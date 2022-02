Firmy skarżą się na koszty pracy, choć te mamy jedne z najniższych w Europie

Wysokie koszty pracy oraz wysokie koszty energii są dziś zdaniem 65 proc. szefów największą przeszkodą w rozwoju średnich i dużych firm w Polsce. Takie wnioski płyną z najnowszego badania firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton „Bariery w biznesie”. Jednak polscy przedsiębiorcy mają wiele kul u nogi, a te dwie ciążą po prostu najbardziej.

Jak wskazują autorzy badania, chociaż polska gospodarka w ostatnich latach – mimo pandemii – radzi sobie bardzo dobrze i odnotowuje silny wzrost, nie oznacza to, że w pełni wykorzystuje swój potencjał. Nasz wzrost gospodarczy mógłby być dużo większy, gdyby nie bariery, które go wyhamowują.

A tych, jak pokazały wyniki badania, jest sporo. Zostały podzielone na trzy grupy. Pierwsza to bariery administracyjno-podatkowe, czyli te, za które odpowiada rząd i podległe mu instytucje państwowe (np. zamieszanie spowodowane Polskim Ładem).

Druga grupa to czynniki makroekonomiczne – wynikające głównie z naturalnych procesów gospodarczych (np. wysokie koszty pracy, brak wykwalifikowanych pracowników na rynku czy słaby popyt).

Ostatnia, trzecia grupa, to bariery, które swoją przyczynę mają w pewnym stopniu w sytuacji międzynarodowej (np. wysokie ceny energii czy wysoka niepewność ekonomiczna wywołana pandemią COVID-19). Na co najczęściej skarżą się firmy?

Z raportu wynika, że wysokie koszty pracy oraz rosnące rachunki za energię są dwiema najczęściej wskazywanymi barierami utrudniającymi rozwój polskim firmom. Wskazało na nie aż 65 proc. ankietowanych szefów.

- Prawdopodobnie część przedsiębiorców uskarża się po prostu na wysokie nominalne wynagrodzenia pracowników w Polsce, a zwłaszcza na fakt, że w ostatnich latach wyraźnie one wzrosły. W grudniu 2021 roku przeciętna pensja w sektorze przedsiębiorstw była o 11,2 proc. wyższa niż rok wcześniej (najwyższy wzrost od ponad 13 lat) i 26 proc. wyższa niż trzy lata wcześniej. Taki skokowy wzrost z pewnością nie był uwzględniany przez przedsiębiorstwa i wymusza na nich ograniczanie rentowności, wydatków inwestycyjnych lub podnoszenie ogólnej efektywności - komentują autorzy raportu.

Jednocześnie zwracają uwagę, że mimo podwyżek płac są one i tak jednymi z niższych wśród krajów UE. Badani mogli mieć na myśli również pozapłacowe koszty pracy, np. PIT, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy.

Z danych Eurostatu wynika, że w 2020 r. średnie godzinowe koszty pracy w całej gospodarce (z wyłączeniem rolnictwa i administracji publicznej) oszacowano na 28,5 euro w UE i 32,3 euro w strefie euro. Rok wcześniej było to odpowiednio 27,7 euro i 31,4 euro. W Polsce pracodawca płacił średnio 11 euro za godzinę pracy.

Odnosząc się z kolei do kosztów energii eksperci z GT przyznają, że nie ma się co dziwić. W 2021 roku średnia cena energii elektrycznej wyniosła 701 zł za 1 MWh, czyli wzrosła przez rok o 24 proc. (średnio dla wszystkich odbiorców w grupach taryfowych G, jednak ceny w innych grupach również mocno wzrosły). Rok 2022 również nie zapowiada się przyjaźnie dla odbiorców. Zgodnie z zatwierdzonymi przez Urząd Regulacji Energetyki taryfami energii, od 1 stycznia 2022 roku ceny energii poszły w górę o 24 proc.

