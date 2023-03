Firmy nie czekają na zmiany w przepisach i już dają pracownikom dodatkowe urlopy

Według analiz fundacji Share the Care w 2021 roku z dwutygodniowego urlopu ojcowskiego skorzystała ponad połowa spośród uprawnionych do tego mężczyzn (Fot. Pixabay)

Nie wszyscy pracownicy muszą czekać na wdrożenie dyrektywy work-life balane, by móc skorzystać z urlopu dla ojców. NatWest Group, Ikea, Nestlé, Procter & Gamble, Aviva - te firmy już teraz oferują taką możliwość i to zazwyczaj z zachowaniem 100 proc. wynagrodzenia.

Zmiany ma przynieść zapowiedziana nowelizacja Kodeksu pracy, która wdraża do polskiego prawa unijną dyrektywę dotyczącą równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. prace są już na ostatniej prostej - Sejm skierował ustawę do podpisu prezydenta. Wejście w życie przepisów ma nastąpić w terminie 21 dni od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Według analiz fundacji Share the Care w 2021 roku z dwutygodniowego urlopu ojcowskiego skorzystała ponad połowa spośród uprawnionych do tego mężczyzn. Z kolei z danych ZUS wynika, że po urlop rodzicielski sięgnął w tym czasie tylko co setny ojciec.

Po zmianach łączny wymiar urlopu rodzicielskiego dla obojga rodziców będzie wynosił do 41 tygodni (w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie) albo do 43 tygodni (w przypadku porodu mnogiego). Prawo do urlopu rodzicielskiego uzależnione będzie od pozostawania matki dziecka w zatrudnieniu (ubezpieczeniu) w dniu porodu.

Co ważne, część tego urlopu - 9 tygodni dla każdego z rodziców – będzie nieprzenoszalna. W praktyce oznacza to, że każde z rodziców będzie mogło skorzystać maksymalnie z 32/34 tygodni tego urlopu. Celem tego rozwiązania jest zachęcenie ojców do korzystania z przysługującego im prawa do urlopu rodzicielskiego.

Zbyt niski zasiłek może zniechęcać ojców do urlopu rodzicielskiego

Problemem może być odpłatność za ten okres – nowe przepisy zmienią wysokość zasiłków związanych z rodzicielstwem. Zasiłek macierzyński za cały okres urlopu rodzicielskiego będzie na poziomie 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Jednak w razie złożenia przez pracownicę stosownego wniosku w terminie nie później niż 21 dni po porodzie miesięczny zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego wyniesie 81,5 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Z kolei ojcu dziecka za okres nieprzenaszalnej 9-tygodniowej części urlopu będzie przysługiwał zasiłek w wysokości 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Zdaniem Katarzyny Siemienkiewicz, specjalistki ds. prawa pracy w Pracodawcach RP, zaproponowana w projekcie kwota nie jest zbyt zachęcająca.

- W naszym kraju w większości przypadków to mężczyzna jest tą osobą, która zarabia więcej. Rezygnacja z 30 proc. dotychczasowych zarobków może okazać się zbyt dotkliwa dla wielu rodzin – ocenia Katarzyna Siemienkiewicz. - Na wysokość kwoty z tytułu zasiłku dla ojców należy spojrzeć z perspektywy rodziny oraz struktury płacowej w naszym kraju. Gdy przykładowo ojciec będzie przebywał na urlopie rodzicielskim i otrzyma 70 proc. swojego wynagrodzenia, a matka wróci do pracy i będzie zarabiała 100 proc., to i tak w większości przypadków ostateczny bilans okaże się ujemny - dodaje.

W podobnym tonie wypowiada się Karolina Andrian, prezeska Fundacji Share the Care. Jej zdaniem, wysokość zasiłku na poziomie 70 proc. jest zdecydowanie za niska. Jak dodaje, obecnie tata na urlopie rodzicielskim może otrzymać 80 proc. (wniosek z góry), a po wdrożeniu dyrektywy otrzyma 70 proc. za 9 nieprzenaszalnych tygodni.

- Z doświadczeń krajów z długą historią urlopów dla ojców wiemy, że kwestia wysokości zasiłku ma fundamentalne znaczenie dla powodzenia tej polityki. Kryzys finansowy w 2008 roku i konieczność oszczędności zmusiły rząd Islandii do zmniejszenia wysokości zasiłku za urlop rodzicielski. Skutek był taki, że kobiety mimo obniżenia zasiłku wciąż korzystały z urlopu, natomiast liczba ojców na urlopach rodzicielskich spadła - mówi Andrian.

