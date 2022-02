Firmy znowu zabijają się o pracowników. Gdzie w Polsce jest teraz najłatwiej o pracę?

W styczniu 2022 roku na portalach rekrutacyjnych opublikowano około 307 tys. nowych ofert pracy. To o 37 proc. więcej niż w styczniu 2021 roku. Nie dziwi fakt, że największe zapotrzebowanie jest na pracowników w branży IT.

km

• 9 lut 2022 13:54





W styczniu 2022 roku w Warszawie opublikowano 40,1 tys. ofert pracy (fot. Adam Borkowski/Unsplash)

REKLAMA

- Styczeń 2022 roku był kolejnym miesiącem, w którym wyraźnie widać silny popyt na nowych pracowników i dotyczy to niemal każdej badanej przez nas profesji - zauważa Maciej Michalewski, CEO Element.

Największy wzrost liczby ofert pracy rok do roku zanotowano wśród zawodów z branży IT (o 87 proc. więcej niż w styczniu 2021 roku) oraz wśród zawodów związanych z prawem (wzrost o 79 proc.).

Od początku pandemii najniższą liczbę nowych ofert pracy (wśród największych miast) notuje Poznań. Najlepiej jest w Warszawie.

Rynek pracy w Polsce kolejny miesiąc z rzędu pokazuje swoją siłę. Jak wynika z danych zebranych przez firmę Element dla Grant Thornton, liczba nowych ogłoszeń o pracę pomimo kolejnych fal pandemii utrzymuje się na wysokim poziomie. W styczniu 2022 roku pracodawcy opublikowali na 50 największych portalach rekrutacyjnych aż 307 tys. nowych ofert. To o 83 tys. więcej niż w styczniu zeszłego roku oraz – co jeszcze bardziej cieszy – o 4 proc. wyższy niż w styczniu 2020 roku, czyli przed dotarciem pandemii do Polski.

- Rok 2022 na razie na rynku pracy nie zawodzi. Pracodawcy nadal są bardzo aktywni – chętnie poszukują pracowników do swoich zespołów i robią to nie tylko częściej niż przed rokiem, ale też częściej niż przed pandemią. Pozytywne trendy z 2021 roku są więc aktualne i nic nie wskazuje na to, aby sytuacja ta miała się diametralnie zmienić w najbliższych miesiącach - zauważa Monika Smulewicz, partner w Grant Thorton.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Pozytywne nastroje nie oznaczają jednak, że na horyzoncie nie ma wyzwań.

- Oczywiście przedsiębiorcy mierzą się z nowymi barierami i zagrożeniami, np. przyspieszającą inflacją, kłopotami z wdrożeniem zmian związanych z Polskim Ładem czy rosnącymi stopami procentowymi. Trudno dzisiaj przewidzieć, jak silnie czynniki te wpłyną na rynek pracy w Polsce, ale wydaje się, że skoro pracodawcy nawet z dwuletnią pandemią poradzili sobie bez większych problemów, to z tymi wyzwaniami też sobie spokojnie poradzą - dodaje Smulewicz.

