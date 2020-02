Gig economy - nowa era na rynku pracy

Gig economy to praca od zlecenia do zlecenia. W angielskim slangu słowo "gig" oznacza fuchę.



Liczba pracowników gig stale rośnie. W 2018 r. w USA stanowili 30 proc. rynku pracy.

Taka forma zatrudnienia zyskuje na popularności także w Polsce. Jako giggersi funkcjonują specjaliści IT, branża finansowa czy szukający ciekawych wyzwań graficy.

Po stronie wad trzeba zwrócić uwagę na możliwy brak stałych zleceń i płynności finansowej. Giggerzy tracą też przywileje związane z pracą na etacie, jak m.in. urlopy i płatne zwolnienia lekarskie.

Jak najprościej opisać gig economy? Pod koniec ubiegłego roku ogromne emocje wzbudzała premiera serialu “Wiedźmin”. Głównym bohaterem jest wiedźmin Geralt, wynajmowany do ochrony okolicznych mieszkańców przed strzygami, wilkołakami i innymi stworami. Jeśli pozbawić opowieść typowych dla fantasy opisów, otrzymujemy postać preferującą mobilny styl życia, przemieszczającą się z miasta do miasta w poszukiwaniu kolejnych zleceń. Tym właśnie jest coraz bardziej popularny trend na rynku pracy, czyli gig economy.

Gig bez etatu

Pracownik w tej formie zatrudnienia nie świadczy usług w modelu etatowym, ale funkcjonuje na rynku pracy, przyjmując zlecenia i realizując konkretne projekty.

Za początek zjawiska gig economy uznaje się przełom wieków, gdy internet stał się przestrzenią, gdzie poszukuje się pracowników i zleca pracę. Coraz łatwiejszy dostęp do sieci umożliwił wykonywanie pracy zdalnie, dał nowe narzędzia do kontaktu pracodawcy z pracownikiem i stworzył przestrzeń wymiany usług czy treści. Tak zrodziło się również pojęcie crowdsourcingu, czyli pozyskiwania pomysłów, usług i innych zasobów od szerokiego grona użytkowników internetu, zwykle za pośrednictwem platform, takich jak np. Uber czy Airbnb.

- Zjawisko gig economy często kojarzone jest z osobami zmuszonymi do takiego modelu przez brak stałego zatrudnienia. To jednak tylko część prawdy. Jako giggersi funkcjonują również wzięci specjaliści IT, branża finansowa czy szukający ciekawych wyzwań przedstawiciele zawodów kreatywnych m.in. graficy i twórcy. Z badań Cardiff University wynika, że wolni strzelcy wykazują wyższy poziom satysfakcji zawodowej i nie planują powrotu do pracy etatowej, z kolei analiza Rowe Price Group wykazała, że giggersi bardziej świadomie zarządzają swoimi finansami - podkreśla Natalia Bogdan, prezes Agencji Pracy Jobhouse.

Generacja Z

Niewątpliwie rozwojowi gig economy sprzyja wejście na rynek młodego pokolenia. Przedstawiciele generacji Z (urodzeni po 2000 r.) są mniej przywiązani do miejsc pracy, preferują elastyczne formy zatrudnienia i częściej prowadzą mobilny tryb życia, a dzięki komunikacji internetowej wiele zadań mogą wykonywać z dowolnego miejsca na świecie. Luźna forma zatrudnienia pozwala ponadto godzić pracę ze studiami. Jest także idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy mają problem z powrotem na rynek, jak np. matki wychowujące dzieci czy niepełnosprawni, dla których dojazdy do pracy są uciążliwie. - Z perspektywy pracownika taki sposób działania ma wymierne korzyści, ale też wady. Do tych pierwszych zaliczyć trzeba większą elastyczność, swobodę działania i możliwość wyboru zleceń z rynkowej oferty. Istotna jest również dywersyfikacja źródeł zarobków oraz brak uzależnienia od jednego pracodawcy i losów konkretnej firmy, z którą związani są pracownicy etatowi. Po stronie wad trzeba zwrócić uwagę na możliwy brak stałych zleceń, a co za tym idzie - brak płynności finansowej. Giggerzy tracą też przywileje związane z pracą na etacie, jak m.in. urlopy i płatne zwolnienia lekarskie. Muszą też samodzielnie opłacać składki ubezpieczeniowe i gromadzić oszczędności - wylicza Natalia Bogdan. Pracodawcom takie rozwiązania dają możliwość korzystania z usług talentów z całego świata. Nie ponoszą oni kosztów przygotowania stanowisk pracy czy opłaty składek ubezpieczeniowych. W efekcie giggersi coraz częściej jednoczą się, szczególnie w przypadku pracy dla platform, i żądają, by traktować ich bardziej jak etatowych pracowników. Niektórzy z nich zwracają się do sądów, aby tam przedstawiać swoje prawa. Przeczytaj: Mały ZUS Plus nie dla wszystkich Coraz większa rola zleceń Mimo to w kolejnych latach trend gig economy może jeszcze mocniej zaznaczyć obecność na rynku pracy, wpływając na organizację powierzchni biurowej (przestrzenie coworkingowe), a nawet determinować struktury zespołów. Rynek pracowników gig stale rośnie. Szacuje się, że w 2005 r. w USA wynosił on 10 proc., w 2015 r. - 16 proc., a w 2018 r. - więcej niż 30 proc. - Przyczyn rosnącej popularności gig economy jest kilka. Przede wszystkim to istniejąca luka edukacyjna i w związku z tym konieczność pozyskiwania pracowników na różnych rynkach geograficznych. Drugi z powodów to wejście na rynek pracowników z pokolenia Z, które charakteryzuje się innym niż dotychczasowe nastawieniem do pracy. Millenialsi (pokolenie Y) i postmillenialsi (pokolenie Z) cenią sobie elastyczność pracy zdalnej czy projektowej. Na rozwój zjawiska ma również wpływ presja na obniżenie kosztów pracy oraz rozwój technologii - wyliczał Paweł Chaber, ekspert PARP, przy okazji publikacji ubiegłorocznego raportu Agencji „Monitoring trendów krajowych i światowych". Czytaj więcej: Czy gig economy wyprze zatrudnienie na etacie?

