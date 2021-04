"Fryzjerskie podziemie" i brak pensji, czyli efekt lockdownu w branży beauty

Do Stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom dochodzą sygnały o tym, że wielu pracownikom z branży beauty grożą zwolnienia, jeżeli lockdown w branży utrzymałby się dłużej niż miesiąc. Na razie firmy przestały wypłacać pensję w terminie lub pracują we "fryzjerskim podziemiu".

Rząd zdecydował o przedłużeniu obostrzeń dotyczących walki z koronawirusem. Przynajmniej do 19 kwietnia 2021 roku nie będzie można korzystać z usług m.in. galerii handlowych, kin i teatrów, jak również zakładów fryzjerskich czy kosmetycznych. Do 26 kwietnia zamknięte będą m.in. szkoły i przedszkola, a matury i inne egzaminy odbędą się w późniejszym terminie. Do 3 maja 2021 roku obowiązywać będzie kontrola graniczna, podczas której będzie prowadzona kontrola sanitarna. Od przyszłego czwartku (16 kwietnia 2021 roku) wprowadzony zostanie obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej.

- Zdajemy sobie sprawę, że okres kwarantanny jest dla wszystkich uciążliwy. Mamy wiele analiz, że gdybyśmy nie stosowali tych nakazów i zakazów, to bylibyśmy dzisiaj w zupełnie innym miejscu. Mielibyśmy nie 5,5 tys. zachorowań, a może 40 tys. i więcej - mówił podczas ogłaszania przedłużenia premier Mateusz Morawiecki.

Branża beauty straciła w czasie pandemii ogromną część swoich przychodów. Zakaz organizacji ślubów, wesel, zabawy sylwestrowej czy karnawału, ale też święta w rodzinnym gronie - to wszystko spowodowało, że wiele osób straciło pracę. Cały rynek utrzymuje się tylko ze standardowego strzyżenia oraz podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych. Każdy tydzień lockdownu to gigantyczne prawdopodobieństwo zwolnień i bankructw.

- Otrzymaliśmy kilka wiadomości od pracownic, którym zasugerowano, że jeżeli lockdown potrwa dłużej niż do 9 kwietnia, to ich wynagrodzenia mogą zostać zawieszone lub właściciele salonów będą musieli je zwolnić. Dostajemy także sygnały, że niektórzy fryzjerzy dostali „propozycję nie do odrzucenia”, by np. rozpocząć dzierżawę swojego stanowiska pracy - mówi prezes Stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom Małgorzata Marczulewska.

Jak dodaje, stowarzyszenie na przestrzeni ostatniego roku kilkukrotnie podejmowało mediacje z właścicielami salonów piękności czy kosmetycznych lub fryzjerskich, które nie wypłacały swoim pracownikom pensji na czas.

Fryzjerzy zeszli do podziemia

Do Stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom trafiają też skargi od pracownic salonów fryzjerskich, które muszą... dojeżdżać do klientów do domu lub przyjmować klientów w nieczynnych salonach. Takich wiadomości było kilka i pracownice salonów były zaniepokojone tym, czy mogą działać wbrew obowiązującym obostrzeniom.

- Takie historie też się zdarzają, trudno ocenić ich skalę, bo wiadomości mieliśmy kilka, ale pracownice nie zawsze chcą działać „w podziemiu” i też należy je zrozumieć. Pracodawcy powinni tak prowadzić działalność, żeby samodzielnie ponosić konsekwencje swoich decyzji. Nie oceniam, czy prowadzenie biznesu wbrew obostrzeniom jest prawidłowe czy nie, ale na pewno nie powinno się zmuszać do tego podwładnych, a tym bardziej nie powinno im się grozić zwolnieniem, jeżeli pracownica np. odmówi jechania do domu do klienta, by wykonać manicure czy strzyżenie - mówi Małgorzata Marczulewska.

Nie tylko oni zdecydowali się na taki krok. Takie branże jak fitness czy gastronomia nieczynne są w standardowym trybie od niemal... pół roku. Przedsiębiorcy bardzo często nie zgadzają się z ustawodawcą, że ich działalność może stanowić zagrożenie epidemiczne. Także restauracje czy siłownie działają w ukryciu. Klienci, którzy z nich korzystają, mają coraz więcej obaw o konsekwencje, z jakimi mogą się spotkać.

Co grozi za korzystanie z zamkniętych usług?

W ostatnich dniach pojawia się szereg doniesień medialnych o kontrolach policyjnych w siłowniach czy salonach fryzjerskich, które zdecydowały się na kontynuowanie działalności mimo rozporządzeń epidemicznych nakazujących jej zawieszenie. To wywołało lawinę pytań od klientów korzystających z "zakazanych usług".

Bowiem klient idąc na siłownie czy do fryzjera w czasie lockdownu wie że jest to formalnie zabronione. Bierze więc na siebie pewną odpowiedzialność. Czy to oznacza, że może zostać ukarany?

Prawnicy sprawę stawiają jasno: - Przepisy ustanawiające zakazy prowadzenia określonych działalności adresowane są do przedsiębiorców, a nie do ich klientów, zatem klient nie powinien odpowiadać za wykroczenie polegające na naruszeniu określonego zakazu, którego nie był adresatem. Inaczej sprawa może przedstawiać się, jeśli mandat lub kara zostaną nałożone z powodu zarzucenia danemu klientowi innego naruszenia niż tylko samego korzystania z usług „zamkniętego” przedsiębiorcy – np. z powodu nie noszenia maseczki. Zwalczanie takiego mandatu będzie zdecydowanie trudniejsze, ponieważ od dnia 29 listopada 2020 r. przepisy regulujące ten obowiązek zostały skorygowane i od tej pory przeważa pogląd, że są już one w pełni legalne. Obowiązek noszenia maseczek obowiązuje m.in. w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych – a więc m.in. w zakładach, które objęte zostały tymi zakazami działalności - tłumaczy mec. Marek Jarosiewicz z Kancelarii Wódkiewicz & Sosnowski.

Osoby kwestionujące wystawiony przez policję mandat powinny odmówić jego przyjęcia. W takich sytuacjach należy spodziewać się, że policja wystąpi do Sądu z wnioskiem o ukaranie, i w postępowaniu sądowym właśnie należy wówczas bronić się z wykorzystaniem argumentów przywołanych powyżej.