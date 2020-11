Firmy potrzebują wędki, nie zdechłej ryby

"Tylko ogólnonarodowa odpowiedzialność i samodyscyplina pozwolą uniknąć głębokiego lockdownu, którego konsekwencjami mogą być całkowite załamanie gospodarki, bankructwa firm oraz masowe zwolnienia i skokowy wzrost bezrobocia" – apeluje Rada Przedsiębiorczości zrzeszająca przedstawicieli polskich przedsiębiorców. – Zdajemy sobie sprawę, że walczymy o życie polskiej gospodarki, dorobek całego pokolenia Polaków – odpowiada wicepremier Jarosław Gowin i zapowiada dalsze konsultacje z przedstawicielami pracodawców i związków zawodowych.

"Pamiętajmy, że zamknięcie każdej firmy to tragedia nie tylko przedsiębiorcy – ale przede wszystkim zatrudnionych u niego pracowników i ich rodzin. Według licznika strat gospodarczych spowodowanych przez COVID-19 już dziś polska gospodarka traci codziennie ponad 660 mln złotych" – czytamy w apelu Rady Przedsiębiorczości.

Zrzeszeni w reaktywowanej w marcu 2020 roku Radzie Przedsiębiorczości przedstawiciele 9 czołowych organizacji zrzeszających polskich przedsiębiorców na ręce Jarosława Gowina złożyli apel o wspólne ratowanie miejsc pracy.

– Znaleźliśmy się w sytuacji, której nikt sobie nie wyobrażał. Zagrożenie epidemiologiczne spowodowało duże problemy i zawirowania dla polskiej gospodarki. Po raz pierwszy dziewięć największych organizacji w Polsce postanowiło zwrócić się do społeczeństwa z apelem o zachowanie dystansu i odpowiednich standardów sanitarnych. To pozwoli nam, przedsiębiorcom, zachować możliwość dalszego prowadzenia działalności i ograniczy widmo kolejnego lockdownu – tłumaczy Marek Kowalski, przewodniczący Rady Przedsiębiorczości, prezes Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin, który z rąk przewodniczącego Rady Przedsiębiorczości odebrał apel, podkreślił, że koszty ewentualnego drugiego zamknięcia gospodarki będą dla niej dużym obciążeniem.

– Pandemia zagraża dorobkowi całego pokolenia Polaków. Koszty wiosennego lockdownu to około 150 mld złotych, które stały się naszym wspólnym długiem. Wiosenne działania były niezbędne, a dzięki nim uratowaliśmy tysiące polskich firm i 3 mln miejsc pracy. Gdyby koniecznością okazało się kolejne zamknięcie gospodarki, to koszty okażą się podobne – mówił. – Chcę zaapelować o samodyscyplinę, potrzebujemy zrywu Polaków w imię solidarności – podkreślał minister rozwoju, pracy i technologii.

Dziś # RadaPrzedsiębiorczości zaapelowała do wszystkich obywateli o wspólne ratowanie miejsc pracy. Dziękuję za przekazanie tego apelu. To wyraz odpowiedzialności za przyszłość polskiego społeczeństwa. Wierzę, że ten apel przyczyni się do uniknięcia lockdownu. #TarczaDlaRozwoju pic.twitter.com/U2spNpUWvJ — Jarosław Gowin (@Jaroslaw_Gowin) November 9, 2020

O zapewnienie szczególnych środków ochrony dla pracowników zaapelowali także przedstawiciele przedsiębiorców.

– Apelujemy więc do wszystkich przedsiębiorców, aby w ramach ogólnospołecznej dyscypliny

przykładali szczególną wagę do właściwego wyposażenia pracowników w środki ochronne

i dezynfekujące oraz dbali o przestrzeganie przez pracowników obostrzeń sanitarnych

w miejscu pracy. Ponadto zalecamy naszym pracownikom rygorystyczne przestrzeganie

zasady DDM – dystans, dezynfekcja, maseczka – w pracy oraz w przestrzeniach publicznych – mówił Marek Kowalski.

Przemyślana pomoc

Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski podkreśla, że nieprzemyślane zamykanie branż może przynieść katastrofalne skutki w przyszłości.

– Nie marnujmy środków na przetrwanie. Spróbujmy je wydawać na dostosowanie się do przyszłości. Firmy potrzebują działać – potrzebują wędki na dostosowanie się do pandemii. Nie potrzebują ryby, w tym przypadku zdechłej, bo oferowana pomoc nie pozwoli im przetrwać – podkreśla Malinowski.

Pomoc w identyfikacji firm, które najbardziej potrzebują wsparcia, zadeklarował Związek Banków Polskich.

