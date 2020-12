Firmy poradzą sobie z kryzysem dzięki technologii

Robotyzacja i automatyzacja procesów biznesowych staje się nieodzowna w kryzysowych warunkach, gdy firmy muszą szukać oszczędności i zwiększać efektywność . Dodatkowo pozwala też podnieść bezpieczeństwo działania, także w trybie zdalnym. Nasz kraj staje się w tym względzie istotnym dostawcą technologii, o czym świadczy przykład ING w Polsce który umacnia swoją pozycję na rynku RPA.





Robotyzacja procesów biznesowych wyraźnie przybiera na sile.

W warunkach pracy biurowej oszczędności czasu pracy mogą przekraczać nawet 70 proc.

Grupa ING w Polsce już dawno przeprowadziła robotyzację własnych procesów i dziś sama oferuje odpowiednie narzędzia dla biznesu.

Pandemia COVID-19 stanowi wyzwanie dla firm. Dotychczasowe sposoby działania trzeba było niejednokrotnie w szybkim czasie przeformatować. Liczne obostrzenia dotykające gospodarkę stanowią z kolei wyzwanie od strony generowanych przychodów i koniecznych do poniesienia kosztów.

W tym drugim aspekcie sporą przestrzeń do zwiększania efektywności przedsiębiorstwa dają technologie cyfrowe. Przejście na pracę zdalną jest tu tylko namiastką. Wchodząc głębiej w rozwiązania cyfrowe dla biznesu możemy ograniczyć liczbę pracowników niezbędnych do wykonania danego zadania oraz zwiększyć efektywność działania wszystkich zatrudnionych. To z kolei przekłada się wprost na niższe koszty działalności.

Chodzi tu o zrobotyzowaną automatyzację procesów biznesowych, czyli Robotic Process Automation, która popularnie określana jest skrótem RPA. Zakłada ona stosowanie, w miejsce pracownika, specjalnego oprogramowania do obsługi powtarzalnych, wieloseryjnych działań. A tych zazwyczaj w działalności firm nie brakuje.

O RPA mówi się nie od dziś, ale pandemia COVID-19 dodatkowo zwiększyła zainteresowanie tym zagadnieniem. Dzieje się tak z jednej strony dlatego, że firmy próbują w większym stopniu uniezależnić się od czynnika ludzkiego w sytuacji powszechnego zagrożenia dla zdrowia, a z drugiej szukają sposobów na zwiększenie efektywności i redukcję działania. Chodzi tu oczywiście o narzędzia i rozwiązania, które z powodzeniem mogą być stosowane w warunkach pracy zdalnej.

Z pomocą przychodzi tu właśnie RPA, którym interesuje się coraz więcej przedsiębiorców. Według wyliczeń firmy analitycznej Gartner z września 2020 roku 90 proc. dużych organizacji na świecie wdroży rozwiązania robotyczne do 2022 roku. W ten sposób ich menedżerowie chcą doprowadzić do wzmocnienia kluczowych procesów biznesowych poprzez odporność i skalowalność, przy jednoczesnym zaoszczędzeniu pracy ludzkiej i towarzyszącego jej wysiłku fizycznego.