Niektórzy pracownicy nie muszą czekać na prawne rozwiązania, ponieważ firmy oferują dodatkowy urlop dla ojców (Fot. Pixabay)

Firmy oferują dodatkowy, pełnopłatny urlop dla ojców

Termin na wprowadzenie unijnej dyrektywy minął w sierpniu 2022 roku, przez co rodzice blisko 95 tys. dzieci już stracili na opóźnieniu. Na problem zwrócił uwagę poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Jaros. W złożonej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej interpelacji zwrócił uwagę, że przez opóźnienia w pracach nad wspomnianymi zmianami rodzice nie mogą korzystać z praw, które miały im przysługiwać już w zeszłym roku.

Niektórzy pracownicy nie muszą jednak czekać na prawne rozwiązania, ponieważ firmy oferują dodatkowy urlop dla ojców i to lepiej płatny niż ten, który pojawi się w Kodeksie pracy. Przykładem jest NatWest Group Polska. Bank od stycznia 2023 r. wprowadził dodatkowy urlop partnerski - 9 tygodni, które można wykorzystać w całości lub w częściach, do 8. roku życia dziecka.

- Naszym celem jest wyrównanie urlopu macierzyńskiego z urlopem dla drugiego rodzica, którym najczęściej jest ojciec. Chcemy, aby oboje rodziców mogło spędzić z dzieckiem tyle samo czasu, jednocześnie oferując 100 proc. wynagrodzenia podczas nieobecności. Rozwiązanie nie tylko wyrównuje szanse kobiet i mężczyzn jako rodziców, ale też jest neutralne finansowo - tłumaczy Karol Bukala, szef działu HR w NatWest Group w Polsce.

- Przyświecającym nam celem jest zwiększenie zaangażowania w rodzicielstwo ojców. Dzisiejsza praktyka, a więc nikły odsetek mężczyzn korzystających z przysługujących im urlopów, pokazuje, że są oni mniej zaangażowani w opiekę nad potomstwem i budowanie więzi, przynajmniej w kontekście spędzonego z nimi czasu - dodaje.

W Ikei od ponad 3 lat ojcowie pracujący mają do dyspozycji dodatkowe 4 tygodnie pełnopłatnego urlopu, który mogą wykorzystać w całości lub w podziale dwa razy po 2 tygodnie. Od wprowadzenia tego benefitu w styczniu 2020 roku, skorzystało z niego 285 ojców. Jednym z nich jest Tomasz Jachimczak, lider ds. asortymentu i koordynacji dostaw w firmie Ikea Food.

- Urlop ojcowski nie tylko pozwolił mi jeszcze bardziej nacieszyć się pierwszymi wspólnymi chwilami z dzieckiem, ale również umożliwił mi i mojej partnerce równy podział obowiązków - komentuje Jachimczak.

Od 2021 roku również w Nestlé każdy drugi opiekun może skorzystać z 4 tygodni pełnopłatnego dodatkowego urlopu ojcowskiego w czasie jednego roku od dnia narodzin lub adopcji dziecka. Również firma ubezpieczeniowa Aviva kilka wprowadziła tzw. urlop "bobasowy". To dodatkowe 6 tygodni wolnego dla ojców. Firma zdecydowała się na taki krok już w 2019 roku.

Także Procter & Gamble (P&G) wprowadził nową politykę dotyczącą urlopów rodzicielskich i ojcowskich. W ten sposób chce walczyć ze stereotypami na rynku pracy. Inicjatywa o nazwie #ShareTheCare umożliwia ojcom skorzystanie z ośmiu tygodni płatnego urlopu, dostępnego w ciągu dwóch lat od narodzin lub adopcji dziecka.

- Dzięki #ShareTheCare ojcowie już nie muszą nieśmiało prosić szefa o urlop, aby odciążyć swoje partnerki i być bliżej dziecka. Płatny urlop ojcowski oferowany przez P&G wręcz zachęca ich do przestawienia priorytetów tak, by móc oddać się w pełni radości bycia z rodziną w tym okresie - mówi Geraldine Huse, prezes Procter & Gamble w Europie Centralnej.

Warto w tym kontekście przytoczyć wyniki badania Pracuj.pl „Urlopy rodzicielskie. Nowe otwarcie”, z których wynika, że aż 59 proc. mężczyzn chciałoby móc brać przynajmniej ponad 1/4 urlopu rodzicielskiego przynależnego obojgu partnerom. Tymczasem co trzeci przyznaje, że spotkał się na rynku pracy z niechęcią lub niezrozumieniem przełożonych wobec brania urlopu ojcowskiego czy rodzicielskiego przez mężczyzn. Jeszcze więcej panów dostrzega ogólne negatywne nastawienie pracodawców do brania urlopów związanych z wychowaniem dziecka przez mężczyzn. O takiej postawie przekonanych jest 53 proc. respondentów. Jak widać, postawa pracodawców ma duże znaczenie, a powyższe przykłady powinny być wzorem dla

