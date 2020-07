Firmy wdrożyły pracę zdalną podczas pandemii. Nie wszystkim się jednak udało

Przed pandemią wiele mówiło się o tym, że pracownicy oczekują pracy zdalnej. Teraz zarówno oni, jak i pracodawcy, mieli okazję przetestować ten model pracy. Myśli pan, że przekonali się do home office i zagości on na stałe w przedsiębiorstwach?

Patryk Wójcik, psycholog, autor książki "Jak pracować zdalnie i nie zwariować": - Sytuacja związana z pandemią niejako wymusiła przestawienie się firm na tryb pracy zdalnej. Pracodawcy z dnia na dzień musieli wprowadzić zmiany. Jedne spółki były lepiej na to przygotowane, dlatego odczuwają więcej plusów tego modelu pracy. Te organizacje, które nie były na to gotowe, miały trudniej. Problemy pojawiły się na przede wszystkim na dwóch frontach.

Po pierwsze kłopoty sprawiło zarządzanie pracownikami zdalnymi. Okazało się, że firmy nie miały odpowiednich narzędzi, a szefowie zostali wrzuceni na zbyt głęboką wodę. Po drugie wyzwaniem okazała się komunikacja miedzy pracownikami. Z dnia na dzień ludzie zaczęli być zasypywani mailami, komunikatami i telefonami - trudno było im się w tym odnaleźć. Z tego powodu efektywność i jakość ich pracy spadły, co wzbudzało niechęć ludzi do home office - zwłaszcza tych, którzy już na początku podchodzili sceptycznie do tego rozwiązania. Firmy, które wsparły menedżerów oraz pracowników, a także wypracowały wspólnie zasady i procedury, poradziły sobie z tym wyzwaniem. Widząc, że praca zdalna może być wprowadzona w racjonalny sposób, niektórzy przekonali się do niej. Jeżeli natomiast pracownicy zostali pozostawieni sami sobie, to ich odczucia były negatywne. Tym spółkom trudno będzie nadrobić zaniedbania.

Co mogą zrobić firmy, którym nie udało się wprowadzić pracy zdalnej z sukcesem?

- Firmy te muszą zrobić krok wstecz i zastanowić się, jak prawidłowo wdrożyć home office. Podczas pandemii wiele organizacji nie było gotowych na transformację, a pośpiech nie ułatwił sprawy. Tymczasem spora część pracodawców przestawiła się na zdalny tryb pracy (całościowy lub mieszany) z sukcesem albo jest w trakcie tego procesu. Pamiętajmy jednak, że pracownicy muszą być zadowoleni. Powinni mieć motywację do pracy, żeby nie zaczęli się wypalać. Utrzymanie efektywności jest więc niezbędne, a to można uzyskać dzięki dobrej organizacji pracy zdalnej.

Uważa pan, że firmy będą chciały cofnąć się i rozpocząć proces wdrażania pracy zdalnej od początku? Łatwiej byłoby powrócić do biur...

- Mamy tutaj do czynienia z mechanizmem psychologicznym. Jeżeli mamy sytuację kryzysową, to wszyscy pracownicy są bardzo zaangażowani. My Polacy jesteśmy dobrze z tego znani, że świetnie potrafimy się odnaleźć w tak kluczowych momentach. Gdy jednak największe zagrożenie mija, to ten mechanizm przestaje działać. Pracownicy zaczynają upominać się o zaspokojenie swoich potrzeb oraz o to, aby wrócić do wcześniejszych zasad.

Jeżeli jednak firmy nie podążą za zmianami w biznesie, stracą na konkurencyjności. Podam przykład. Jedna ze spółek handlowych podczas pandemii wdrożyła pracę zdalną – przedstawiciele handlowi nie mogli odwiedzać wówczas klientów. Pracownicy narzekali na ten system. Twierdzili, że nie jest on efektywny i czekają na powrót do biur. Ich zdaniem wizyty u klientów sprawiały, że ich wydajność była wysoka. Po kilku tygodniach ten moment nastąpił – handlowcy mogli odwiedzać partnerów biznesowych, co wywołało spory entuzjazm.

Spotkała ich jednak niemiła niespodzianka. Otóż napotkali opór ze strony klientów, którzy niechętnie umawiali się na spotkania – woleli załatwiać sprawy zdalnie. Pracownicy byli bardzo zaskoczeni. W trakcie ostatnich tygodni przyczyny niskiej efektywności upatrywali w pracy zdalnej, do której zostali zmuszeni przez szefa. Tymczasem sytuacja na rynku, a także wymagania klientów zmieniły się. Konkurencja, która odrobiła lekcje, radzi sobie całkiem nieźle. Tymczasem oni muszą wrócić do punktu wyjścia i od nowa wdrożyć system pracy zdalnej. Muszą zrobić krok wstecz i przeanalizować swoje błędy, aby odnaleźć się w nowych realiach biznesowych. To jest jeden z motywatorów, który skłania firmy do tego, aby przemyśleć, co poszło nie tak.

Jak pan wspomniał, w budowaniu nowych realiów potrzebne jest wsparcie menedżerów. Czego jeszcze nie może zabraknąć?

