Gabriela Kahl, CCC: HR będzie teraz realnym partnerem biznesu

Pandemia postawiła przez biznesem, a także przed HR-em wiele wyzwań. Jak mówi Gabriela Kahl, dyrektor HR w CCC, HR musiał nauczyć się sprawnego zarządzania niepewnością wśród pracowników i przekuciem jej w pewność. Tu kluczowa była rola transparentnej i regularnej komunikacji wewnętrznej, a także działań aktywizujących i angażujących pracowników, które skoncentrowane były przede wszystkim na budowaniu i utrzymaniu wysokiej motywacji.

HR będzie teraz realnym partnerem biznesu. Podczas pandemii ta funkcja musiała odnaleźć się w sytuacji konieczności podejmowania trudnych decyzji w oparciu o bardzo ograniczone zasoby danych. W czasie tak skrajnie kryzysowym HR musi działać szybko i aktywnie.

- Jako CCC bardzo szybko zareagowaliśmy na COVID-19 – powołaliśmy sztab kryzysowy, w którym HR odgrywał jedną z kluczowych ról, bo przecież trzeba było podjąć i wdrożyć szereg decyzji dotyczących personelu, trybu pracy, wynagrodzeń czy dostępnych programów pomocowych. Wdrożyliśmy szereg regulacji wewnętrznych dotyczących chociażby zasad bezpieczeństwa, zintensyfikowaliśmy komunikację do pracowników, uruchomiliśmy infolinię wewnętrzną, wyznaczyliśmy liderów odpowiedzialnych za prowadzenie szkoleń – wyjaśnia Gabriela Kahl.

- Najważniejsze pytania, z jakim teraz musimy się jako dział personalny zmierzyć, to: jak po tym zdarzeniu przygotować ludzi i biznes na kolejne podobne? Jak zarządzić ludźmi w takim okresie i jak ich motywować? - dodaje.

Zdarzenia takie jak pandemia weryfikują kompetencje pracowników, którzy po pierwsze muszą dać radę w kryzysie, po drugie wrócić po nim i działać na równym poziomie motywacji i zaangażowania. Jak podkreśla dyrektor HR w CCC, to duże wyzwanie przy tak rozproszonym zespole.

Co jeszcze zmieni się w pracy HR-owca? Na pewno dużo większe bazowanie na danych i jeszcze większy nacisk na pokazywanie działań optymalizacyjnych na konkretnych twardych wskaźnikach.

- Tak działamy w CCC. Grupa przez ostatnie 2 lata zainwestowała w zaawansowaną analitykę danych i dziś wszystkie decyzje są podejmowane właśnie na podstawie sprawdzonych liczb i pogłębionej wiedzy – wskazuje Gabriela Kahl.

Kahl widzi jeszcze jeden ważny aspekt - zmienił się sam rynek pracy. Firmy „zbroją się” teraz w menedżerów z umiejętnościami zarządzania zmianą, podejmowania decyzji i dużej elastyczności w działaniu.

- Daje się także odczuć, że pracownicy z kolei doceniają stabilizację, widać większą lojalność wobec pracodawcy, co z kolei skutkuje niższą rotacją i większym zaangażowaniem – dodaje.

Gabriela Kahl podkreśla, że kryzys dał nam wszystkim lekcję, którą HR zna i sam przeprowadza od zawsze - najważniejsi są ludzie i to oni są najcenniejszym kapitałem firmy.

- My jako grupa CCC rozumiemy to od dawna i dziś jestem przekonana, że wyszliśmy z tego kryzysu mocniejsi także w zakresie personalnym – komentuje.

HR zda test?

Kryzys spowodowany koronawirusem to szansa dla działów personalnych na pokazanie swojej wartości. Czy HR-owcy zdadzą czy obleją ten test?

- Jak w każdej funkcji pewnie jedni zdadzą, a inni obleją. Są liderzy na czas kryzysu i na czas prosperity, a pandemia mocno to zweryfikowała. Na pewno jednak COVID-19 przyniósł szansę dla HR na pokazanie swojej wartości i w firmach, w których tę szansę wykorzystał, stanie się długoterminowym partnerem biznesu. Kompetencja i wymogi co do HR, uwypuklone w ostatnim czasie, to elastyczne podejście i szybka modyfikacja działań i planów w zależności od rozwoju sytuacji – komentuje Gabriela Kahl.

Przykład? W CCC funkcjonował określony plan rozwoju i szkoleń, jednak kiedy rozpoczął się lockdown, firma musiała go odpowiednio dostosować do biegu wydarzeń. Pracownicy przebywali w domach albo na obniżonych etatach, albo na pracy zdalnej – dlatego tez zdecydowano się na stworzenie Domowej Akademii Rozwoju, czyli cyklu szkoleń dotyczących zarówno kompetencji miękkich, jak i twardych, prowadzonych online przez ekspertów CCC.

- W sumie regularnie w warsztatach brało udział około 3 tys. osób. To również siła narzędzi do pracy zdalnej – m.in. dzięki nim była możliwa regularna komunikacja ze wszystkim zespołami CCC i utrzymanie motywacji na odpowiednim poziomie – dodaje Gabriela Kahl.

HR w świecie online

W czasie pandemii HR przeniósł się do świata online i bardzo dobrze sobie tam radził. Co zostanie z tej zmiany? Jak wskazuje Gabriela Kahl, cały czas większość rekrutacji w CCC prowadzona jest w sieci. I tak już pewnie zostanie.

- Po naszej stronie niewiele się zmieniło, jeśli chodzi o narzędzia. Byliśmy technologicznie bardzo dobrze przygotowani do „zamknięcia”, programów do pracy zdalnej używaliśmy od dawna – mówi Gabriela Kahl i dodaje, że sporo jednak zmieniło się od strony mentalnej.

- Organizacje, w tym nasza, przyjęły pracę zdalną jako jedną z możliwości efektywnego wypełniania obowiązków służbowych. I to ogromny plus. Dużo zmieniło się po stronie kandydatów - kiedyś propozycja rekrutacji online była trochę mniej wiarygodna, dziś sami kandydaci preferują tę ścieżkę – dodaje.

O tym, że pierwsza połowa bieżącego roku była okresem, kiedy departamenty HR i liderzy umacniali swoją funkcję partnera biznesowego, ale także musieli odnaleźć się w nowej roli, czyli lidera transformacji, z którą firmy mierzyły się w ramach pandemii mówi w rozmowie z PulsHR.pl także Iwona Janas, dyrektor generalna ManpowerGroup w Polsce.