– Banki są gotowe do wsparcia tych przedsiębiorców w procesie restrukturyzacji, tak by przetrwali kryzys i doczekali uruchomienia unijnych środków, które mają pomóc w odbudowie gospodarki dotkniętej kryzysem i zmobilizować przedsiębiorców do przestawienia się na nowe tory, zarówno technologiczne, jak i ekologiczne. Już teraz wielu przedsiębiorców zmienia swe modele biznesowe, jednak ten wysiłek wymaga wsparcia ze strony państwa – deklaruje Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

Jarosław Gowin pytany o to, kiedy będą gotowe projekty ustaw i rozporządzeń z nowego pakietu pomocowego dla firm, powiedział, że dla kilku z nich potrzebna jest notyfikacja KE i spodziewa się jej na przełomie listopada i grudnia.

– W Sejmie czeka projekt przewidujący zwolnienie ze składek ZUS oraz postojowe i liczymy, że zostanie uchwalone to bezzwłocznie. Pozostałe rozwiązania pomocowe, jak umorzenie całej subwencji z PFR czy dopłaty do 70 proc. kosztów stałych dla branż objętych restrykcjami, to są rozwiązania wymagające notyfikacji Komisji Europejskiej i liczymy, że zyskają one akceptację Komisji najpóźniej na przełomie listopada i grudnia, tak aby wszystkie te rozwiązania weszły w życie najpóźniej od 1 stycznia – wyjaśnił wicepremier Gowin.

Zamiast zamykania – zasady bezpiecznej gospodarki

Zbigniew Żurek, wiceprezes BCC, zaapelował, by zamiast podejmować decyzję o zamykaniu kolejnych branż, stworzyć zasady bezpiecznej gospodarki – wytyczne, zgodnie z którymi pracodawcy powinni prowadzić działalność tak, by była ona bezpieczna zarówno dla klientów, jak i samych pracowników.

– Cele, jakie miałby przynieść ewentualny lockdown, można uzyskać w inny sposób. Zamiast zamykać zakłady, pilnie należy stworzyć zasady bezpiecznego funkcjonowania gospodarki: normy bezpieczeństwa, po wypełnieniu których zakład zakwalifikowany do poddania lockdownowi mógłby nadal prowadzić działalność – podkreślał. Wiceprezes BCC zaproponował także powołanie stałego zespołu konsultacyjnego, którego zadaniem byłoby systemowe wypracowanie regulacji dotyczących działania gospodarki.

Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan, podkreślił, że należy wykorzystać wypracowane przez ostatnie miesiące rozwiązania, jakie w wielu firmach były wprowadzane w celu zagwarantowania bezpieczeństwa pracownikom.

– To, czego nie potrzebujemy, to całkowity lockdown. Biznes może pomóc. Mamy przykłady firm, w których nie nastąpiło żadne zakażenie horyzontalne. To, co dziś stanowi problem dla pracodawców, to brak pracowników, co jest efektem naszej niefrasobliwości w życiu prywatnym i domowym. Biznes ma dużo dobrych doświadczeń i jest gotowy się nimi dzielić. Gwałtowne zamknięcie zarówno ruchu społecznego, jak i gospodarczego w efekcie przyniesie utratę dorobku wielu lat ciężkiej pracy – podkreślał.

Jacek Levernes, prezes honorowy ABSL, zaapelował o wprowadzenie zmian w zapisach Kodeksu pracy.

– Po pierwsze – uelastycznienie prawa pracy w zakresie czasu pracy. Po drugie rozwiązania, które wspierać będą rodziców. W naszej organizacji znaczna część pracowników to młodzi rodzice – ważne jest, by dać im takie rozwiązania, które będą wspierały ich w łączeniu pracy zawodowej z opieką nad dziećmi – podkreśla.

Podczas spotkania nie mogły nie pojawić się pytania dotyczące działalności branży meblarskiej.

– Przemysł meblowy należy do wiodących branż. W czasie pierwszej fali pandemii to polskie firmy bardzo skutecznie wypełniły zerwane łańcuchy dostaw. Polskie meble sprzedawane są dziś w większej skali niż przed pandemią i nie możemy tego zaprzepaścić – tłumaczył Jarosław Gowin, który przed spotkaniem z przedsiębiorcami rozmawiał z przedstawicielami branży meblowej. Wynikiem rozmów jest stworzenie nowych rekomendacji dla sklepów meblowych:

– podwyższenie limitu klientów w sklepach – 1 klient na 20 mkw.;

– dezynfekcje najczęściej dotykanych miejsc w sklepie co godzinę (np. kasy, terminale płatnicze);

– zwiększenie liczby stanowisk do dezynfekcji rąk w sklepie dla klientów, dezynfekcja rąk przez klientów przy wejściu do sklepu oraz w trakcie wizyty;

– monitorowanie przestrzegania zasad sanitarnych przez klientów (dezynfekowanie dłoni i noszenie maseczek). Wyznaczenie w sklepie osoby do pilnowania zasady DDM – dystans, dezynfekcja, maseczki.