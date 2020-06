Firmy nie martwią się już o brak wykwalifikowanych kadr. Dziś dominują finanse

W kolejnej edycji badania Deloitte "CFO Survey 2020 – spring edition” udział wzięło 309 dyrektorów finansowych z 6 krajów Europy Środkowej. Badanie przeprowadzone zostało w okresie od marca do połowy maja 2020 r., czyli w czasie kiedy panowała już w Polsce epidemia wirusa SARS-CoV-2.

- Dyrektorzy finansowi jako jedni z pierwszych w swoich firmach musieli zmierzyć się ze skutkami epidemii. To w ich rękach leżały zarówno strategiczne wyzwania dotyczące właściwego zarządzania płynnością firmy, jak i takie zagadnienia, jak weryfikacja planów finansowych. Uważamy, że spostrzeżenia i refleksje CFO po tym, jak ich przedsiębiorstwa zderzyły się z kryzysem, wskażą kierunek strategii, w którym podąży polski biznes – wyjaśnia Paweł Spławski, partner w zespole ryzyka finansowego Deloitte.

Aż 58 proc. polskich dyrektorów finansowych uważa, że wpływ epidemii SARS-CoV-2 na ich firmy jest negatywny. Pozytywnie ocenia go jedynie 6 proc. pytanych. Relatywnie wysoki jest odsetek badanych, którzy oceniają go jako neutralny (35 proc.).

Niemal dwie trzecie dyrektorów finansowych (63 proc.) uważa, że koronawirus nie zakłócił płynności finansowej. Jednak 34 proc. przyznało, że do takiego zakłócenia doszło. Ponad połowa badanych (56 proc.) stwierdziła, że koronawirus nie spowodował opóźnień w płatnościach ze strony kontrahentów ani zatorów płatniczych. Z kolei 39 proc. menedżerów przyznało, że ich firmy borykają się z takimi problemami.

CZYTAJ DALEJ »

- Przyglądając się poszczególnym branżom widać, że te złe nastroje są szczególnie widoczne w budownictwie, energetyce, wydobyciu oraz przemyśle. Nieco bardziej optymistycznie o przyszłości myślą dyrektorzy finansowi związani z sektorem chemicznym, farmaceutycznym, usług finansowych i profesjonalnych – wyjaśnia Julia Patorska, liderka zespołu analiz ekonomicznych Deloitte.

Kryzys wywołany pandemią koronawirusa będzie miał wpływ na podejmowane przez polskie firmy inwestycje. Ponad trzy czwarte badanych ocenia go jako duży. Jedynie 2 proc. uważa, że pandemia nie będzie ingerować w plany inwestycyjne.

Wśród ankietowanych nie znalazła się ani jedna osoba, w której opinii obecna sytuacja pozostanie bez wpływu na przychody. Niemal ośmiu na dziesięciu CFO uważa natomiast, że wpływ ten będzie duży.

Koronabezrobotni

- Strategie z ograniczaniem kosztów to m.in. decyzje związane z ograniczaniem zatrudnienia oraz z ograniczaniem wynagrodzeń osób zatrudnionych. Nieco mniejsza, jednak nadal istotna część dyrektorów odpowiedziała, że sama pandemia będzie miała wpływ na zatrudnienie. Dane z gospodarki realnej już to potwierdzają. Sam skok nie jest może tak duży i zaskakujący jak dane płynące np. z krajów turystycznych czy USA. Jednak już stopa bezrobocia rejestrowanego w kwietniu wzrosła nam do tej, z którą mieliśmy do czynienia w marcu. Pamiętajmy jednak, że mamy tu do czynienia po pierwsze z bezrobociem rejestrowanym, które nie oddaje dłuższych okresów wypowiedzenia. Po drugie w badaniu nie została "uchwycona" także część małych i średnich przedsiębiorstw - wyjaśnia Patorska.

W ocenie polskich dyrektorów finansowych zmiany w poziomie bezrobocia spowodowane przez koronawirusa 2019-nCoV będą istotne.

Według 60 proc. badanych w Polsce koronawirus będzie miał duży wpływ na zatrudnienie, a według 29 proc. średni, co oznacza, że uzależnienie poziomu bezrobocia od pandemii podkreśla prawie 90 proc. respondentów.

Na podobnym poziomie utrzymują przewidywania CFO zarówno w krajach tworzących Unię Europejską (61 proc.), jak i na świecie (58 proc.).

Brak wykwalifikowanej kadry już nie jest obawą

Niewypłacalność i ograniczenia związane z płatnościami oraz spadek popytu krajowego lub recesja to najczęściej wskazywane ryzyka dla rozwoju lub stabilności finansowej firmy. Wymieniło je odpowiednio 74 proc. i 60 proc. respondentów. Polscy CFO obawiają się także spadku popytu za granicą (39 proc.).

Jesienią 2019 roku jednym z najczęściej wymienianych ryzyk był niedobór wykwalifikowanych pracowników. Wskazało go wtedy 39 proc. respondentów, trzy razy więcej niż obecnie.

- Zdecydowanie zmniejszyła się ilość dyrektorów, którzy wskazali na ryzyko niedoboru wykwalifikowanych kadr. W czasie ostatniego, na konie 2019 roku, na taki czynnik wskazywało blisko 40 proc. pytanych. Ten odsetek spadł do 13 proc. To pokazuje czego możemy się spodziewać na rynku pracy i jest mocno związane z zapowiadanym zmniejszeniem zatrudnienia - wyjaśnia Paweł Spławski.

Przeczytaj: Prof. Tyrowicz: bez pracy znacznie więcej osób niż wynika z danych urzędów pracy

Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego zwraca uwagę, że ta zmiana to efekt zawirowań, jakie zaszły na polskim rynku pracy.

- Z dnia na dzień z rynku pracownika przeszliśmy na rynek pracodawcy. Zwolnienia w firmach następują i są w wielu przypadkach nieuniknione. Prognozy dotyczące wskaźnika bezrobocia w Polsce tuż po wybuchu pandemii były dużo bardziej pesymistyczne od tych, z którymi mamy do czynienia aktualnie. Te pierwotnie oscylowały w granicach 10 proc. Została wprowadzona tarcza antykryzysowa, która dała różnego rodzaju rozwiązania. W związku z czym w kwietniu nie mieliśmy jeszcze tak dużego wybuchu bezrobocia. Szacunkowe dane ministerstwa dotyczące maja też są niższe niż wcześniejsze prognozy. Moim zdaniem bezrobocie w najbliższych miesiącach będzie rosło, jednak wolniej, niż zakładano. Możemy mieć tu do czynienia z sytuacją odroczoną. Po wygaśnięciu programów pomocowych firmy mogą przystąpić do planowanych zwolnień, nie bez znaczenia będzie także sytuacja gospodarcza.