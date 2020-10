Głośne dzieci problemem dla pracujących zdalnie. Interweniowała spółdzielnia

Mieszkańcy warszawskiego osiedla Górce, którzy w czasie pandemii pracują z mieszkań, uskarżają się na głośno bawiące się dzieci. Administracja spółdzielni wystosowała do rodziców komunikat, by zwracali uwagę na zachowanie swoich dzieci. W sieci zawrzało.

Autor:KDS

• 1 paź 2020 14:01





Osoby pracujące zdalnie skarżą się na głośno bawiące się dzieci (Fot. Pixabay)

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, pod koniec czerwca pandemia koronawirusa zmusiła do pracy z domu 10,2 proc. pracowników. Pod koniec marca było to 11 proc. Najczęściej pracę w tej formie wykonywały osoby pracujące w informacji i komunikacji (59,2 proc. pracujących w tej sekcji), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (34 proc.), działalności finansowej i ubezpieczeniowej (31,7 proc.) oraz edukacji (24,1 proc.).

Jak podaje radio "Kolor", które opisało sprawę, w czasie pandemii Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wola" zaczęła otrzymywać skargi od mieszkańców Osiedla Górce. Uskarżali się oni na dzieci, które bardzo głośno bawiły się na placu ulokowanym między blokami. Zachowanie najmłodszych mieszkańców miało być na tyle uciążliwe, że przeszkadzało m.in. osobom pracującym zdalnie.

Zareagowała administracja, która w specjalnych komunikatach rozwieszonych w blokach, zaapelowała do rodziców, by zwracali uwagę na to jak zachowują się ich dzieci oraz poprosiła, by korzystać z placów zabaw, które znajdują się na osiedlu.

- Te osoby, które pracują zdalnie, przy otwartych oknach, czasem wracają po nocnej zmianie, żeby wieczorem wypocząć, też chciałyby mieć trochę komfortu, dlatego administracja musiała znaleźć jakiś kompromis - w rozmowie z Radiem Kolor mówił Paweł Szymaniak, dyrektor Osiedla Górce.

W internecie oberwało się pracownikom zdalnym. - Zapomniał wół jak cielęciem był. To okropne jak ten świat zwariował. Podwórko to podstawa wychowania. To tam dzieci nawiązują relacje społeczne, hartują organizm, wyzwalają swoją kreatywność tworząc coś z niczego. No nie, ale spoko, po co ich rozwijać, jak można dać komórkę. A potem po psychologach latać. Można przecież w korki do uszu zainwestować. Obie strony będą zadowolone - komentowali informacje o skargach pracowników na home office.

