Firmy pod ścianą. Ponad połowa pracowników może rzucić papierami

Branża IT stawia sprawę jasno. Jeśli firmy nie pozwolą na pełną pracę zdalną, to pracownicy po prostu się zwolnią. Tak stwierdziło 56 proc. badanych przez No Fluff Jobs.

Wszystko wskazuje na to, że pracownicy branży IT pozytywnie oceniają pracę zdalną. Zdecydowana większość z nich (ponad 96 proc.) deklaruje, iż nie chce wracać do biur. Mało tego, 56 proc. ankietowanych powiedziało, że jeśli straci możliwość pracy zdalnej, zacznie szukać nowego zatrudnienia (w przypadku utraty możliwości pracy hybrydowej 55 proc. osób również zacznie szukać nowego pracodawcy).

O tym, że zwolennicy home office mogą rzucić papierami, jeśli odbierze im się możliwość pracy z domu, pisaliśmy już rok temu. Z badania przeprowadzonego przez serwis kariery LiveCareer Polska wśród ogółu pracowników wynikało, że po zakończeniu pandemii 38 proc. badanych chciałoby nadal pracować zdalnie. Co więcej, 12 proc. najbardziej zatwardziałych zwolenników Home Office deklarowało, że zwolni się, gdy pracodawca nie pozwoli im pracować z domu.

Możliwość pracy zdalnej ma ogromne znaczenie dla 30 proc. ankietowanych. Taka grupa przyznała, że w przyszłości chętniej zatrudni się u pracodawcy, który da możliwość pracowania zdalnie.

Okazuje się, że nasz kraj jest na czele, jeśli chodzi o umożliwienie pracownikom z sektora IT pracy z domu. 61 proc. specjalistów w Europie Środkowo-Wschodniej pracuje zdalnie przez 5 dni w tygodniu. Polacy w tym zestawieniu wychodzą najlepiej, bo 74,6 proc. respondentów pracuje z domu. Na końcu listy znalazły się Węgry, gdzie w tym trybie pracuje 45,5 proc. ankietowanych.

Warto dodać, że choć pomiędzy państwami ujętymi w badaniu (Polska, Węgry, Czechy, Słowacja) były różnice, to w każdym z nich praca zdalna pojawiała się na pierwszym miejscu możliwych trybów pracy.

Dojazd, czyli problem numer jeden dla pracowników IT

Co najbardziej cenią przedstawiciele IT w pracy zdalnej? Na pierwszym miejscu znalazł się brak konieczności dojazdów do biura (40 proc. respondentów wskazało ten czynnik). Na kolejnych miejscach znalazły się: możliwość pracy z dowolnego miejsca (18,2 proc.), możliwość pracy z domu (11,6 proc.) i wyższa wydajność w pracy (10,5 proc.).

Z raportu wynika, że zdecydowanie więcej niż połowa, bo 62,8 proc. pracowników IT po przejściu na pracę zdalną zauważyła u siebie lepsze samopoczucie. Co czwarta osoba nie zauważyła zmiany, a jedynie 10 proc. ankietowanych zadeklarowało niższe samopoczucie, od kiedy pracuje z domu. Podobnie wygląda sytuacja w kwestii produktywności. 57,7 proc. specjalistów IT uważa, że w domu pracuje efektywniej niż w biurze, a 29,3 proc. ankietowanych nie widzi różnicy.

Jeśli chodzi o wzrost produktywności podczas pracy zdalnej, najlepiej radzą sobie Słowacy (64,8 proc. zadeklarowało wzrost efektywności przy pracy zdalnej) oraz Czesi (62,2 proc. uważa, że są bardziej produktywni podczas pracy z domu).

– Nowa normalność w branży IT (i nie tylko) oznacza przede wszystkim możliwość pracy z dowolnego miejsca. W trybie zdalnym/hybrydowym specjaliści i specjalistki IT najbardziej doceniają więcej czasu dla siebie i rodziny, lepsze samopoczucie, brak konieczności dojazdu do biura oraz zwiększoną produktywność. Okazało się, że postpandemiczny tryb działania wcale nie zaburza efektywnej pracy. Jak na nową rzeczywistość powinny reagować organizacje? Odpowiedź jest prosta: elastycznie. Stawiać na dialog, wolność wyboru i zaufanie, że stwarzając pracownikom(-czkom) możliwie jak najlepsze warunki do pracy, zyskamy lojalny i zaangażowany zespół – komentuje Magdalena Gawłowska-Bujok, COO w No Fluff Jobs.

Plusy i minusy

Ankietowani zadeklarowali, że praca z domu zapewnia im więcej swobody (średnia 4,37 punktów na 5), czasu na obowiązki domowe (3,86 punktów na 5), więcej czasu dla siebie (3,84 punktów na 5) oraz pozwala odczuwać większą więź z rodziną (3,75 punktów na 5).

Specjaliści zostali również zapytani o negatywne skutki pracy zdalnej. Dwie najwyżej punktowane odpowiedzi to: mam więcej spotkań (średnia 2,92 punktu na 5) oraz pracuję dłużej (2,86 punktu na 5). Kolejnymi niedogodnościami były: często odczuwam zmęczenie (2,22 na 5), odczuwam dolegliwości fizyczne (2,20 na 5), mam gorsze relacje ze współpracownikami (2,13 na 5), nie potrafię się skupić na zadaniach (1,97 na 5), mój nastrój się pogorszył (1,94 na 5), mam mniej czasu dla siebie (1,84 na 5) oraz mam poczucie zaniedbywania pracy (1,80 na 5). Warto zwrócić uwagę, że większość tych odpowiedzi uzyskała wynik na poziomie 2 lub mniej punktów, co oznacza, iż problemy te występują bardzo rzadko lub w ogóle.

Firmy chcą powrotów pracowników do biur

Tymczasem inaczej na miejsce pracy patrzą firmy. Aż 68 proc. z nich chce powrotu pracowników do biur i to najlepiej jeszcze w tym roku - wynika z raportu CBRE „EMEA Office Occupier Sentiment Survey”.

W przypadku co czwartej firmy ten proces już się rozpoczął, a 45 proc. wdroży go maksymalnie do końca czerwca. 1 na 6 przedsiębiorców nie narzucił ram czasowych, kiedy powrót do biura ma się wydarzyć. Jest to raczej proces, w którym pracownicy dostosują się do nowego trybu pracy.

Przy czym firmy stawiają na wybór, a nie obowiązek. Tylko 6 proc. pracodawców wymaga od zatrudnionych powrotu do biur w pełnym wymiarze czasu pracy. Zdecydowana większość, bo 7 na 10 pracodawców, zezwala na dobrowolny powrót do biura według uznania pracowników.

– Firmy zastrzegają jednak, że w przyszłości mogą zostać narzucone zasady dotyczące frekwencji w biurze. Cieszy mnie to, że pojawia się świadomość, iż jest to raczej proces, a nie rewolucja, niemniej z deklaracji pracodawców wynika, że powrót pracowników do biur jest konieczny. To sprzyja integracji, wymianie myśli i po dwóch latach wszyscy już za tym tęsknią – mówi Małgorzata Niewińska, szefowa Działu Środowiska Pracy i Zarządzania Zmianą w CBRE.