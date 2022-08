Firmy wciąż popełniają ten sam błąd. Teraz nie ma już na to miejsca

Choć znaczna część pracowników jest zadowolona z obecnego zatrudnienia, to aż 61,3 proc. rozważa jego zmianę - wynika z tegorocznego raportu „Barometr Rynku Pracy” Gi Group. Największym powodem są finanse. Jeśli dodać do tego obawy związane z rosnącą inflacją, skutkami wojny w Ukrainie oraz pandemii, która znacząco zmieniła rynek pracy, nie dziwi ogólny spadek optymizmu.

- Podczas gdy ponad połowa pracowników oczekuje podwyżek, szefów chętnych podnieść im pensje jest już znacznie mniej. A gdy aż 66,1 proc. firm ma kłopot ze znalezieniem kandydatów, a do Ukrainy odpłynęło wielu pracowników fizycznych, nasuwa się pytanie, kto zapełni tę lukę kadrową. Rozwiązań jest wiele, w tym zwiększenie skali zatrudniania obywateli z innych krajów niż Ukraina, zmiany w polityce edukacyjnej, o co apeluje biznes już od lat, w tym popularyzacja szkół branżowych. Ważne jest też danie szans młodym, dopiero wchodzącym na rynek pracy, a także tym, którzy są w wieku emerytalnym - podkreśla Anna Wesołowska, dyrektor zarządzająca Gi Group.

Przedstawiciele każdej grupy wiekowej mają pracodawcom wiele do zaoferowania. Przewagą starszych pracowników jest ich doświadczenie i zaangażowanie, a najmłodszych - biegłość w nowych technologiach, mobilność, gotowość do przekwalifikowania się.

Jednocześnie osoby 55+ nie zawsze radzą sobie wystarczająco z technologią, a tzw. generacji Z przypięto łatkę roszczeniowej z racji na zupełnie inny etos pracy – analizy wykazują, że trudno im przez dłuższy czas utrzymać koncentrację, cechuje ich duży indywidualizm oraz nastawienie na osiąganie natychmiastowych efektów.

- Niewiele polskich firm wdraża programy ułatwiające integrację oraz transfer wiedzy pomiędzy najmłodszym i najstarszym pokoleniem, a powinny, gdyż wkrótce stanie się to koniecznością. Atrakcyjne wynagrodzenia już nie wystarczają, by zatrzymać pracownika, zwłaszcza młodego, i choć zarówno 25-, jak i 55+ to pracownicy wymagający odpowiedniego podejścia, w obu przypadkach korzyści przewyższają ewentualne ograniczenia - dodaje Anna Wesołowska.

Kto boi się stracić pracę, a kto chce ją zmienić?

Wyniki „Barometru Rynku Pracy” dowiodły, że tak najstarsi, jak i najmłodsi pracownicy są generalnie (w ok. 70 proc.) zadowoleni z obecnego zatrudnienia. Nie zmniejsza to ich obaw o utratę pracy w obecnych warunkach rynkowych: co trzecia osoba 25- i co czwarty pracownik 55+ boi się, że straci pracę, a obaw jest więcej na niższych, gorzej opłacanych stanowiskach.

Jednocześnie w badaniach widać, że im niższe zarobki i krótszy staż, tym większa skłonność do zmiany miejsca pracy, co zresztą wpisuje się w ogólnopolski trend, wyznaczony przez pandemię. Już 33,6 proc. pracujących Polaków planuje w najbliższym czasie rozejrzeć się za czymś nowym, a najczęściej – co oczywiste – deklarują to osoby w wieku 18-24 lata. Wśród pracowników 55+ jedynie 16,8 proc. myśli o takiej zmianie, ale już w kwestii oczekiwania podwyżek wskaźniki w obu grupach wyrównują się i prawie połowa najmłodszych i 44,4 proc. najstarszych pracowników liczy na to, że ich płaca wzrośnie.

- Nasza codzienna praktyka, podobnie jak badania „Barometru Rynku Pracy”, potwierdzają dość oczywisty trend związany z wiekiem. Mowa o mobilności zawodowej i chęci przebranżawiania się, która jest dużo wyższa wśród osób u progu kariery zawodowej. Pracownicy 25- deklarują gotowość do zmiany zawodu na poziomie aż 40,8 proc., podczas gdy wśród ich najstarszych kolegów ten odsetek wynosi tylko 3,7 proc. - mówi Anna Wesołowska.