Przeczytaj: Przed nami czas chronicznych niedoborów na rynku pracy

Rośnie liczba ofert pracy

Z zebranych danych wynika, że pandemiczny kryzys przeszedł już do historii, a rynek pracy od kilku miesięcy stale przybiera na sile. Od marca 2021 roku roczna dynamika nowych ofert pracy publikowanych na 50 największych portalach rekrutacyjnych osiąga same dodatnie wyniki. W styczniu 2022 roku pracodawcy opublikowali 307,3 tys. nowych ofert pracy. To wynik wyższy o 37 proc. w porównaniu do stycznia ubiegłego roku. "Po tym, jak w trakcie 2021 roku w polskiej gospodarce zniesiono niemal wszystkie istotne ograniczenia związane z walką z koronawirusem, pracodawcy w Polsce szybko zapomnieli o kryzysie i wrócili do znanej nam sprzed pandemii walki o pracownika. W dodatku styczeń 2022 roku to już kolejny miesiąc z rzędu, w którym liczba nowych ofert pracy (307 tys.) opublikowanych na 50 największych portalach rekrutacyjnych jest nie tylko wyższa od liczby ofert pracy w analogicznym miesiącu rok temu (224 tys.), ale również wyższa od liczby ofert dwa lata temu, czyli jeszcze przed pandemią (296 tys.). Ten wynik potwierdza przedstawianą od kilku edycji raportu tezę, że rynek pracy po głębokim załamaniu w 2020 roku nie tylko odrobił straty wywołane koronawirusem, ale zrobił to wręcz z nadwyżką, tzn. popyt na pracowników w Polsce jest obecnie wyższy niż przed pandemią" - czytamy w raporcie. źródło: Element dla Grant Thornton Warszawa najlepsza, Poznań na drugim końcu Od początku pandemii najniższą liczbę nowych ofert pracy (wśród największych miast) notuje Poznań. Tu opublikowanych zostało nie tylko najmniej ogłoszeń, ale także notowane są największe spadki w ujęciu rocznym. Sytuacja jednorazowo zmieniła się w czerwcu 2021 roku, kiedy Poznań opuścił ostatnie miejsce i pod względem liczby ofert wyprzedził Katowice. W kolejnych miesiącach stolica Wielkopolski powróciła na ostatnią pozycję. W styczniu 2022 roku – w Poznaniu pojawiło się 2,3 tys. nowych ogłoszeń o pracę, w Katowicach - 3,1 tys. ogłoszeń. Wśród badanych miast od początku pandemii najlepiej pod względem liczby aktywnych ofert pracy radzi sobie Warszawa. W styczniu 2022 roku, w stolicy opublikowano 40,1 tys. ofert pracy (67 proc. więcej niż rok temu). Za stolicą znajduje się Kraków (18,6 tys. ogłoszeń rekrutacyjnych, co stanowi wzrost o 55 proc. rok do roku) oraz Wrocław (12,6 tys. ogłoszeń, wzrost rok do roku o 69 proc.). źródło: Element dla Grant Thornton Zobacz: Polacy wracają do kraju i robią to już na dobre. Skala powrotów robi wrażenie Programiści i prawnicy mają swój czas Największy wzrost liczby ofert pracy rok do roku zanotowano wśród zawodów z branży IT (o 87 proc. więcej niż w styczniu 2021 roku) oraz wśród zawodów związanych z prawem (wzrost o 79 proc.). Najniższy wzrost popytu dotyczy zawodów medycznych (o 16 proc. rok do roku). To - jak zauważają autorzy badania - może być spowodowane efektem wysokiej bazy sprzed roku, kiedy popyt na pracowników ochrony zdrowia był bardzo silny. Niski odsetek wzrostu miały w styczniu również zawody związane z pracą fizyczną (25 proc.) oraz zawody finansowe (28 proc.). - Styczeń 2022 roku był kolejnym miesiącem, w którym wyraźnie widać silny popyt na nowych pracowników i dotyczy to niemal każdej badanej przez nas profesji. Właściwie nie ma grup zawodowych ani miast, w których dynamiki ofert pracy nie byłyby wyraźnie dodatnie w ujęciu rocznym - komentuje Maciej Michalewski, CEO Element. Jak dodaje, dobra sytuacja na rynku pracy cieszy poszukujących lub planujących zmienić pracę. Dla pracodawców jednak nie jest aż tak dobra. - Należy jednak pamiętać, że tak silny popyt na pracowników dla pracodawców jest wyzwaniem lub wręcz utrapieniem. Już teraz mierzą się oni z rosnącymi cenami towarów, energii czy innych kosztów produkcji, tymczasem zaostrzająca się walka o pracownika sprawia, że pracodawcom coraz mocniej rosną też koszty wynagrodzeń. Pracownicy, czując swoją coraz silniejszą pozycję negocjacyjną, oczekują od pracodawców coraz wyższych podwyżek płac. Paradoksalnie siła polskiego rynku pracy – choć jest efektem sukcesu polskich firm – może być więc dla nich też źródłem poważnych problemów z zachowaniem płynności - zauważa.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.