Skala korzyści, które można osiągnąć dzięki RPA jest naprawdę spora. Firma doradcza McKinsey & Company w raporcie „Ramię w ramię z robotem” obliczyła, że nawet 49 proc. czasu pracy w Polsce zajmują czynności, które mogą zostać zautomatyzowane do 2030 roku z zastosowaniem już istniejących technologii. Taki czas odpowiada aż około 7,3 mln miejsc pracy. W przypadku pracy biurowej można spodziewać się jeszcze większego efektu. McKinsey szacuje, że dla czynności związanych ze zbieraniem danych można zaoszczędzić 65 proc. czasu pracy, zaś w przy ich przetwarzaniu nawet 71 proc. czasu pracy. Z kolei Gartner pokusił się o zaprezentowanie skutków wdrożenia RPA na przykładzie działu księgowości, który zatrudnia 40 osób w pełnym wymiarze pracy. Rocznie przekłada się to na oszczędność około 25 tysięcy godzin czasu pracy. Czytaj również: Automatyzacja nie zagraża miejscom pracy. Wręcz przeciwnie To pokazuje, że w robotyzacja procesów w firmie prowadzi wprost do zmniejszenia kosztów. Zarazem poprawia też komfort pracy (mniej monotonnych, powtarzalnych czynności, dzięki czemu rośnie zadowolenie pracowników, a co za tym idzie ich kreatywność i wydajność). Dodatkowo dzięki RPA ograniczamy ryzyko popełniania błędów przy wprowadzaniu danych i podnosimy ich jakość. Lepiej zabezpieczone są też ciągłość procesu i jego bezpieczeństwo. - To wszystko razem wzięte przekłada się na lepszy biznes, wydajność i efektywność firmy – mówi Przemysław Lewicki, Dyrektor Centrum Operacyjnej Transformacji Cyfrowej w ING Banku Śląskim, który sam z powodzeniem zrobotyzował swoje wewnętrzne procesy. Polska część grupy ING robotyzację procesów rozpoczęła już w 2008 roku. Rozwiązania RPA wdrażała stopniowo w poszczególnych obszarach swej działalności, aż w końcu w 2016 roku stworzyła platformę do robotyzacji procesów. Od tego momentu rozwiązanie z Polski było wdrażane już w Grupie ING na całym świecie. Efekty okazały się być na tyle obiecujące, że firma postanowiła wyjść ze swoimi rozwiązaniami na zewnątrz i od 2018 roku z powodzeniem robotyzuje procesy u swoich klientów. - Mamy ambicję stać się liderem robotyzacji, łącząc doświadczenie z technologia sztucznej inteligencji - opowiada Jacek Tochowicz, Manager zespołu Robotics z ING Usługi dla Biznesu, spółki promującej nowoczesne technologie. Bo też algorytmy sztucznej inteligencji odgrywają kluczową rolę w rozwiązaniu ING. To dzięki nim pracowników można odciążyć z wykonywania wielu czynności, zwłaszcza o powtarzalnym charakterze i skierować do bardziej kreatywnych zadań. Zarazem gwarantują one niezawodność i bezbłędność realizacji zadań. W ramach rozwiązania od ING działa już ponad 2 tysiąca robotów w ponad 10 krajach na dwóch kontynentach. Nie mówimy tu oczywiście o robotach jako fizycznych urządzeniach, tylko właśnie o naśladujących ludzką pracę aplikacjach. Takie roboty z powodzeniem funkcjonują na istniejącej infrastrukturze IT, bez konieczności dokonywania kosztownych modyfikacji systemów. Cały interfejs jest z kolei tak zaprogramowany, by był przejrzysty dla użytkowników biznesowych, bez konieczności dodatkowego angażowania informatyków. Od ponad 10 lat działa w Polsce centrum eksperckie, które stworzyło i nadal rozwija swoją platformę do robotyzacji procesów. Jako, że rozwiązanie powstało w banku, zagadnienia związane z bezpieczeństwem danych od razu miały bardzo wysoki priorytet. Z czasem ING zebrało także doświadczenia z wdrożeń w innych branżach i obecnie oferuje swoją platformę właściwie dla każdego rodzaju działalności biznesowej. - Nasze rozwiązanie jest adresowane do wszystkich firm, które posiadają procesy realizowane w aplikacjach komputerowych np. w obszarach takich jak księgowość, finanse, zakupy, obsługa klienta czyli do zdecydowanej większości przedsiębiorstw - zaznacza Arkadiusz Kuczera, Wiceprezes Zarządu ING Usługi dla Biznesu. Jak dodaje, robotyzacja może zupełnie odmienić oblicze polskich firm. Z jednej strony uwolnione zostaną zasoby ludzkie, z drugiej mniej zadań trzeba będzie zlecać podmiotom zewnętrznym - Polskie firmy mają ogromny potencjał do usprawniania procesów i ograniczania kosztów dzięki automatyzacji procesów. Jest to szczególnie istotne w czasach turbulencji gospodarczych, jakie dziś przeżywamy. Wdrożenie RPA lepiej zabezpiecza firmę na trudne chwile, pozwala ograniczyć koszty i zarazem zwiększa konkurencyjność - podsumowuje.

