Generacja Z to wyzwanie dla pracodawców

Przedstawiciele pokolenia Z urodzili się po 1995 roku, a to oznacza, że właśnie wkraczają na rynek pracy. Jak wynika z raportu Upwork, do 2028 r. 58 proc. globalnej kadry stanowić będą właśnie „Zetki”. Będzie to dla pracodawców prawdziwe wyzwanie. Czym to pokolenie się charakteryzuje, czym się różni od poprzednich, czego oczekuje?

- Obserwując to pokolenie, widać, że ważne są dla nich tradycyjne wartości zawodowe. Jasna ścieżka kariery, stabilizacja, a także możliwość wykorzystania nabytej podczas studiów wiedzy to klucz do efektywnej współpracy z nimi. Bardzo trudno będzie zatrzymać takiego pracownika w firmie, jeśli pracodawca nie będzie umiejętnie nim zarządzał w swoim przedsiębiorstwie. Największym wyzwaniem, przed jakim dzisiaj stajemy zarówno my, rekruterzy, jak i pracodawcy - jest pozyskanie lojalności pokolenia Z - komentuje Magda Bargieł z Adecco Group.

Według raportów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i marketingu, pokolenie Z charakteryzuje pewna grupa cech.

„Zetki” są generacją ludzi wiecznie „podłączonych”. Od najmłodszych lat żyją w zgodzie z nową technologią i stanowi ona dla nich naturalne środowisko.

Czytaj też: Pokolenie Z wchodzi na rynek pracy. Pracodawcy powinni się cieszyć

Członkowie tego pokolenia mają wysoką samoocenę i chcą zmieniać świat. Są zorientowani na dialog i rozwiązywanie konfliktów. Mają również radykalne podejście do dyskryminacji, a ich styl konsumpcji jest sposobem wyrażania indywidualnej tożsamości.

Generacja Z chce poznawać nowych ludzi i budować z nimi relacje, przy czym informacjami najczęściej dzieli się poprzez media społecznościowe i komunikatory.

CZYTAJ DALEJ »

Różnice pokoleniowe wśród pracowników nie są nowym zagadnieniem - były, są i będą obecne. Jednak już dziś przedsiębiorstwa powinny zacząć zwracać większą uwagę na przygotowanie kadry menadżerskiej do zarządzania genem Z. Według raportu „Zmiany pokoleniowe na rynku pracy - XYZ” wynika, że najmłodsze pokolenie najbardziej ceni sobie szacunek do swojej osoby (88,9 proc.), dobrą i przyjazną atmosferę w pracy (96,3 proc.), możliwość rozwoju, systematycznych szkoleń, możliwość uzyskania niezależnych certyfikatów (75,9 proc.), bezpieczeństwo zatrudnienia (63,9 proc.), potwierdzenie własnej wartości, docenianie i uznanie wyników pracy (66,7 proc.), a także możliwość wpływania na końcowy efekt projektów (57,4 proc.).

Jakie aspekty pracy są szczególnie ważne dla przedstawicieli Generacji Z według badań Pracuj.pl? Na czele listy znajduje się atrakcyjne wynagrodzenie – wskazuje na nie 70 proc. osób w wieku 18-24 lat. Na drugim miejscu znalazła się dobra atmosfera (67 proc.), a na trzecim – docenianie efektów pracy (51 proc.). Ten ostatni aspekt „Zetki” wybierały najczęściej ze wszystkich grup wiekowych, podobnie jak ciekawy zakres obowiązków (31 proc.).

Jak przyciągnąć, a jak stracić "Zetkę"?

W dobie niżu demograficznego i niedoboru talentów w wielu branżach, coraz częściej to firmy muszą przyciągać uwagę kandydatów, a nie kandydaci – przedsiębiorstw. Jakie atuty mogą się okazać skuteczne w tej rywalizacji?

