polsce zgodnie z danymi Kantar TNS, na razie tylko 1/3 firm umożliwia pracownikom korzystanie z pracy zdalnej i to w ograniczonym modelu. To pokazuje, że elastyczne podejście do godzin i miejsca pracy nie jest jeszcze powszechną praktyką w naszym kraju. Jednak analizując sytuację na rynku pracy możemy przypuszczać, że w najbliższej przyszłości coraz więcej pracodawców będzie zgadzać się na częściowe wykonywanie obowiązków zdalnie - mówi Piotr Dziedzic, dyrektor w firmie rekrutacyjnej Michael Page

Jak wdrażany jest w Polsce elastyczny czas można się było przekonać z danych Państwowej Inspekcji Pracy, która analizowała to zjawisko w październiku. Jak wskazywała PIP obecnie ponad 3 tysiące firm w Polsce wprowadziło u siebie przedłużony okres rozliczeniowy. Ten natomiast pozwala korzystać z wydłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy do maksymalnie 12 miesięcy. Sprzyja to uelastycznianiu czasu pracy.