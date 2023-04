Firmy pomagają odpocząć w święta, choć Wielkanoc przegrywa z Bożym Narodzeniem

Wielkanoc to najważniejsze święto w Kościele katolickim. Jak do tego wydarzenia podchodzą firmy? Dużo spokojniej niż do Bożego Narodzenia. - Bardzo dobrze, że nie patrzymy na te święta przez pryzmat komercjalizacji - mówi Tomasz Sztreker, twórca forum "Wiara w biznesie".

Iwona Wieczyńska, dyrektor regionu w Grupie Progres zapytana o to, czy firmy podchodzą empatycznie do potrzeb wierzących pracowników, mówi tak:

Wielkanoc, czyli Zmartwychwstanie Pańskie, jest świętem upamiętniającym zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, dla katolików najważniejszym w kalendarzu liturgicznym W tym roku obchodzimy je 9 kwietnia (niedziela) i 10 kwietnia (poniedziałek). Jednak z perspektywy osób wierzących te najważniejsze dni zaczynają się już wcześniej. Kulminacyjne dni świąt to Triduum Paschalne, czyli Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota i Niedziela Wielkanocna. Do tego dochodzi Poniedziałek Wielkanocny. Czy pracodawcy zdają sobie sprawę z wagi tych świąt i umożliwiają katolikom ich celebrację?

Jej zdaniem pracodawcy, nawet jeśli nie utożsamiają się z daną religią i prywatnie nie obchodzą katolickich świąt, to na ogół są otwarci na wszelkie tradycje. Otwartość nie oznacza oczywiście spektakularnych zmian w funkcjonowaniu firmy w czasie świąt, ale są działania, które przedsiębiorstwa realizują, żeby w jakimś stopniu umilić zespołowi ten czas.

- Niemniej, w przeciętnej polskiej firmie Wielkanoc nie jest celebrowana z rozmachem. W przypadku branży handlowej wcześniejsze zamykanie sklepów np. w Wielką Sobotę jest dużym ułatwieniem dla ich pracowników, jednak wynika raczej z obowiązujących przepisów niż z inicjatywy przełożonych. Spotkanie wielkanocne organizowane są na ogół w dużych organizacjach i mniejszych firmach, w których zespół zna się dobrze, bo pracuje ze sobą od wielu lat - dodaje Iwona Wieczyńska.

Firmy poszły pracownikom na rękę, zamykają się wcześniej, niż nakazuje im ustawa

W Wielką Sobotę placówki Poczty Polskiej będą otwarte krócej. Te, które są czynne na stałe w soboty, 8 kwietnia 2023 roku będą obsługiwały klientów najdłużej do godziny 13.00. Placówki otwarte zazwyczaj całodobowo i czynne najdłużej na obszarze danego województwa będą dostępne maksymalnie do godz. 15.00.

Z kolei sytuację w handlu regulują przepisy prawa. Zgodnie z nimi w Wielką Sobotę po godz. 14:00 obowiązuje zakaz handlu. Jednak wiele sklepów informuje, że zamknie się wcześniej.

– Większość sklepów Stokrotka w Wielką Sobotę będzie czynna do godziny 13.00. Jedynie Stokrotki Express będą działały chwilę dłużej, do godziny 13.45 – informuje Daria Raganowicz, specjalista ds. PR i komunikacji zewnętrznej Stokrotki.

Markety Kaufland będą czynne do godz. 13. Podobnie jak Biedronka, Lidl, Carrefour, Auchan czy Netto i Polomarket. Jedynie sklepy sieci Intermarché i Dino będą otwarte do godz. 13:30.

Pod tym względem Wielkanoc przegrywa z Bożym Narodzeniem

Choć Wielkanoc dla katolików jest najważniejszym świętem, to firmy w tych wiosennych dniach nie widzą tak dużego potencjału do integracji czy docenienia pracowników, jak podczas Bożego Narodzenia. Wigilijne jajeczko, bonusy, premie czy nagrody i paczki ze słodyczami dla dzieci, wiosną to rzadkość.

Takie wnioski potwierdzają wyniki przeprowadzanego przez Sodexo Benefits and Reward Services jeszcze kilka lat temu cyklicznie badania "Drogowskaz Motywacyjny". Wynika z niego, że blisko 90 proc. firm do docenienia pracowników wykorzystuje święta Bożego Narodzenia. Z okazji Wielkiej Nocy podarunki pracownikom daje 44 proc. przedsiębiorstw, czyli o połowę mniej.

- Firmy chętniej obchodzą Boże Narodzenie i wykorzystują to święto do wspierania swojego wizerunku z wielu względów. Przede wszystkim sprzyjająca pora – koniec roku to czas podsumowań i snucia planów na przyszłość, co wpisuje się doskonale w życie wielu przedsiębiorstw np. zamykanie budżetów oraz układanie nowych na kolejne 12 miesięcy, bilanse zysków i strat budżetów, podsumowania projektów etc. - zauważa Iwona Wieczyńska, dyrektor regionu w Grupie Progres.

Jak dodaje, koniec roku to doskonały moment również na spotkania i wspólne świętowanie sukcesów w zespole. Dodatkowo wielu z nas udziela się klimat grudniowych świąt oraz otoczka tych dni i siłą rzeczy przenosi się ona również do firm.

- Wielkanoc nie jest już aż tak magiczna, jej atmosfery nie napędza też potężna machina marketingowa, wiele osób spędza te dni w domu, nie wyjeżdża nigdzie dalej. W biznesie coraz częściej na Wielkanoc nie wysyła się też np. życzeń świątecznych. Wiele firm albo o tym zapomina albo nie przywiązuje do tego aż tak dużej wagi. Palmę pierwszeństwa i ważności celebracji bezapelacyjnie dzierży Boże Narodzenie - dodaje nasza rozmówczyni.

Dobrze, że Wielkanoc nie została skomercjalizowana do tego stopnia, co Boże Narodzenie

Tomasz Sztreker, prezes Polskiej Akademii Biznesu i twórca forum "Wiara w biznesie" uważa, że mniejsza skala premii, bonusów, czy prezentów wręczanych pracownikom przed Wielkanocą wynika z tego, że święta te nie kojarzą się - tak jak Boże Narodzenie - z prezentami, lecz z czasem większej zadumy.

- W biznesie pieniądze są istotne ale nie najważniejsze. Liczy się podejście do drugiego człowieka. Pod tym względem firmy, zwłaszcza z małego i średniego sektora, wykazują postawę propracowniczą. Znam wielu pracodawców, którzy skracają godziny pracy w Wielki Piątek, aby pracownicy mogli spędzić więcej czasu z bliskimi czy pójść na uroczystość Męki Pańskiej do kościoła. Wiele firm dba o to, żeby wartości, które są najważniejsze dla osoby wierzącej, można było umacniać – wyjaśnia Sztreker i dodaje:

- Bardzo dobrze, że nie patrzymy na święta Wielkanocne przez pryzmat komercjalizacji. Mi osobiście - jako katolikowi - jest strasznie przykro, że przed Bożym Narodzeniem tak dużo czasu poświęcamy na przygotowanie. Skupiamy się na tym jak wygląda nasz dom, co damy bliskim, co będzie na stole, tymczasem zapominamy o najważniejszej rzeczy, o tym, że narodził się Jezus Chrystus. Chwała Bogu, że przy okazji Wielkanocy nie ma takiego zamętu. Może dzięki temu ludzie nieco bardziej pamiętają, co wtedy świętujemy, a to rzecz niezwykle ważna - zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

