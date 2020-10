Fuzje i przejęcia. W redukcji napięć rzetelna i częsta komunikacja to podstawa

Fuzje i przejęcia budzą sporo emocji w firmach - szczególnie te, które rozciągają się w czasie. Jak zarządzać ludźmi, aby kończyły się one sukcesem? Jak budować komunikację i niwelować obawy pracowników?

Pod koniec 2018 r. media zaczęły głośno mówić o kłopotach największej polskiej agencji – Work Service. Spółka nie wykupiła obligacji za 32 mln zł oraz poprosiła banki o przesunięcie spłaty kredytu na kolejne kilkadziesiąt mln zł.

Wiadomość ta mogła zaskoczyć nie tylko biznes, ale również pracowników, którzy od tej chwili mogli czuć niepokój o zawodową przyszłość. Chwilę później świat biznesu obiegła nowina o zmianach w zarządzie – Maciej Witucki zrezygnował ze stanowiska prezesa.

Firmie udało się znaleźć inwestora – Work Service i Gi International podpisały umowę inwestycyjną w połowie lutego 2020 r. Pierwotnie umowa inwestycyjna miała zostać sfinalizowana do końca czerwca 2020 r. Datę tę jednak wydłużono do 31 lipca, a następnie do 14 sierpnia. Ostatecznie 24 sierpnia Gi Group przejęła kontrolny pakiet akcji Work Service, tym samym zakończyła trwającą kilka miesięcy transakcję.

Inny przykład. W lutym 2018 r. PKN Orlen i Skarb Państwa podpisały list intencyjny w sprawie połączenia płockiego koncernu z grupą Lotos. Prace nad fuzją intensywnie sa kontynuowane. Ponad 1,5 roku trwały negocjacje z Komisją Europejską w kwestii połączenia dwóch polskich koncernów PKN Orlen i Lotos w jedną megaspółkę paliwową. Niedawno obie firmy podpisały porozumienie ze Skarbem Państwa.

Dopięcie transakcji jednak jeszcze potrwa. Cel, jaki stawia sobie PKN Orlen, to finalizacja przejęcia w ciągu 18 miesięcy. Oznacza to, że jeśli ten plan się powiedzie, fuzja gigantów powinna zostać dopięta do końca 2021 roku. Tyle czasu pracownicy – zwłaszcza ci zatrudnieni w Lotosie – z niepokojem poczekają na zmiany, z którymi będą musieli się zmierzyć. Choć prezes Orlenu Daniel Obajtek zapewnił, że transakcja przejęcia będzie prowadzona w porozumieniu ze stroną społeczną i zwolnień nie będzie, to jednak związkowcy niezbyt wierzą w te deklaracje.

Troska o sprawy „ludzkie”

Fuzje i przejęcia to niełatwe zmiany dla pracowników. Jak mówi Paweł Gniazdowski, country manager Lee Hecht Harrison Polska, zarządzać zmianą i rozmawiać z ludźmi trzeba zacząć już wtedy, gdy pojawiają się pierwsze wiarygodne sygnały o transakcji.

– Zazwyczaj w fuzjach jest tak, że jedna strona kupuje drugą i ta pierwsza jest uważana za silniejszą, a pracownicy tej drugiej obawiają się zmiany. Nie zawsze słusznie, bo bywa, że ta pozornie „słabsza" firma na koniec traci mniej miejsc pracy w wyniku tzw. „synergii", zwłaszcza w określonych lokalizacjach. Wyjaśnianie celu fuzji i szybkie określanie przyszłych wspólnych „reguł gry" bardzo pomoże. Problem w tym, że fuzję projektują i przeprowadzają najczęściej prawnicy i finansiści – troska o sprawy „ludzkie" pojawia się często zbyt późno – ocenia Paweł Gniazdowski.

Jolanta Jackowiak, partner w Grant Thornton, wyjaśnia, że warto pracowników do tego procesu dobrze przygotować. Jej zdaniem, w tak skomplikowanych zmianach organizacyjnych, jakimi są fuzje i przejęcia, kluczowa jest rola lidera, który powinien zmianę odpowiednio komunikować i przełożyć na sytuację pracowników.

– To właśnie lider tworzy obraz transformacji i od niego w dużym stopniu zależy, jak pracownicy w obliczu zmiany będą się czuli i jak na nią zareagują. Czy jest on autentyczny i przekonujący w swoim przekazie... Czy rozumie pracowników i liczy się z ich emocjami... A w konsekwencji, czy odniesiemy sukces, czy poniesiemy porażkę - precyzuje.

Każdy przypadek jest jednak inny. Jak podkreśla Małgorzata Fiedorczuk, ekspert PwC Polska, fuzje i przejęcia zawsze osadzone są w konkretnym kontekście, a transakcja pozostaje środkiem osiągnięcia wymiernych wartości biznesowych.

