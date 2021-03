FM Logistic przeszkoli menedżerów liniowych

FM Logistic w Polsce rozpoczęła autorski projekt skierowany do ponad 150 managerów liniowych. W ciągu trwającego pół roku cyklu szkoleń pt. “Strefa Lidera” rozbudują oni szereg kompetencji, które są pomocne w codziennej pracy.

“Strefa Lidera” opracowana została przez wewnętrznych ekspertów FM Logistic CE. (Fot. Fotolia)

Działająca w branży logistycznej firma FM Logistic Central Europe uruchomiła cykl szkoleń dla swoich menedżerów liniowych.

Wezmą w nich udział szefowie ekip, zmiany i linii. W sumie będzie to 150 osób.

Projekt ma na celu rozwój kompetencji z zakresu przywództwa, zarządzania personelem, ale też wzmocnienie umiejętności operacyjnych kadry, zarządzającej aktywnościami magazynowymi.

- Pomimo utrudnień, spowodowanych pandemią, zdecydowaliśmy się zorganizować cykl szkoleń „Strefa Lidera” i zaprosić do niego managerów liniowych, stanowiących najliczniejszą grupę kierowniczą w FM Logistic. Jesteśmy firmą zorientowaną na ludzi. Są oni dla nas najważniejszym kapitałem. Wierzymy, że im lepsi managerowie, tym lepsze i bardziej zmotywowane będą ich zespoły, dlatego ten program rozwojowy jest dla nas tak istotny - mówi Blanka Borkowska, HR director FM Logistic CE.

“Strefa Lidera” opracowana została przez wewnętrznych ekspertów FM Logistic CE. Do współpracy zostały zaproszone także zewnętrzne firmy szkoleniowe. Uczestnicy programu podzieleni zostali na 10 zespołów, a każde spotkanie odbywa się online. Firma zapewniła dla każdego uczestnika sprzęt IT, aby umożliwić im zdalną formułę kształcenia. Program potrwa do końca czerwca 2021 r., po czym każdy z uczestników uzyska certyfikat ukończenia kursu.

W trakcie szkoleń uczestnicy rozbudują swoje umiejętności w zakresie kompetencji managerskich (Leadership 3.0), operacji magazynowych, pogłębią wiedzę o finansach i P&L, ugruntują informacje o firmie FM Logistic i jej wartościach, a także nauczą się sprawnego przygotowywania i interesującego prowadzenia prezentacji, efektywnego motywowania pracowników, delegowania i egzekwowania zadań. Celem szkolenia jest również przygotowanie ich na pracę z nowym, obecnie wdrażanym przez operatora, systemem WMS oraz na rozwój nowych technologii i usług.

Menedżer w czasie pandemii

Niedawno Antal oraz Cushman & Wakefield opublikowali raport pt. „Elastyczność specjalistów i menedżerów w dobie zmiany”. Autorzy raportu zapytali specjalistów i menedżerów jak dużo są w stanie poświecić dla swojej firmy w świetle spowolnienia gospodarczego. Okazuje się, że są oni gotowi do pewnych wyrzeczeń. Wysoki odsetek badanych deklaruje gotowość pracy w większym wymiarze czasu (86 proc. pozytywnych wskazań). Nieznacznie mniej osób (85 proc.) jest w stanie zaakceptować czasowe ograniczenie dostępu do świadczeń pozapłacowych. Zmianę zakresu obowiązków dopuszcza 76 proc. respondentów, a zmniejszenie wymiaru czasu pracy – 71 proc. Najmniej badanych zgodziłoby się na zmniejszenie wynagrodzenia - tylko 62 proc. widzi taką możliwość. Średnio maksymalną granicą dopuszczanego zmniejszenia wynagrodzenia jest 19 proc. Największą gotowość do wyrzeczeń finansowych wykazują pracownicy agencji PR, firm consultingowych oraz branży farmaceutycznej i sprzętu medycznego. - Przez kilka ostatnich lat mieliśmy do czynienia z tzw. rynkiem pracownika, który zmuszał pracodawców do podejmowania działań ukierunkowanych na utrzymanie talentów w organizacji i budowanie ich dobrobytu. Pandemia jest czasem weryfikacji dojrzałości naszych organizacji, liderów i pracowników – wbrew pozorom, pomimo coraz trudniejszej sytuacji gospodarczej, konieczność koncentrowania się na utrzymaniu pracowników, rozwijaniu ich i dbaniu o ich dobrostan, zarówno w sferze fizycznej, jak i mentalnej, będzie jeszcze silniejsza - mówi Anna Trochim, country HR manager, Cushman & Wakefield.

