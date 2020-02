Firmy muszą spojrzeć na seniorów przychylnym okiem. Nie będzie innego wyjścia

Z wyliczeń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że ponad 1,1 mln emerytów i rencistów pracuje lub prowadzi firmę. We wrześniu 2019 r. składki zdrowotne opłacało 1 mln 113 tys. emerytów i rencistów, w tym 763 tys. emerytów. Natomiast składki na ubezpieczenia społeczne opłacało 806 tys. emerytów i rencistów, w tym 502 tys. emerytów.

Katarzyna Bieniek, ekspert ds. rynku pracy i ochrony zdrowia z Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej w rozmowie z PulsHR zwraca uwagę, że pracodawcy będą zmuszeni spojrzeć na seniorów jak na potencjalnych pracowników. Pracodawcy już dziś deklarują otwarcie się na zatrudnianie tej grupy wiekowej, w wielu przypadkach jednak na deklaracjach się kończy.

- Oferta rynku pracy dla seniora jest bardzo uboga i tendencyjna. Rynek pracy nie dostrzega, że senior może być świetnym specjalistą w dziedzinie komunikacji, PR, marketingu albo logistyki. Giełdy pracy dla seniorów to głównie oferty pracy w obszarze ochrony, usług opiekuńczych, prac porządkowych czy w handlu - podkreśla Bieniek.

Na potrzebę zmian w postrzeganiu pracownika seniora uwagę zwraca także dr hab. Iga Magda z Instytutu Badań Strukturalnych.

- Rynek pracy będzie promował dłuższą pracę, będzie do niej zachęcał, bo pracownicy będą nam bardzo potrzebni. Pamiętajmy, że mamy takie rozwiązania w systemie, które nie tylko nie zachęcają, ale zniechęcają do dłuższej pracy, np. niski wiek emerytalny.

Agnieszka Kolenda z Hays Polska w rozmowie z naszym portalem również zwróciła uwagę na potencjał, jaki leży w tej grupie społecznej.

- To jest grupa, która magicznie została z rynku pracy wyłączona. To są osoby, które bez problemu mogłyby wypełnić lukę, jaka pojawiła się na rynku pracy. Osoby, które w bardzo łatwy sposób mogą wrócić na rynek pracy. Pracodawcy bardzo chętnie zainwestowaliby we współpracę właśnie z nimi.

Liczby nie kłamią

Od kilku lat zaobserwować można proces starzenia się społeczeństwa. Potwierdza to opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny opracowanie dotyczące sytuacji osób starszych.

W 2018 roku liczba osób powyżej 60. roku życia wyniosła ponad 9 milionów (9 508 400 osób), co stanowiło 24,8 proc. całej populacji.

Źródło: GUS

Prognozy demograficzne też nie pozostawiają złudzeń. W 2030 roku liczba ludności w wieku 60 lat i więcej, według prognozy GUS, osiągnie poziom 10,8 mln osób (wzrost w stosunku do roku 2018 o 13,4 proc.), w roku 2040 będzie na poziomie 12,3 mln osób (wzrost w stosunku do analizowanego roku o 28,9 proc.). W 2050 r. w Polsce będzie mieszkać 13,7 mln osób w starszym wieku (wzrost w stosunku do roku 2018 o 44,1 proc.), stanowiąc 40,4 proc. społeczeństwa.

Senior nieaktywny zawodowo

Jak wynika z analiz Głównego Urzędu Statystycznego, osoby starsze są w zdecydowanej większości nieaktywne zawodowo. W 2018 roku biernych zawodowo było 86 proc. seniorów (7879 osób). Jak pokazują dane statystyczne, liczba niepracujących wzrasta. W 2018 roku było ich o 195 tysięcy więcej niż w roku 2017.

źródło: GUS

Mniej aktywne zawodowo są kobiety. Wśród kobiet w wieku 60 lat i więcej odsetek biernych zawodowo w 2018 r. przekroczył 92 proc., natomiast wskaźnik ten dla mężczyzn w analizowanej grupie wieku wyniósł 77,6 proc.

Jak wyjaśniają autorzy badania, słabszy wynik kobiet jest spowodowany przede wszystkim zróżnicowaniem wieku przechodzenia na emeryturę – wśród kobiet wiek ten wynosi 60 lat, natomiast wśród mężczyzn – 65 lat. W związku z tym mężczyźni pozostają dłużej na rynku pracy.

W 2018 r. liczba seniorów aktywnych zawodowo wyniosła 1282 tys., co stanowiło 7,5 proc. ogółu aktywnych zawodowo Polaków w wieku 15 lat i więcej. Większość aktywnych zawodowo osób starszych stanowili mężczyźni – 857 tys. osób (czyli 66,8 proc.), kobiet aktywnych zawodowo w analizowanej grupie wieku było 425 tys. (tj. 33,2 proc.).

- Kobiety, poza pracą zawodową, często ciężką i odpowiedzialną, mają za sobą wychowanie własnych dzieci i bieżącą pomoc przy wnukach, zatem mają prawo do wypoczynku i faktycznie mogą pragnąć złapania oddechu na emeryturze. Wiele z nich jednak po chwili przerwy ma ochotę na powrót po prostu do ludzi, do znajomych, do chodzenia do pracy, ale w taki sposób, aby godzić pracę z życiem emerytki. Tymczasem oferty pracy dedykowane emerytom wydają się nie uwzględniać ich doświadczenia zawodowego, wykształcenia i predyspozycji do wykonywania konkretnych zadań. Co rynek pracy oferuje polskim emerytom? Najczęściej stanowisko dozorcy, pomocy przy dzieciach jako niania, pomocy przy sędziwych i niesamodzielnych osobach, kasjera lub kierowcy - wyjaśnia Marzena Rudnicka, prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej.

Najwyższym odsetkiem pracujących wśród seniorów charakteryzowało się województwo mazowieckie, w którym wskaźnik zatrudnienia dla osób w wieku 60 plus ukształtował się na poziomie 17,4 proc. Drugie miejsce pod względem wysokości tego wskaźnika zajęło województwo pomorskie (16,1 proc.). Na trzecim miejscu znalazło się województwo dolnośląskie (15,1 proc.).

Najniższy udział pracujących wśród seniorów odnotowano w województwach śląskim i podlaskim, gdzie wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 60 lat i więcej wyniósł odpowiednio 10,3 proc. i 10,7 proc.

źródło: GUS

- Polska wypada bardzo blado w zestawieniu poziomu aktywności zawodowej emerytów w Unii Europejskiej. Jesteśmy na szarym końcu. Ta sytuacja będzie ulegać stopniowej poprawie, ponieważ demografia tę zmianę po prostu wymusi. Jednakże zmiany nie dokonają się same. Jest wiele do zrobienia, jeśli chodzi o system pracy odpowiadający emerytom, czyli przede wszystkim miejsca pracy powinny być dostosowane do potrzeb i możliwości dojrzałego pracownika, do tego dołóżmy elastyczny czas pracy oraz właściwe kanały poszukiwania takich pracowników - podkreśla prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej.