Podobnie, jak w innych przypadkach, przy rozważaniu ofert pracy kluczowa jest poprawa wynagrodzenia; skłoniłaby ona do przyjęcia propozycji aż 75 proc. „Zetek”. Niewiele mniej skuteczne są jednak inne, bardziej miękkie aspekty życia zawodowego: lepsza atmosfera w pracy (68 proc.), większe bezpieczeństwo zatrudnienia (66 proc.) i work-life balance (64 proc.).- Wiele poglądów „Zetek” na pracę wynika z etapu życia, na którym się znajdują. Potrzebują one od otoczenia potwierdzenia, że ich kariery idą w odpowiednim kierunku, a także że zyskują ważne doświadczenia na przyszłość. Generację Z interesują przy tym nie tylko twarde kwestie, ale także bardziej miękkie aspekty pracy, np. dobra atmosfera, pozytywny feedback - mówi Konstancja Zyzik z Grupy Pracuj.

- Choć „Zetki” często deklarują, że wynagrodzenia są dla nich kluczowe, doświadczenia pracodawców pokazują, że młode talenty są także gotowe „inwestować” w pracę i wybierać bardziej rozwojowe oferty, nawet jeżeli na samym początku wiąże się to z obniżeniem oczekiwań finansowych - dodaje.

Wizerunek firm w oczach Generacji Z

Z punktu widzenia rekrutacji warto przeanalizować przekonania Generacji Z, dotyczące wizerunku różnego rodzaju firm jako pracodawców. Zgodnie z odpowiedziami grupy 18-24, z docenianiem pracownika częściej kojarzy ona większe (41 proc. wskazań), zagraniczne (50 proc.) i prywatne (53 proc.) przedsiębiorstwa, a zdecydowanie rzadziej - mniejsze (35 proc.), polskie (17 proc.) i państwowe (21 proc.).

Czytaj też: Praca zdalna stanie się normą? Generacja Z dyktuje warunki pracodawcom

Wyniki badań mogą dowodzić skuteczności działań employer brandingowych i aktywnej rekrutacji, prowadzonej przez największych pracodawców z sektora prywatnego. Wiele z tych firm prowadzi działania HR na najszerszą skalę, coraz częściej dobrze dopasowane do grup docelowych i odpowiadające na ich aspiracje.

Technologie mile widziane

Polacy w wieku 18-24 najczęściej spośród wszystkich generacji wykorzystują przy szukaniu pracy cyfrowe narzędzia. Aż 62 proc. z badanych w tym wieku zagląda w tym celu na portale z ofertami pracy, 46 proc. stosuje wyszukiwarki internetowe, a 32 proc. sięga po aplikacje mobilne z ogłoszeniami.

Kasa na start. Zarobki juniora

Co równie ważne, przedstawiciele Generacji Z nie tylko chętnie aplikują poprzez narzędzia cyfrowe, ale także korzystają z zasobów w sieci przygotowując swoje CV. Tworząc życiorys, niemal co drugi badany korzysta z artykułów z poradami zawodowymi (47 proc.), niewiele mniej – z kreatorów CV (43 proc.) i gotowych szablonów dostępnych w sieci (42 proc.).- Generacja Z to pierwsze pokolenie na rynku pracy, do którego przynależą także osoby urodzone już w XXI wieku. Świat cyfrowy to dla nich naturalne środowisko. Znajduje to odzwierciedlenie w odpowiedziach „Zetek” badanych przez Pracuj.pl. Są one świadome wpływu technologii na przyszłość pracy i odważnie korzystają z różnorodnych narzędzi cyfrowych wspierających rekrutację, m.in. portali z ogłoszeniami, rozwiązań mobilnych czy generatorów CV. Ich sporą aktywność obserwujemy choćby wśród użytkowników aplikacji Pracuj.pl, którzy każdego roku przesyłają za pośrednictwem naszej aplikacji miliony CV - komentuje Łukasz Marciniak z Grupy Pracuj.

Na potrzeby raportu „Kariera Generacji Z” eksperci zarobki.pracuj.pl przygotowali zestawienie przeciętnych wynagrodzeń, które deklarują użytkownicy serwisu. Są to przedstawiciele kilkunastu specjalizacji, zatrudnieni na poziomie juniora lub młodszego specjalisty.

Spośród wybranych stanowisk na najniższe przeciętne wynagrodzenia mogą liczyć młodsi graficy oraz młodsi testerzy gier – otrzymują oni 3700 zł brutto. Zdecydowanie wyższe wynagrodzenia trafiają do osób wchodzących do branży nowych technologii. Co interesujące, na szczycie tej listy znalazły się stanowiska w branży marketingowej - według deklaracji badanych, junior product manager otrzymuje przeciętnie nawet 6600 zł brutto.