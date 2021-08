Firmy swoje, a pracownicy swoje. Ten temat jest kością niezgody

Podczas kiedy ok. 60 proc. pracowników deklaruje chęć utrzymania pracy zdalnej, menedżerowie naciskają na szybki powrót pracowników do biur, tłumacząc to spadkiem efektywności. Czy dojdą do porozumienia?

Najnowsze badanie opinii pracowników (koniec półrocza 2021) opracowane przez Kincentric pokazuje, że pracownicy polskich firm coraz lepiej postrzegają efektywność procesów w organizacjach, pozytywnie ocenia ją 44 proc. ankietowanych. Jest to o tyle ciekawe, ponieważ jeszcze przed pandemią (por. badania Kincentric z 2019 r.) tylko 38 proc. pracowników uważało, że organizacja pracy pozwala im efektywnie pracować.

- Dokładniejsza analiza przypadków polskich firm pokazuje nam, że model mieszany pracy jest dla pracowników źródłem dobrych doświadczeń – tłumaczy Magdalena Strózik, senior consultant, Kincentric Poland. - Najlepszą percepcję efektywności procedur mają pracownicy pracujący w modelu hybrydowym. Co ciekawe, pracownicy pracujący wyłącznie z domu, słabiej oceniają ten aspekt - nawet poniżej średniej dla całej firmy - dodaje.

Okazuje się, że już sam fakt wykonywania pracy zdalnie bądź częściowo zdalnie może powodować poprawę odbioru efektywności u pracowników. Częściowa obecność w biurze pozytywnie wpływa również na poziom zaangażowania pracowników. Badania Kincentric pokazują, że pracownicy pracujący wyłącznie z domu mają niższe zaangażowanie niż pracownicy mający okazję do regularnego realnego kontaktu z firmą.

Dane zebrane przez Kincentric potwierdzają, że pracownicy lepiej oceniają także własną efektywność pracy. Po pierwszym półroczu ponad połowa (51 proc.) lepiej ocenia osobistą efektywność pracy. Dla porównania, przed pandemią było to 48 proc. badanych.

- Wyniki naszych badań przynoszą ciekawą konkluzję: pracownicy polskich firm postrzegają efektywność procesów, jak i efektywność własnej pracy nawet nieco lepiej niż przed pandemią - podsumowuje Magdalena Strózik.

Menedżerowie nalegają na powrót do biur

Podczas kiedy ok. 60 proc. pracowników deklaruje chęć utrzymania pracy zdalnej i najchętniej wróciłaby do biura na 1-2 dni w tygodniu, menedżerowie naciskają na szybki powrót pracowników do biur, tłumacząc to spadkiem efektywności. Z badań Kincentric wynika, że ok. 60 proc. menedżerów oczekuje powrotu do modelu pracy z biura (choć też raczej przez 3-4 dni w tygodniu).

- Trudno ignorować sygnały dochodzące od pracowników, którzy wyraźnie mówią o tym, że oczekują większej elastyczności pod tym względem. Ale na pewno warto przyjrzeć się bliżej oczekiwaniom zgłaszanym przez menedżerów - podsumowuje Magdalena Strózik. - Do pewnego stopnia można tłumaczyć to stylem menedżerskim albo chęcią powrotu do swoistej strefy komfortu menedżera, który chce mieć lepszą kontrolę nad swoim zespołem - dodaje.

W drugim kwartale 2021 r. wiele firm podjęło temat powrotu do biur (Fot. Unsplash/Israel Andrade)

Warto przypomnieć, że w drugim kwartale 2021 r. wiele firm podjęło temat powrotu do biur, ogłosiło polityki w tym zakresie. Jednak, jak pokazują badania, nie wszystkim pracownikom taki pomysł pasuje. Z ankiety przeprowadzonej przez serwis kariery LiveCareer Polska wynika, że po zakończeniu pandemii 38 proc. badanych chciałoby nadal pracować zdalnie. Co więcej, 12 proc. deklaruje, że zwolni się, gdy pracodawca im na to nie pozwoli. Możliwość pracy zdalnej ma ogromne znaczenie dla 30 proc. ankietowanych. Taka grupa przyznała, że w przyszłości chętniej zatrudni się u pracodawcy, który da możliwość pracowania zdalnie.

To nie jedyne badania wskazujące na to, że część pracowników nie będzie potrafiła rozstać się z pracą z domu czy elastycznym podejściem do miejsca pracy. Z badania "EY 2021 Work Reimagined Employee Survey" przeprowadzonego przez firmę doradczą EY wynika, że aż 54 proc. pracowników zadeklarowało, że rozważy odejście z pracy, jeśli nie zostanie im zapewniona możliwość elastycznej pracy w zakresie tego, "gdzie" i "kiedy" pracują.

Wsparcie szefów kuleje

Polscy pracownicy dobrze oceniają wsparcie swoich menedżerów - w warunkach pandemii wyniki nawet nieznacznie się poprawiły w stosunku do stanu wyjściowego. 71 proc. pracowników uważa, że ich przełożony stawia im jasne oczekiwania i cele do realizacji (dane na koniec I półrocza 2021 r.).

Jednak w porównaniu do innych krajów, polski menedżer wypadał i wciąż wypada nieco słabiej. 61 proc. polskich pracowników uważa, że ich przełożony zachęca i motywuje do wykonywania mojej pracy najlepiej jak potrafi. Dla porównania: dane dla Europy to 69 proc.; dane globalne to: 74 proc.

- Wydaje się, że polskim menedżerom trudniej budować zaufanie w zespole, a okres pracy zdalnej, dodatkowo wzmocnił nieufność i utrudnił sprawowanie kontroli. Szczególnie widać to w pytaniu o stawianie celów, które w 2020 straciło aż 8 punktów proc. i teraz wciąż pozostaje na poziomie niższym niż przed pandemią - tłumaczy Magda Strózik.

Praca zdalna efektywna, ale nie wszędzie

Eksperci Kincentric wskazują, że praca hybrydowa lub zdalna może być efektywna, choć zdecydowanie nie w każdej branży i nie na każdym stanowisku. Wskazują jednocześnie na jeszcze inne aspekty - efektywność pracy zdalnej może być wyższa u pracowników o wyższej samodyscyplinie i autonomii, mających mniej wyzwań związanych z pracą w domu.

Z kolei badania Kincentric nad tzw. „modelem angażującego przywództwa” potwierdzają, że firmy, które inwestują w budowę dobrych relacji z pracownikami, dbają o klimat dialogu i zaufania, uzyskują realną korzyść wynikającą z wyższej lojalności i większej motywacji pracowników. W warunkach pracy zdalnej i hybrydowej okazuje się to jeszcze ważniejsze niż wcześniej.

- Wyniki naszych badań pokazują, że sama praca z domu nie powoduje automatycznie obniżenia efektywności. Inne badania podkreślają wręcz, że pracownicy mają podstawy, by uważać ją za efektywniejszą niż praca, do której muszą dojechać. Bardzo wiele zależy więc od kontekstu branżowego, stanowiskowego, kulturowego czy wręcz od sytuacji życiowej pracownika – mówi Magdalena Strózik.