Niepewność ekonomiczna

W pierwszej trójce najbardziej dotkliwych barier rozwojowych znalazła się również niepewność dotycząca spraw ekonomicznych. To pokłosie m.in. walki z pandemią. Na tę barierę wskazało 61 proc. biorących udział w badaniu szefów polskich firm.

- Do niedawna głównym powodem niepewności ekonomicznej były częste zmiany prawa gospodarczego w Polsce, a także sytuacja m.in. związana z kryzysem w strefie euro czy brexitem. Obecnie najważniejszym powodem tak dużego znaczenia tej bariery wydaje się pandemia – ryzyko kolejnych lockdownów, częste zmiany w obostrzeniach nakładanych na firmy oraz zmienność prognoz rozwoju pandemii. Należy jednak zauważyć, że bariera ta – choć nadal istotna dla przedsiębiorców – nieco osłabła na sile. W zeszłym roku wskazywało na nią 65 proc. badanych przedsiębiorstw, a więc o 4 pkt. proc. więcej niż teraz - czytamy w raporcie firmy doradczej.

Biurokracja, brak ludzi, zamówień, funduszy

Dalej wymieniano nadmierną biurokrację, na którą wskazało 60 proc. badanych. Nieco ponad połowa badanych zaznaczała, że problemem jest dla nich brak odpowiednio wykwalifikowanych pracowników.

- W ciągu ostatnich pięciu lat stopa bezrobocia spadła w Polsce o prawie 2/3 (z 14 do 5,4 proc.) i grono osób bez pracy jest obecnie najniższe w historii, a na terenie większości kraju zjawisko prawdziwego bezrobocia niemal nie występuje (wynika głównie z naturalnej rotacji lub strukturalnego niedopasowania kompetencji do potrzeb rynku pracy). Trudno się więc dziwić, że polscy pracodawcy od kilku lat w naszym badaniu sygnalizują barierę braku wykwalifikowanych kandydatów do pracy. Jeszcze 4-5 lat temu bariera ta wskazywana była przez ponad 60 proc. badanych przedsiębiorstw i przewodziła w naszym „rankingu” - komentują autorzy badania.

Dwie ostatnie pozycje w zestawieniu zajęły takie problemy jak zbyt mała liczba składanych zamówień (32 proc.) oraz brak w dostępie do odpowiednich funduszy (27 proc.).

- Wyniki naszego badania pokazują, że choć polska gospodarka doświadcza od lat relatywnie silnej koniunktury, to w biznesie i jego otoczeniu nadal tkwi duży potencjał, by wzrost gospodarczy był jeszcze szybszy. Ograniczanie barier stojących przed polskimi przedsiębiorstwami, zwłaszcza stabilizowanie kosztów pracy i energii oraz ograniczanie biurokracji, mogłoby być impulsem do jeszcze silniejszego rozwoju - komentuje Jolanta Jackowiak, partner w Grant Thornton.

Jak dodaje, obszary te powinny być przez administrację rządową traktowane ze szczególną troską. Tymczasem zarówno sens (wzrost kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw), jak i sposób wdrożenia (nieprzewidziane konsekwencje i brak kampanii edukacyjnej) Polskiego Ładu z pewnością nie jest realizacją tego postulatu.

Patrząc jednak na nasz kraj w zestawieniu z innymi, w których przeprowadzono badanie, okazuje się, że Polska wypada negatywnie. Jeśli wyciągnęlibyśmy średnią arytmetyczną ze wszystkich siedmiu badanych obszarów, okazuje się, że w Polsce aż 52 proc. średnich i dużych firm odczuwa te bariery. W ten sam sposób liczona średnia dla wszystkich 33 badanych państw wynosi 49 proc., a dla krajów europejskich – 39 proc.

- Drobnym pocieszeniem może być jedynie fakt, że tegoroczny wynik jest nieco niższy niż w dwóch poprzednich latach, w których średnia dla Polski wynosiła po 55 proc. - podsumowują autorzy badania.