– W jaki sposób będziemy zarządzać ludźmi, w znacznym stopniu zależy od tego, jak chcemy budować wartość w trakcie i po transakcji – ocenia Fiedorczuk.

Metod zarządzania zmianą i narzędzi, z których możemy skorzystać, jest wiele. Małgorzata Fiedorczuk zaznacza, że w doborze właściwych rozwiązań kluczowe jest rozpoznanie grup interesariuszy – nie wszyscy pracownicy będą w takiej samej sytuacji w kontekście nowego modelu operacyjnego, ale też pozycji na rynku pracy czy stanu emocjonalnego.

– Czasami wystarczy ogólny e-mail, niekiedy potrzebna będzie indywidualna rozmowa bezpośrednia; w innych przypadkach można rozważyć powołanie „agentów zmiany”. Są sytuacje, gdzie narzędzia miękkie należy wzbogacić o twardą modyfikację pakietu wynagrodzeń, np. program retencyjny. Są też oczywiście inne opcje i możliwości, których zastosowanie zależeć będzie od celu, grupy i środków, jakie firma chciałaby na te działania przeznaczyć – komentuje ekspert PwC.

Katarzyna Komorowska, partner w PwC podkreśla natomiast, że coraz częściej dla powodzenia całego przedsięwzięcia kwestie utrzymania talentów mają istotne znaczenie – to szczególnie widoczne, kiedy kluczem zakupu jest np. technologia, know-how czy relacje rynkowe.

– Zdarzają się jednak i takie przejęcia, gdzie niestety konieczne są redukcje zatrudnienia. A to też trzeba zrobić mądrze – dodaje Katarzyna Komorowska.

Fuzje i przejęcia to niełatwe zmiany dla pracowników. (Fot. Shutterstock)

Opór ze strony pracowników

Każda niemal zmiana rodzi opór. Również fuzje i przejęcia mogą budzić u pracowników różne reakcje, zachowania i emocje, takie jak obawy, niepokój, lęk, opór, poczucie zagrożenia, frustracje, negatywne komentarze w internecie i tradycyjnych mediach, spory wewnątrz organizacji albo wręcz przeciwnie – entuzjazm.

– Tych emocji w całości nie unikniemy, gdyż są one typowe dla pierwszych dwóch etapów procesu zmiany, czyli zaprzeczenia i gniewu. Chodzi jednak o to, by w miarę szybko i bezboleśnie przejść przez nie i skupić się na konstruktywnych fazach eksperymentowania i zaangażowania, w których możemy już efektywnie działać – mówi Jolanta Jackowiak.

Jak wskazuje partner Grant Thornton, po zapowiedzi zmiany pracownicy powinni otrzymać pełen obraz sytuacji, tzn. jaki jest cel transakcji, jak zmiana będzie oddziaływać na organizację, na pracowników, na otoczenie (np. na klientów).

– Informacja musi być wiarygodna, rzetelna, systematyczna, odpowiadająca na obawy pracowników. A proces komunikacji - dobrze zaplanowany i zorganizowany, gdyż jest niezwykle wrażliwy w relacjach z pracownikami. Warto również zaangażować w zmianę kluczowych pracowników, gdyż mogą oni proces wspierać i być jego ambasadorami – podkreśla Jackowiak.

W podobnym tonie wypowiada się Paweł Gniazdowski. Jego zdaniem, w zarządzaniu oporem wobec zmiany pomaga rzetelna i w miarę możliwości jak najobszerniejsza (najczęstsza) informacja oraz szybkie przekonanie pracowników, że zmiana jest nieuchronna i najrozsądniejszą strategią osobistą jest próba znalezienia sobie w niej miejsca.

– O informację w okresie poprzedzającym fuzję jest niełatwo, bo większość takich negocjacji jest objęta poufnością. Zdarzało się nam natomiast prowadzić warsztaty dla pracowników firm przejmowanych na temat przygotowania się do potencjalnych zmian. To działa – wyjaśnia Gniazdowski.

Dobra komunikacja to podstawa

Dobrze zaplanowana, spójna i empatyczna komunikacja stanowi często klucz do zachowania dobrych relacji z pracownikami w czasie fuzji i przejęć. Jak podkreśla Katarzyna Komorowska, podstawą powinien być tu cel biznesowy, który realizujemy - i wokół niego można zazwyczaj zbudować pozytywną wizję stanu docelowego – tego, co nas czeka.

– Warto komunikować się otwarcie i skupić się na faktach, nawet jeżeli będzie to oznaczało konieczność powiedzenia „nie wiem”. Każdy komunikat, który otrzymają pracownicy, zostanie zapewne przemyślany, omówiony, a często nawet - wyolbrzymiony. Dlatego jakakolwiek zmiana narracji nie pozostanie niezauważona, a wręcz może obniżyć zaufanie, jakim darzeni są liderzy – komentuje Komorowska.

