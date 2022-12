Firmy popełniają duży błąd. Mogą stracić przez to pracowników

Ponad 90 proc. osób deklaruje gotowość do zmiany pracy, gdyby ich pracodawca nie dbał o nich w wystarczającym stopniu (fot. Israel Andrade/Unsplash)

Przemęczonym i zestresowanym pracownikom nie tylko spada produktywność – są też mniej zaangażowani w swoje obowiązki, zdystansowani i niezadowoleni z miejsca pracy. To natomiast prowadzi do nieobecności i zwiększa rotację w zespole. Problem jest powszechny i przekłada się na potencjał każdego przedsiębiorstwa. Badanie Human Power pokazuje, że nawet 8 na 10 ankietowanych odczuwa zmęczenie, w tym 6 na 10 już po przebudzeniu.

W praktyce jednak firmy nie przykładają dużej wagi do zdrowia psychicznego swoich pracowników. Tak przynajmniej deklaruje 40 proc. badanych, zdaniem których ich pracodawca nie wspiera rozwiązań wellbeingowych, a tylko dla 10 proc. daje możliwość konsultacji z psychologiem.

W 2021 roku polscy pracownicy spędzili ok. 25 mln dni na zwolnieniach lekarskich z powodu problemów ze zdrowiem psychicznym – wynika z badań Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Aż 70 proc. specjalistów, ze względu na swój stan psychofizyczny, nie ma ochoty wykonywać zadań, które lubią. Jednocześnie, według danych Deloitte, ponad 90 proc. osób deklaruje gotowość do zmiany pracy, gdyby ich pracodawca nie dbał o nich w wystarczającym stopniu.

Pomocna będzie także konsultacja z fizjoterapeutą. Konsekwencje siedzącego trybu pracy wpływają nie tylko na kondycję fizyczną, ale w dłuższej perspektywie także i na psychiczną. 20-minutowe spotkanie z fizjoterapeutą pozwoli poprawić postawę lub wprowadzić ćwiczenia, które pomogą uniknąć problemów.

Nieliczni (jak pokazują badania) pracodawcy wprowadzają również oczekiwane konsultacje psychologiczne. Nieograniczony dostęp do specjalistów daje pracownikom wsparcie nie tylko w sprawach zawodowych, ale pozwala także poradzić sobie z prywatnymi kłopotami, które mają wpływ na ich pracę.

Work-life balance a elastyczny tryb pracy

Poza benefitami warto również zapewnić pracownikom elastyczność modelu pracy. Możliwość dostosowania trybu pracy do własnych preferencji pomaga zadbać o odpowiedni work-life balance i tym samym utrzymać zadowolenie z pracy i życia.

- Elastyczny model pracy jest obecnie niezwykle istotny dla pracowników. Jego obecność to dowód nie tylko na nowoczesne podejście firmy, ale przede wszystkim na jej zainteresowanie potrzebami danej osoby - mówi Agata Wojciechowska, talent sourcing manager na region EMEA w Dynatrace.

- Pandemia COVID-19 miała ogromny wpływ na zmianę moich priorytetów w życiu osobistym, a także zawodowym. Po ponad 16 latach pobytu poza krajem, pracując dla globalnych firm z obszaru technologii, ze względu na potrzebę kontaktu z rodziną oraz bliskimi, postawiłam na całkowicie zdalny tryb. Dzięki temu modelowi, nie czułam ze coś tracę, że muszę między czymś wybierać. Miałam możliwość działać pomiędzy moim miastem rodzinnym, naszym biurami w regionie EMEA, jak również łączyć wyjazdy prywatne ze sferą zawodową - dodaje.

Jak mówi Wojciechowska, w Dynatrace dostępne są trzy systemy pracy, które odpowiadają potrzebom i specyfice stanowiska zajmowanego przez daną osobę. Pierwszy, pozwalający na pracę w biurze od trzech do pięciu dni w tygodniu, drugi - oferujący możliwość pracy z biura jeden do dwóch dni w tygodniu (lub kilka-kilkanaście dni pod rząd raz w miesiącu) oraz trzeci tryb, całkowicie zdalny.

Wprowadzenie elastycznego modelu pracy to dla firmy inwestycja, która niewiele kosztuje, a ma realne przełożenie na dobrostan pracowników. Potwierdzają to badania ManpowerGroup. Jak wynika z raportu, 93 proc. wszystkich pracowników zauważyło, że elastyczność podniosła jakość ich pracy. 44 proc. wskazuje także, że możliwość dostosowania czasu i miejsca pracy do swoich potrzeb pomogłaby w zapobieganiu wypaleniu zawodowemu.

