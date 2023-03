Firmy zwalniają nagle i bez ostrzeżenia. "Wygląda to dość brutalnie"

Przełożeni nie przygotowują pracowników do rozstań, zwalniają nagle (40 proc. badanych straciło w ten sposób etat), wielokrotnie czekając do ostatniego dnia miesiąca. Jedynie 15 proc. osób deklaruje, że w ich firmie przeprowadzone są rozmowy ze zwalnianymi pracownikami.

- Myślenie o końcu jest bardzo trudne. Dużo łatwiej myśleć nam o początku współpracy, cieszyć się z powitania i wprowadzenia pracowników – to proces bardzo wdzięczny. Kończenie współpracy bywa bardzo trudne, pełne skrajnych emocji - zarówno w przypadku pracownika, jak i pracodawcy. Pamiętajmy, że to czas ciężki nie tylko dla pracownika - bez różnicy, czy zostaje zwolniony, czy zwalnia się sam. To czas wyjątkowo wymagający od menedżerów - wyjaśnia Maja Gojtowska, ekspert PR i komunikacji wewnętrznej, autorka książki "Jeszcze kandydat, czy już klient?".

I podkreśla, że kluczową rolę w kontekście procesu offboardingowego odgrywa oczywiście bezpośredni przełożony. Wiele problemów wynika z tego, że menedżerowie nie wiedzą, jak składać wypowiedzenie lub przyjmować to składane przez pracownika.

- Rodzi się wtedy wiele problemów, niekomfortowych i nieprofesjonalnych sytuacji - wpływają one na doświadczenia pracownika. Głęboko wierzę, że pracodawcy powinni się tego uczyć! Niestety, nie jest to wiedza, którą można wpoić w jeden dzień... A tu konieczna jest ciągła edukacja - dodaje Maja Gojtowska.

Nagłe zwolnienia. Menedżerowie nie przygotowują pracowników do rozstań

Niestety, mimo długofalowych rozmów dotyczących zwolnień prowadzonych na najwyższych szczeblach, osoby, których one dotkną, dowiadują się o nich na samym końcu. Z ostatniego badania Grupy Progres „Rynek pracy 360” wynika, że tylko 21 proc. Polaków spodziewało się zwolnienia.

Przełożeni nie przygotowują pracowników do rozstań, zwalniają nagle (40 proc. badanych straciło w ten sposób etat), wielokrotnie czekając do ostatniego dnia miesiąca. Jedynie 15 proc. pracowników deklaruje, że w ich firmie przeprowadzone są rozmowy z ludźmi, którzy nie będą dłużej pracować w danej organizacji. Ponadto tylko 4 proc. otrzymało wsparcie przełożonego w szukaniu innego zajęcia.

– Rozstania z zespołem są trudne i tego procesu z pewnością nie ułatwia sposób, w jaki wielu przełożonych informuje zespół o dotyczących go cięciach kadrowych. W zbyt dużej liczbie przypadków wygląda to dość brutalnie. Sucha informacja i brak jakiegokolwiek wsparcia od przełożonego w ułożeniu planu na szybkie znalezienie innej pracy jest problemem, na który wskazuje wiele osób – mówi Magda Dąbrowska, wiceprezes Grupy Progres.

- Jeśli tak często nie otrzymują oni podstawowej pomocy od byłego szefa, np. wsparcia w napisaniu CV czy przygotowania do rozmów kwalifikacyjnych, to nie dziwi mnie, że zwalniani reagują zdziwieniem na wsparcie od działu HR, wyjaśnienie szczegółów podjętej decyzji i podpowiedzi, co zrobić, by czekające ich rekrutacje wygrać. Taka pomoc nic nie kosztuje i powinna być normą, szczególnie w czasach, w których wiele osób obawia się zwolnienia i długotrwałego bezrobocia. Wypada wspierać ich na różne sposoby w tej trudnej sytuacji, a nie dodatkowo traumatyzować - dodaje.

Rozstanie z dotychczasowym miejscem pracy, szczególnie to niespodziewane, często nie jest przyjemnym doświadczeniem (Fot. Shutterstock)

Exit interview, czyli rozmowa - "wywiad", który przeprowadza się z pracownikiem odchodzącym z firmy, wymaga dodatkowego wysiłku, jednak rezultat z pewnością jest tego wart. Potwierdza to Anna Goleniowska, dyrektor HR w sieci Aldi, która uważa, że exit interview mogą być ogromnym wsparciem nie tylko dla osób, które rozstają się z dotychczasowym pracodawcą, ale też samego przełożonego. Są bowiem cennym źródłem informacji o rzeczywistych powodach odejść pracowników. Często zawierają wskazówki dotyczące zmiany sposobu realizacji pewnych działań na poziomie całej organizacji albo wewnątrz działu i mogą pomóc firmie we wprowadzeniu pozytywnych zmian. W wielu sytuacjach dają też pewien obraz relacji w zespole czy sposobach działania lidera.

