Firmy w Polsce nie są gotowe na kryzys wizerunkowy

Jak pokazuje badanie On Board Think Kong, w zaledwie 4 przedsiębiorstwach na 10 istnieje spisana strategia i plan działań kształtujące reputację. Podobna liczba dyrektorów komunikacji uważa, że w ciągu najbliższych 2-3 lat ich firmę może spotkać kryzys reputacji, który może mieć wpływ na wyniki finansowe.

- Liczba i tempo przekazywania informacji to największe wyzwanie, z którym w najbliższych latach będą się mierzyły osoby odpowiedzialne za komunikację w firmach - mówi Katarzyna Reck z On Board Think Kong. - Tak odpowiedziała większość pytanych przez nas dyrektorów komunikacji. Co piąty przyznał, że przez problemy z reputacją jego firma narażona była na spadek zaufania wśród konsumentów, tyle samo zmierzyło się ze spadkiem atrakcyjności jako pracodawcy. Widać przy tym, że nadal wiele firm nie ma spisanej strategii zarządzania reputacją.

Jak przypomina Kuba Giedrojć, dyrektor departamentu komunikacji Konfederacji Lewiatan, żyjemy w czasach, gdy następuje pewna zmiana jakościowa postrzegania biznesu, który musi uwzględnić w swojej komunikacji nową generację użytkowników. - W świecie podłączonym do mediów społecznościowych firmy muszą być transparentne i otwarte na dialog, bo o wizerunkowy kryzys łatwiej niż kiedykolwiek. A posiadanie dobrej opinii po prostu się opłaca - mówi specjalista.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję On Board Think Kong w okresie od października do grudnia 2019 r. Wzięli w nim udział dyrektorzy komunikacji lub marketingu największych firm z 10 sektorów gospodarki.

Partnerami badania są Uniwersytet Warszawski, Konfederacja Lewiatan, Business Insider, PRoto i Newseria. Cały raport z badania będzie dostępny już wkrótce.

On Board Think Kong, dla której zrealizowano badanie to część międzynarodowej sieci public relations ECCO Network obecnej w ponad 40 krajach. Łącznie sieć zatrudnia ponad 1500 konsultantów w 50 biurach na całym świecie. Główne obszary specjalizacji On Board Think Kong to korporacyjne doradztwo public relations, content marketing & SEO i komunikacja w kanałach społecznościowych.