Małgorzata Fiedorczuk zwraca uwagę na inny aspekt – jeżeli firma będzie się wstrzymywać z oficjalnym przekazem, do pracowników dotrą informacje lub pogłoski z innych źródeł. Wtedy nie mamy już szans na budowanie obrazu sytuacji, możemy go jedynie korygować.

– Szczególnym wyzwaniem pozostaje komunikowanie trudnych decyzji, np. redukcji zatrudnienia. Poza aspektem psychologicznym należy w przekazywaniu takich informacji zwrócić szczególną uwagę na unikanie ryzyk prawnych. Skupiając się na samych zainteresowanych, nie powinno się pomijać tych, którzy zostają w firmie. Obniżenie poczucia bezpieczeństwa i uszczerbek na wizerunku pracodawcy mogą bowiem powodować spadek wyników, a w skrajnych przypadkach - zwiększyć rotację wśród grup, które chcielibyśmy utrzymać – tłumaczy Fiedorczuk.

Paweł Gniazdowski zwraca uwagę, że w takich sytuacjach fakt, czego należy unikać, jest równie ważny jak to, co trzeba robić.

– Powinniśmy unikać nadmiernego entuzjazmu, lekceważenia zagrożeń, ukrywania potencjalnych pułapek wynikających ze zmiany, arogancji, że „zarząd wszystko ma pod kontrolą". Wskazywać należy zarówno na rozwojowe, jak i „defensywne" aspekty fuzji - np. „Robimy to, aby nie wypaść z rynku". To buduje wiarygodność. Dopiero potem stopniowo można przejść do potencjalnych pozytywów i indywidualnych możliwości rozwojowych – podkreśla Gniazdowski.

Wydłużająca się transakcja

Fuzje czy przejęcia to skomplikowane procesy, które mogą się przedłużać – tak było w przypadku wspomnianej wcześniej spółki Work Sevice. Niepewność i pojawiające się pytania potęgują strach i obawy wśród pracowników. W takiej sytuacji bieżąca komunikacja jest niezbędna.

– Jeśli nie będziemy mówili jasno i szczerze, że proces się przedłuża i nie wyjaśnimy, dlaczego tak się dzieje, pracownicy będą tworzyć własne scenariusze, co tylko eskaluje emocje i destabilizuje sytuację. A nie ma nic gorszego niż kreowanie rzeczywistości na podstawie domysłów – komentuje Jolanta Jackowiak

Paweł Gniazdowski mówi z kolei tak: – Na to nie ma dobrej rady... Jeśli nie mamy wiarygodnej informacji, to nikogo nie uspokoimy, chyba że pokażemy sensowny scenariusz, co będzie się działo, jeśli do fuzji nie dojdzie. Niemniej, mówiąc krótko: dobry proces fuzji z punktu widzenia potrzeb i motywacji pracowników to proces względnie krótki. I na tym zakończmy, licząc, że przeczytają to ci, którzy fuzje przeprowadzają.

Zarządzanie po fuzji

Niemałym wyzwaniem jest również zarządzanie personelem po fuzji czy przejęciu. Jak podkreśla Jolanta Jackowiak, proces integracji nie jest łatwy, a jego skala i trudność zależą od wielu czynników, takich jak wielkość firmy, liczba procesów biznesowych podlegających integracji, podobieństwo kultur organizacyjnych i systemów wartości, zaangażowanie pracowników, zbieżność systemów IT, aspekty finansowe i prawne itp.

– Integracja jest przedsięwzięciem, w przypadku którego trudno wskazać jedyną słuszną drogę postępowania. Ogólną zasadę można sprowadzić do zarządzania projektowego, w ramach którego pierwszym etapem jest opracowanie planu integracji. Z planu tego powinny wynikać konkretne zadania i harmonogram wdrożenia, zasady komunikacji, role i odpowiedzialności. To faza często niedoceniana, mimo że w istotny sposób determinuje sukces przedsięwzięcia – mówi partner w Grant Thornton. – W zarządzaniu procesem integracji kluczowe znaczenie ma również czynnik ludzki. Dlatego warto postawić na ukształtowanie i umocowanie wyraźnego przywództwa, które skutecznie proces przeprowadzi oraz kadry menedżerskiej średniego szczebla, która zmianę wesprze.

Paweł Gniazdowski podkreśla natomiast, że firma nie powinna rozpoczynać od redukcji zatrudnienia.

– Nie powinniśmy zaczynać od zwolnień, chyba że przejmujemy ewidentnego bankruta, lecz od spotkań wielu ludzi z jednej strony z wieloma ludźmi z drugiej strony. Niekoniecznie na piwie (choć jeśli jest dobre, to czemu nie?), ale raczej wokół konkretnych uzgodnień związanych z integracją w poszczególnych obszarach. Utrzymywanie działań integracyjnych wyłącznie na poziomie ścisłych zarządów jest błędem – komentuje Paweł Gniazdowski.