Katarzyna Richter, specjalista w zakresie HR i psychologii międzykulturowej zwraca uwagę na inną kwestię - niezadowoleni i byli pracownicy są głównym źródłem informacji o firmie dostępnych w internecie.

- Często przyczyną takich zachowań jest sposób, w jaki przekazano im informację o utracie pracy, a nie sytuacja, która doprowadziła do zwolnienia. To właśnie brak właściwej komunikacji pomiędzy pracownikiem a pracodawcą psuje opinię o firmie - mówi Richter.

Trudny koniec i jeszcze trudniejszy początek relacji z pracownikiem

Rozstanie z dotychczasowym miejscem pracy, szczególnie to niespodziewane, często nie jest przyjemnym doświadczeniem. Ci, których ono dotknie, będą musieli zmierzyć się z procesami rekrutacji, a te dla wielu Polaków potrafią być równie przykre i rozczarowujące, jak zwolnienie.

Mimo starań i chęci zapał bezrobotnych studzą przyszli przełożeni, którzy - jak wynika z Raportu Grupy Progres „Rynek pracy 360” - mają wysokie oczekiwania, co do przyszłego pracownika. Sami jednak już na starcie pokazują, że nie potrafią rekrutować.

Wielu z nich za te nieudane rekrutacje obwinia samych kandydatów, wskazując, że mają oni niewystarczające kompetencje (67 proc. ankietowanych), zbyt wysokie oczekiwania (60 proc. badanych) lub rezygnują z rozmowy kwalifikacyjnej (47 proc. wskazań). Niestety, część firm, zamiast dostrzegać problem w innych, powinna poszukać go w sobie, bo porażki rekrutacyjne często wynikają z podstawowych błędów popełnianych już na pierwszym spotkaniu z kandydatem.

Oto największe błędy pracodawców i rekruterów

Okazuje się bowiem, że podstawowym grzechem, zarówno pracodawców, jak i rekruterów pozyskujących pracowników w ich imieniu, jest brak informacji. Dotyczy to zarówno braku odpowiedzi na temat kolejnego etapu, jak i dotyczącej ostatecznej decyzji - otrzymało ją tylko 10 proc. osób szukających pracy, które nie zostały wybrane przez potencjalnego szefa.

Błędy przełożonych dotyczą nawet tak podstawowej kwestii, jak informacje nt. stanowiska oraz zakres obowiązków, których lista nie zawsze jest zgodna z rzeczywistością (20 proc. badanych doświadczyło takiej sytuacji).

Jednocześnie ponad połowa pytanych (68 proc.) uważa, że konstruktywne informacje od firmy dotyczące tego, co kandydat powinien udoskonalić/zmienić, żeby dostać pracę na stanowisku, o które się ubiega, pomogłyby mu w dalszym poszukiwaniu etatu. Niestety, jakakolwiek pomoc od rekrutera to wyjątek. Tylko 6 proc. badanych miało z nim bardzo dobry i stały kontakt, a 8 proc. otrzymało wsparcie z jego strony. Rzadkością (11 proc. przypadków) jest też informacja od przyszłego pracodawcy, dlaczego zdecydował się na inną osobę.

Na wyjątkowe traktowanie przez rekrutera nie mogą liczyć nawet wymarzeni kandydaci (Fot. Shutterstock)

Na wyjątkowe traktowanie przez rekrutera nie mogą liczyć nawet wymarzeni kandydaci. Niemal co drugi pracodawca przyznaje, że oczekuje od nich elastyczności, jeśli chodzi o oczekiwania finansowe, a dokładnie ich obniżenia. Sami jednak nie są skłonni do takiego podejścia i jeśli oczekiwania finansowe pożądanego kandydata są – według przyszłego przełożonego – dość wysokie, to niemal co druga firma (45 proc.) nie decyduje się na zwiększenie oferowanego wynagrodzenia i podjęcie z nim współpracy.

- Nasze badanie pokazało, że niestety większość firm nie jest gotowa, by zatrudniać najlepszych pracowników, a barierą najczęściej są właśnie finanse. Czasem w trakcie negocjacji zdarza się, że kandydat jest w stanie obniżyć swoje oczekiwania, np. w sytuacji, gdy przedstawi mu się inne korzyści płynące z podjęcia zatrudnienia w firmie, tj. szanse rozwoju i ewentualny awans związany z wyższymi zarobkami. To jednak – w przypadku tych najlepszych kandydatów – zdarza się rzadko, szczególnie że na ogół znają oni swoją wartość i wiedzą, czego mogą wymagać od przyszłego przełożonego. Niestety, wspomniany przełożony często ma większe oczekiwania od tego, co sam oferuje i w konsekwencji zatrudnia nie najlepszego kandydata z najlepszych, a tego, na którego go stać – podsumowuje Magda Dąbrowska.