- Bardzo ważne jest, aby na samym początku nie skupiać się na narzędziach pracy, ale spojrzeć na transformację od strony psychologicznej. Dopiero gdy poznamy potrzeby naszego zespołu, możemy do nich dopasować dostępne na rynku rozwiązania. W przeciwnym razie mogą to być pieniądze wyrzucone w błoto. Jeśli firma nie ma wypracowanych schematów komunikacji, a dorzuci pracownikom kilka dodatkowych narzędzi, to efekt będzie negatywny. Zestresowani zmianą modelu pracy ludzie dostaną kolejny bodziec stresujący.

Od czego zatem zacząć proces transformacji modelu pracy?

- Warto zacząć od zadbania o odpowiedni sposób zarządzania pracownikami zdalnymi. Wyniki badania przeprowadzonego przez pracownię ARC Rynek i Opinia na zlecenie Gumtree.pl przy współpracy Randstad Polska pokazały niepokojący trend. Pracownicy, którzy podczas pandemii pracowali z domu, mieli wrażenie, ze są w ciągłym kontakcie z firmą. Czują się przywiązani do telefonu, także po godzinach. Tym samym mają poczucie, że wymaga się od nich większego zaangażowania. Przekraczając czasowe normy, osłabiają jakość swojego odpoczynku. To z kolei przekłada się na wydajność pracy. Ważne jest więc ustalenie zasad porozumiewania się. Znam firmy, które próbowały przełożyć obowiązujący dotychczas dekalog komunikacji 1:1. To nie zadziała. Co jednak istotne, szef nie powinien narzucać nowych reguł, ale wraz z zespołem wypracować wspólne zasady. W przeciwnym razie spotka się z oporem. Ważne jest także, aby reguły pracy zdalnej omawiać w trakcie spotkań online.

Pamiętajmy również, ze przykład idzie z góry. Menedżer wysyłający wiadomości do pracowników poza godzinami pracy, daje ludziom do zrozumienia, że takie zasady panują w firmie. Pracownicy będą się na nim wzorować. Szef musi więc świecić przykładem.

Rzeczywiście z wyników badań Gumtree.pl wynika, że aż 7 na 10 pracowników zdalnych deklaruje, że ich szefowie kontaktują się z nimi po godzinach pracy. Z drugiej strony, czy to nie jest tak, że kuleje organizacja pracy i to właśnie dlatego pracujemy dłużej?

- Faktycznie organizacja pracy zdalnej kuleje. Dużo łatwiej jest nam się zmobilizować do pewnych działań w biurze, gdzie mamy wypracowane nawyki. Podczas pandemii z dnia na dzień musieliśmy się przestawić na home office, co nie było łatwym zadaniem. Nie każdy potrafił ułożyć sobie plan pracy w domu i trzymać się go tak jak w biurze. Sytuację utrudniała obecność wszystkich domowników. Wyzwaniem była nawet organizacja przestrzeni do pracy. Inaczej jest, gdy jeden członek rodziny pracuje w trybie home office, a pozostali wykonują codzienne obowiązki poza domem.

Ponadto największy problem z home office jest związany z koncentracją. By wejść w stan skupienia, musimy na wykonanie danego zadania przeznaczyć odpowiedni blok czasowy i pozbyć się rozpraszaczy. Jeśli nasz telefon ciągle dzwoni, a na komunikatorze przychodzą powiadomienia, to nie jesteśmy w stanie skoncentrować się na właściwym zadaniu. Cały czas załatwiamy bieżące sprawy, tym samym nie skupiamy się na tym, co kluczowe dla firmy. Pod koniec dnia mamy wrażenie, że nic nie zrobiliśmy, choć cały czas pracowaliśmy. Dopóki nie zrozumiemy tego mechanizmu, praca zdalna nie będzie efektywna.

Wyzwaniem jest także ustalenie godzin pracy. Lepiej postawić na elastyczność czy odgórnie ustalić harmonogram?

- Do tej pory praca zdalna w wielu firmach była zarezerwowana dla nielicznych. Te osoby mogły dostosowywać czas pracy do własnych potrzeb. Gdy jednak cała firma pracuje w takim trybie, trudno zezwolić na elastyczne godziny pracy, ponieważ całkowicie rozbiłoby to sytuację spółki. Przykładowo jeśli z klientem mamy kontakt od 8 do 16, to siłą rzeczy nie możemy pracować od 16 do 24. Są jednak firmy, które wytyczają bloki czasowe dla swoich pracowników. Część z nich pracuje w godzinach porannych, a inni w wieczornych. Jest to świetne rozwiązanie. Należy jednak pamiętać, że nowy harmonogram trzeba omówić wspólnie. Pracownicy muszą dostosować się do potrzeb firmy, z kolei pracodawca powinien wziąć pod uwagę, że nie można biurowego życia przenieść do modelu zdalnego bez zmian.

