Gi Group Holding wygrywa z Tomaszem Misiakiem przed sądem

Umowa sprzedaży akcji pomiędzy Tomaszem Misiakiem a Gi International (spółką należącą do Gi Group), została podpisana w sierpniu 2020 r.

Po czasie Tomasz Misiak stwierdził, że został przymuszony do sprzedaży swoich akcji i odmówił wykonania umowy.

Gi International złożyła pozew do Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego ICC o rozstrzygnięcie powstałego sporu.

Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił 20 grudnia 2022 roku skargę złożoną przez Tomasza Misiaka, byłego akcjonariusza Work Service na decyzję Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej.

Jak wynika z informacji GiGroup, Sąd ponadto powziął wątpliwości co do twierdzeń T. Misiaka dotyczących jego sytuacji majątkowej i po przeprowadzeniu własnego postępowania wyjaśniającego uznał, że wniosek byłego akcjonariusza Work Service o zwolnienie od kosztów sądowych jest nieuzasadniony.

"Z tego powodu i w związku z przegraną T. Misiaka w całości, Sąd Apelacyjny w Warszawie obciążył T. Misiaka pełnymi kosztami sądowymi w wysokości 200 000 zł, a także zasądził zwrot kosztów postępowania poniesionych przez Gi Group Holding" - czytamy w informacji GiGroup.

Wyrok Sądu Apelacyjnego kończy batalię sądową

- Z zadowoleniem przyjmujemy prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Sąd oddalił skargę wniesioną przez T. Misiaka, współzałożyciela i byłego akcjonariusza Work Service, który twierdził, że sprzedał swoje akcje pod wpływem gróźb. Tym samym Sąd Apelacyjny w Warszawie potwierdził zasadność podnoszonych przez Gi Group argumentów co do ważności umowy sprzedaży akcji zawartej z T. Misiakiem w sierpniu 2020 roku – komentuje wyrok GiGroup.

Jak podkreśla Gi Group w przesłanym oświadczeniu, w ustnym uzasadnieniu Sąd Apelacyjny zgodził się z wcześniejszą decyzją Sądu Arbitrażowego ICC, „nie mając żadnych zastrzeżeń co do bezstronności żadnego z trzech arbitrów biorących udział w postępowaniu arbitrażowym. Sąd uznał także, że biorąc pod uwagę zeznania samego T. Misiaka, nie ma żadnych podstaw do stwierdzenia, że zawarł on umowę sprzedaży swoich akcji w Work Service S.A. (obecnie: Gi Group Poland S.A.) pod wpływem gróźb”.