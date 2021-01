Firmy okołotargowe dostaną wsparcie

Pracujące dla branżowych targów firmy będą mogły skorzystać z przewidzianej w Tarczy PFR 2.0 pomocy. Chodzi głównie o takie, które zajmują się projektowaniem i budową stoisk targowych. Polski Fundusz Rozwoju rozszerzył listę PKD zakwalifikowanych do wsparcia sektorowego przedsiębiorstw m.in. o PKD wykonujących przestrzenie wystawiennicze dla imprez targowych.





- Polski Fundusz Rozwoju potrafi słuchać i wyciągać właściwe wnioski, za co jesteśmy mu szczególnie wdzięczni. Dzięki tej decyzji zwiększa się szansa na przetrwanie takich firm jak nasza do lepszego czasu - mówi Krzysztof Szofer z wielkopolskiej firmy Abyss, która zajmuje się projektowaniem i budową stoisk dla branżowych targów.

To właśnie przedsiębiorstwo, podobnie jak setki, a może nawet tysiące innych, które pracują dla organizatorów targów, podlega PKD o numerze 73.11 Z. Do tej samej kategorii należą też firmy reklamowe będące całkowicie poza branżą targową. W poprzedniej edycji programu pomocowego (tzw. Tarczy 6.0) firmy o takim PKD były pomocy sektorowej pozbawione. Podobnie miało być też z przygotowywaną właśnie Tarczą 2.0.

Na problem zwracała uwagę m.in. także Polska Izba Przemysłu Targowego, według której z sektorowego wsparcia skorzystać mogło jedynie 10 proc. firm branży, bowiem tyle z nich działa pod numerem PKD 82.30.Z, a on znalazł się na liście branż kwalifikowanych do wsparcia.

- Oznacza to, że nawet 90 proc. firm branży targowej, które mają przychody głównie z działań na rzecz targów, nie otrzyma żadnej pomocy - ostrzegała w grudniu Izba.

Przedsiębiorcy działający w tym sektorze podejmowali wielokrotnie działania, aby zwrócić na ten problem uwagę. Pod koniec października protestowali przed Kancelarią Premiera, zaś w grudniu przeprowadzili samochodową pikietę na podpoznańskim odcinku autostrady A2.

- Dzięki wielomiesięcznym działaniom lobbingowym Izby i zaangażowaniu jej Członków (Komitet Obrony Branży Targowej) oraz działaniom Izby wraz z Radą Przemysłu Spotkań i Wydarzeń TUgether, kod PKD 73.11 Z (budowa stoisk targowych), dzięki rozporządzeniu Rady Ministrów, został uwzględniony w Tarczy 2.0 przez Polski Fundusz Rozwoju - przeczytać można na profilu FB Komitetu Obrony Branży Targowej.

Polski Fundusz Rozwoju na podstawie decyzji Rady Ministrów zaktualizował listę kodów PKD. Została ona rozszerzona z 38 do 45 kodów PKD, obejmując również m.in.: 73.11.Z, o włączenie którego firmy około targowe razem z organizatorami targów wspólnie zabiegały. W ramach wsparcia do przedsiębiorstw popłyną m.in środki na płace dla pracowników i na inne koszty prowadzenia działalności.

Jak wynika z przeprowadzonej przez firmy około targowe analizy, podlegają one od kilkunastu lat pod PKD 73.11.Z na skutek błędu w tłumaczeniu słowa „stand” i przez to autorzy przepisów o wsparciu sektorowym wykluczali je w zeszłym roku z grona branż z takim właśnie wsparciem. Decyzja PFR zmienia ten stan rzeczy. Obecnie właściciele podmiotów, które mają PKD 73.11.Z kontynuują działania na rzecz zmiany ich kwalifikacji i przeniesienia do innej kategorii. Pozwoliłoby to w przyszłości uniknąć ich wykluczenia z kolejnych programów pomocowych dla będących w krytycznej sytuacji branż.

- Skorygowanie odpowiednich zapisów w klasyfikacji PKD dotyczącej tej kategorii przedsiębiorstw pracujących dla targów spowoduje bardziej rzetelne prowadzenie statystyk dla tej branży, jednocześnie porządkując sprawę przynależności wszystkich firm związanych tylko i wyłącznie z branżą targową do jednolitej nomenklatury PKD - przewiduje Krzysztof Szofer z firmy Abyss.

Jako że duża część firm okołotargowych to podmioty jednoosobowe czyli prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, także o wsparcie dla nich walczyć będą przedstawiciele branży targowej.