Warto podkreślić, że elastyczność może przynieść korzyści. Przykładowo firma współpracuje z klientami z USA. Dotychczas wybrane osoby miały nocne dyżury, dzięki czemu mogły swobodnie komunikować się z kontrahentami. W zamian otrzymywały bonus finansowy. Dzięki pracy zdalnej można dużo łatwiej zagospodarować całą dobę i dopasować czas pracy do potrzeb organizacji. Potrzebna jest jednak zmiana sposobu myślenia. Zapewne zarządzanie tego typu zespołem nie będzie łatwym zadaniem, a wypracowanie komunikacji wewnętrznej trochę potrwa. Pracownicy również będą musieli przestawić się na nowy plan i pogodzić życie osobiste z zawodowym. Jednak efekty, które osiągniemy, wynagrodzą nam trud.

Brak kontaktu z ludźmi rodzi poczucie osamotnienia - to kolejny minus pracy zdalnej. To również wyzwanie dla menedżerów - home office osłabia więzi z zespołem. Czy ten problem można rozwiązać?

- Problem ten pojawił się już parę lat temu. Część pracowników utrzymuje kontakt głównie z ludźmi w pracy, natomiast nie nawiązuje zbyt wielu relacji poza nią. Ta grupa może czuć się osamotniona, pracując z domu. By sobie z tym poradzić, muszą nawiązać znajomości poza biurem. Tutaj ważna jest rola menedżerów, którzy powinni wyłapać takie osoby i pomóc im budować relacje. Wtedy też świetnie odnajdą się podczas pracy zdalnej.

W jednej z rozmów z PulsHR.pl prof. Joanna Tyrowicz z wydziału zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i ośrodka badawczego GRAPE zwróciła uwagę na inną kwestię. Osoby, które pracują z domu, mają mniejszą szansę awansu niż ci, którzy - choć pracują gorzej - są pod ręką szefa. Jak zauważą, ludzki mózg lepiej reaguje na to, co widzi niż na to, czego nie widzi. Co pan o tym sądzi?

- Zgadzam się, że pracownicy, którzy przebywają na co dzień w biurze, mają okazję bardziej się wykazać. Kontakt bezpośredni zostawia wyraźniejsze ślady pamięciowe, dlatego osoby te mogą być bardziej brane pod uwagę przy awansie. Uważam jednak, że sytuacja związana z pandemią wpłynie na sposób awansowania. Firmy, które chcą przejść na home office, będą musiały wypracować nowe metody promocji. To się nie stanie z dnia na dzień. Co jednak istotne, pracodawcy, którzy tego dokonają wyprzedzą konkurencję, ponieważ będą awansować pracowników, którzy świetnie wywiązują się ze swoich obowiązków.

Zmiana ta będzie wiązała się również z nowym modelem komunikacji. Dużo łatwiej wyłapać nam zdolnych i zaangażowanych pracowników, kiedy jesteśmy razem w biurze i obserwujemy swoją pracę. Trudniej jest dokonać tego, gdy rozmowy przenoszą się do świata online.

Mamy też grupę pracowników, która jest zadowolona z pracy zdalnej. Doceniają oni zarówno zaoszczędzony czas i pieniądze na dojazdach, jak i możliwość elastycznego zaplanowania swoich obowiązków w ciągu dnia. Tymczasem kolejne firmy ogłaszają powrót do biur. Czy bezbolesne rozstanie z home office jest możliwe? Co z przygotowaniem raportów z kotem na kolanach, brakiem makijażu, siedzeniem w wygodnych dresach...

- Moim zdaniem pracownicy mogą wybrać dwie drogi. Jeżeli bardzo im zależy na pracy i lubią swoje obowiązki, to mimo wszystko wrócą do biura. Będą jednak mieli poczucie, że coś stracili. Druga grupa osób nie wróci do biura. Home office tak bardzo przypadł im do gustu, że nie wyobrażają sobie pracy w innym modelu. Oni będą rozglądać się za nowym pracodawcą, pomimo trudniejszych warunków na rynku. Warto więc, aby firmy przeanalizowały sytuację i rozważyły home office, chociażby w modelu mieszanym.

Z drugiej strony myślę, ze wielu pracodawców dostrzegło zalety pracy zdalnej, np. oszczędności. I choć dotychczasowym miejscem pracy był piękny biurowiec, to raczej będą chcieli oni przejść na model mieszany i zmniejszyć koszty.

Pod tym względem obserwujemy pewien paradoks. Przed pandemią pracownikom zależało na pracy zdalnej, natomiast spora część pracodawców była przeciwna. Teraz proporcje te zmieniły się. Jak pogodzić oczekiwania obu stron?

- Najważniejsze jest to, aby być wobec siebie fair. Należy szczerze porozmawiać i wyjaśnić, co nam pasuje, a co przeszkadza. Dyrektywna zmiana modelu pracy nie wyjdzie na dobre nikomu. Trzeba zatem znaleźć złoty środek. Tutaj dużą rolę do odegrania ma menedżer, który powinien wspierać pracowników i pokazać im, że praca zdalna nie jest straszna. Musi pomóc osobom, które zraziły się podczas pandemii, odnaleźć się w nowej, biznesowej rzeczywistości.