- Naturalnie starsi pracownicy rzadziej też widzą szansę w automatyzacji, która dla najmłodszych pracowników nie stanowi zagrożenia, ale już obie grupy czują się nieco poszkodowane w innym aspekcie. Zapytani o to, czy w ich firmach szanse na rozwój są jednakowe niezależnie od wieku, najstarsi i najmłodsi pracownicy częściej wskazywali, że niekoniecznie. To kolejny punkt, nad którym warto popracować i uwzględnić go w planach rozwoju przedsiębiorstw - zauważa Wesołowska.

Pomysł na wszystkich pracowników

Choć osoby 55+ pracują w niemal każdej polskiej firmie, aż 9 na 10 przedsiębiorstw nie prowadzi dla nich specjalnych programów. Co więcej, aż 69,2 proc. z nich wcale nie zamierza tego robić.

Podobnie z grupą wiekową 25-. Ta również rzadko otrzymuje strategiczne wsparcie od pracodawcy, choć i tak nieco częściej niż w przypadku najstarszych pracowników. Najlepiej pod tym względem wypadają duże organizacje, a także przemysł, który od lat ma przetarte szlaki, choćby w kształceniu kadr i programach stażowych dla młodych. Wkrótce jednak tego typu programy staną się koniecznością, bo w starzejącym się społeczeństwie i przy pędzącym rozwoju technologicznym procedury doszkalające czy po prostu wspierające w procesach zmian to „być albo nie być”.

Dziś pracodawcy borykający się z brakami kadrowymi zachęcają kandydatów wyższym wynagrodzeniem, ale trendy wskazują, że nie tędy droga. Dobre płace nie wypełnią luki na rynku, a tym, co ma szansę się sprawdzić, jest dobrze przemyślana polityka równych szans. Warto więc w trudnych czasach postawić na pracowników 25- i 55+ oraz znaleźć kompromis między ich oczekiwaniami a własnymi potrzebami. Takie podejście ma szansę zaprocentować na przyszłość, bo skutecznie przekuje w szansę każde rekrutacyjne wyzwanie.

Również Michał Grzybowski, partner PwC Polska, lider zespołu People & Organization, podkreśla, że pracodawcy muszą dotrzeć do każdej z grup i zrozumieć jej potrzeby. W przeciwnym razie, nawet jeśli nie stracą pracowników, to na pewno ich motywacja i zaangażowanie będą obniżone.

- Na rynku pracy mamy jednocześnie cztery pokolenia – to pierwsza taka sytuacja od 20-30 lat, czyli momentu zaistnienia wolnorynkowej gospodarki w Polsce. Widok przedstawicieli wszystkich generacji w jednej firmie już nie zaskakuje. Z tym wyzwaniem muszą sobie poradzić firmy. Nasze (PwC) badanie “Hopes and Fears”, przeprowadzone w tym roku, potwierdza, że wynagrodzenie to element wspólny dla wszystkich pokoleń – każdy chce dobrze zarabiać. Pracodawcy muszą jednak wziąć pod uwagę pozostałe potrzeby, które różnią się w poszczególnych grupach, bo tylko w ten sposób mogą zwiększyć motywację i lojalność. I tym samym zmniejszyć rotację - mówi Michał Grzybowski.

Ekspert PwC podkreśla, że przedstawiciele najmłodszych pokoleń cenią sobie możliwość swobodnej ekspresji w miejscu pracy.

- Moim zdaniem jest to związane m.in. z tym, co wynoszą z czasów szkolnych i akademickich. Aspekty związane z obecnością w mediach społecznościowych (w których wyrażają siebie) przenoszą na obszar zawodowy. Wtedy też zderzają się z firmową rzeczywistością – hierarchią i ograniczeniami - komentuje Grzybowski.

- Dla millenialsów ważny jest wybór formy pracy. Sami chcą decydować, skąd, kiedy i jak pracują. Jedni chcą pracować zdalnie, inni w modelu hybrydowym, a jeszcze inni pragną przetestować formułę workation, czyli połączyć pracę z urlopem. Z kolei dla przedstawicieli starszych pokoleń istotne jest uznanie ich doświadczenia czy umiejętności - dodaje.