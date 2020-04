Firmy w oczach Polaków. Tylko co szósty uważa, że pracodawca działa w jego interesie

Jak wynika z badania nastrojów konsumentów przeprowadzonego pod koniec marca 2020 r. w 20 krajach przez McCann Worldgroup, główne kwestie wywołujące niepokój to negatywny wpływ koronawirusa na gospodarkę, duża liczba ofiar śmiertelnych, pogłębiające się wykluczenie osób najbardziej narażonych na skutki kryzysu, jak również potencjalne kłopoty z dostawami. W Europie największe obawy mają mieszkańcy krajów najbardziej dotkniętych epidemią – Hiszpanii (68 proc. obywateli), Włoch (65 proc.) czy Francji (67 proc.).

Jak na tym tle wypadają Polacy? Zaniepokojenie sytuacją wyraziła prawie połowa respondentów (47 proc.). Najbardziej obawiamy się negatywnych skutków ekonomicznych pandemii (50 proc.), wysokiej liczby ofiar śmiertelnych (44 proc.) czy utraty pracy (29 proc.). Boimy się bezrobocia o wiele bardziej niż Hiszpanie (19 proc.), Włosi (17 proc.) czy Francuzi (również 17 proc.). Martwimy się też o swoje zdrowie – tylko 36 proc. Polaków sądzi, że wyzdrowieje w przypadku zakażenia się wirusem.

Jednocześnie prawie co dwudziesty Polak (19 proc.) nie martwi się pandemią wcale. Jeszcze większe skrajności nastrojów odnotowano w Rosji, gdzie aż 30 proc. badanych w ogóle się nie przejmuje, podczas gdy 40 proc. jest zaniepokojonych.

Co ciekawe – w USA, gdzie występuje obecnie najwięcej zachorowań – tak samo jak w Polsce aż 19 proc. respondentów nie obawiało się (na koniec marca 2020 r.) rozprzestrzeniającej się epidemii i jedynie 34 proc. z nich wyraziło swoje obawy.

Większość z nas (63 proc.) polega na sobie, jeśli chodzi o dbanie o bezpieczeństwo i własne zdrowie, słabo oceniając przygotowania kraju do walki z koronawirusem. W Polsce zaledwie 30 proc. uważa, że państwo polskie jest gotowe na pandemię, przy czym 18 proc. respondentów uważa, że jesteśmy na to kompletnie nieprzygotowani. Co ciekawe, mimo ogromnej liczby zachorowań, wyżej działania władz oceniają Włosi (42 proc.) czy Hiszpanie (37 proc.).

Nie najlepiej w badaniu wypadają też pracodawcy – tylko 16 proc. Polaków uważa, że pracodawca działa w ich interesie. Najlepiej wypadają pod tym względem firmy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (39 proc. jest tego zdania), a najgorzej w Hiszpanii, gdzie tylko 9 proc. uważa, że pracodawca troszczy się o pracowników.

- To co symptomatyczne dla „Polaków w czasach zarazy” to relatywnie niski – szczególnie w porównaniu do zachodnich Europejczyków np. Niemców – poziom zaufania do instytucji publicznych. Prawie 2/3 z nas uważa, że sami musimy zadbać o swoje bezpieczeństwo. Nie wierzymy nie tylko w państwo, ale przede wszystkim w naszych pracodawców. W tych trudnych czasach widać nasz indywidualizm i skupienie się na aspektach ekonomicznych. To szansa dla marek, które mogą odegrać znaczącą rolę, okazując wsparcie i realnie działając na rzecz poprawy sytuacji ludzi np. przedsiębiorców, czy osób starszych, niejako zastępując instytucje publiczne” – skomentował wyniki Marcin Samek, strategy and social media director, McCann Worldgroup

Optymizm w czasach zarazy

Pomimo ciągłego napływu praktycznie samych złych informacji, potrafimy dostrzec pozytywne strony obecnej sytuacji. Najwięcej, bo aż 46 proc. Polaków uważa, że będziemy bardziej skłonni do refleksji nad tym, co jest naprawdę ważne w życiu, 39 proc. cieszy się z możliwości spędzenia więcej razem czasu z rodziną, a dla 37 proc. z nas ważne jest to, że spadła emisja dwutlenku węgla.

W porównaniu z innymi krajami jest to jednak zdecydowanie bardziej umiarkowany optymizm, co jest zapewne podyktowane większą niepewnością odnośnie sytuacji ekonomicznej i wyrażonym jednocześnie dużo mniejszym zaufaniem do pracodawcy, niż w takich krajach jak Niemcy, Francja i nawet Włochy. I być może dlatego jesteśmy wśród krajów, najbardziej doceniających pojawiające się zabawne memy (22 proc.), starając się znaleźć pocieszenie w odrobinie humoru, podobnie jak sąsiadujący z nami Rosjanie.

- Badanie pokazało - widoczny również w kontekście epidemii - podział polskiego społeczeństwa. Z jednej strony 30 proc. z nas bardzo martwi się wybuchem epidemii, ale równocześnie co piąty Polak deklaruje, że w ogóle go to nie obchodzi – to czwarty najwyższy wynik wśród badanych krajów. Podobnie można interpretować to, że aż 22 proc. respondentów jako jeden z plusów epidemii wymieniło śmieszne memy. Wygląda na to, że obok zatroskanej większości mamy do czynienia z całkiem spora grupą Polaków, którzy podchodzą do epidemii dość luźno. Ciekawe, czy odsetek tych drugich nie spadnie w następnej fali naszego badania – dodał Marcin Samek.

*Badanie “Human Truths in a Time of Coronavirus. Part 1”. zostało zrealizowane w dniach 23-28 marca tego roku na grupie 19 306 respondentów w 20 krajach (Polska, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Włochy, Turcja, Rosja, USA, Kanada, Australia, Indie, RPA, Japonia, Hong Kong, Argentyna, Meksyk, Chile, Kolumbia, Zjednoczone Emiraty Arabskie).