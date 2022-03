Firmy sprawdzają pracowników nawet w domu. Wielu nie ma o tym pojęcia

Jednym ze zjawisk, które wywołują dyskusję wśród pracodawców i pracowników, jest kontrola zadań podczas wykonywania pracy zdalnej. Ten temat nadal budzi duże emocje.

Co czwarty respondent Pracuj.pl (26 proc.) deklaruje, że chciałby wykonywać obowiązki wyłącznie w biurze. Jednocześnie 14,5 proc. chciałoby pracować w pełni zdalnie. Najchętniej wybieraną opcją jest praca hybrydowa, na którą stawia 59,5 proc. kandydatów i pracowników.

Nowe modele pracy okazały się dużym testem zaufania między pracownikami i ich przełożonymi. 35 proc. respondentów Pracuj.pl pracujących zdalnie lub hybrydowo przyznaje, że ich pracodawca weryfikował, czy realnie wykonują oni swoje obowiązki zawodowe. Kolejne 28 proc. badanych przyznało, że nie ma pewności, czy taka weryfikacja miała lub ma miejsce, co jest niepokojącym sygnałem. Eksperci podkreślają bowiem, że skuteczny i etyczny monitoring pracy podwładnych powinien odbywać się w transparentny i zrozumiały sposób.

W jaki sposób firmy najczęściej weryfikują pracę zdalną, wykonywaną przez członków zespołu? Na podstawie badania Pracuj.pl wyliczyć można trzy podgrupy: metody oparte na bezpośrednim kontakcie, oprogramowanie i formularze do raportowania zadań, a także narzędzia monitorujące.

W pierwszej z nich znajdują się cykliczne wideokonferencje z zespołem i przełożonymi (50 proc.), a także weryfikujące telefony od pracodawcy lub przełożonego (33 proc.).

W drugiej podgrupie znalazły się: raportowanie wykonanych zadań mailowo (41 proc.), programy do raportowania zadań i wyników pracy (40 proc.), formularze i listy zadań (38 proc.), a także programy do mierzenia czasu poświęcanego na obowiązki (26 proc.).

Ostatni typ metod weryfikacji pracy zdalnej to narzędzia monitorujące komputer lub inny sprzęt firmowy, które wykorzystywane są w przypadku co trzeciego badanego (33 proc.).

Źródło: Pracuj.pl

Tak robią to firmy

Jakie praktyki stosują pracodawcy? W Capgemini stosowane są narzędzia projektowe, które monitorują zadania i ich realizację, ale nie każdy projekt tego wymaga.

- Takie narzędzia wspierają menedżerów i liderów w ocenie, czy obciążenie pracą w zespole jest prawidłowo rozłożone albo czy każdy członek zespołu poświęca czas na te zadania, które są kluczowe dla efektu pracy pod koniec dnia - wyjaśnia cytowana w raporcie Talent Place Aleksandra Szelest-Tarapata - Recruitment Service Delivery Manager z Capgemini.

Z kolei w Credit Suisse czas pracy zdalnej jest określony w umowie bądź zgłaszany w systemie raportującym. Na poziomie narzędziowym pracę zdalną w firmie wspiera wewnętrzny system komunikacji. Pracownicy korzystają z poczty oraz komunikatora w trybie wideo. Pracę zdalną wspiera też oprogramowanie, ułatwiające pracę na dowolnym komputerze.

Dawid, który pracuje w międzynarodowej firmie z branży IT, opowiada, że jego szefowie monitorują postęp pracy pracownika za pomocą raportów, które mogą wygenerować. Nie przeszkadza mu to jednak.

- Praca zdalna u nas bardzo się sprawdza. Cały proces przejścia z biura do domów był bardzo szybki, a produktywność pracowników pozostała taka sama - na pewno nie spadła. O ile początki były dla niektórych ciężkie, tak teraz mały odsetek osób chce wrócić do biura na stałe. Wydaje mi się, że menedżerowie też uważają, że wszystko dobrze funkcjonuje, bo nie zwracają nam uwagi, że musimy być lepsi bądź szybsi – ocenia Dawid.

Zuzanna pracuje z kolei w księgowości w branży spożywczej. Na początku pandemii, gdy cała część biurowa firmy przeniosła się na pracę zdalną, pracownicy otrzymali wiadomość z informacją, że ich aktywność będzie sprawdzana. Kontrolowany miał być czas logowania do systemu oraz aktywność. Nie podano jednak żadnych szczegółów, jedynie informacje, że kontrole będą wyrywkowe.

- Dla mnie sama świadomość tego, że ktoś może zdalnie kontrolować, czy jestem aktywna, bo poruszam myszką odpowiednią ilość razy była mało komfortowa. To ile razy kliknę lub poruszę myszką nie jest przecież wyznacznikiem tego, czy dobrze pracuje - komentuje Zuzanna.

- Uważam, że dobry pracownik ma świadomość, co należy do jego zadań i swoją pracę wykonuje w taki sposób, by wszystkie obowiązki były wypełnione możliwie najlepiej. Jeśli pomiędzy jednym a drugim zadaniem wstawi pranie, to świat się nie zawali. Sprawdzanie ilości wykonanych zadań nie zawsze jest odpowiednią formą kontroli pracy. Czasem pracownik przy wykonywaniu jakiegoś zadania musi poświęcić więcej czasu na przygotowanie się do tego niż na jego samo wykonanie – dodaje księgowa.

Kontrola pracy zdalnej a prawo pracy

Malwina Stasiewicz, specjalista z prawa pracy z Kancelarii Klisz i Wspólnicy podkreśla, że pracodawca ma możliwość kontrolowania czy też monitorowania pracowników zdalnych. Pamiętajmy, że pracownik - jako strona stosunku pracy - jest zobowiązany do pozostawania w dyspozycji pracodawcy w określonych godzinach.

- W przypadku, gdy praca świadczona jest zdalnie, pracodawca ma możliwość weryfikowania, czy zatrudniony rzeczywiście świadczy pracę w czasie do tego przeznaczonym. Należy jednak pamiętać, że kontrola lub monitorowanie pracowników przez pracodawcę musi odbywać się z poszanowaniem godności i innych dóbr osobistych pracowników - mówi Malwina Stasiewicz.

Pracodawca może skontrolować pracownika, ale przepisy nie wskazują za pomocą jakich metod. Pewnym obostrzeniem jest prowadzenie działań z poszanowaniem praw pracowniczych i praw człowieka.

- Pracodawca ma możliwość skorzystania z wszelkich form sprawowania kontroli działań pracownika - z jednym zastrzeżeniem. Pracownik musi wiedzieć, że jest poddawany monitorowaniu. Oznacza to, że tego typu regulacje powinny być wprost wskazane w treści umowy o pracę lub w dokumentach wewnątrzzakładowych. W przypadku, gdy konieczność pracy zdalnej pojawiła się ad hoc i pracodawca nie dysponuje stosownymi dokumentami, za zasadne uważam indywidualne poinformowanie pracownika o zamiarze kontroli jego działań podejmowanych w czasie pracy - wyjaśnia Malwina Stasiewicz.

Za niezgodne z prawem należy uznać prowadzenie działań o charakterze kontrolnym, monitorującym, bez uprzedniego powiadomienia pracownika.