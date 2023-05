Firmy mają teraz wyjątkową szansę na rozwój. To gra o przyszłość

Z punktu widzenia biznesu sztuczna inteligencja to szansa na rozwój, na większą sprzedaż, szansa na kompetencje przyszłości dla pracowników – mówi w rozmowie z PulsHR.pl prof. Marcin Lis, prorektor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

- Rynek amerykański pokazuje, że sztuczna inteligencja podpowiada, jaki towar wybrać. To oznacza wiele szans dla jednostek sprzedażowych. W telekomunikacji, również w zarządzaniu procesami jest to dziś nieodzowne, by korzystać z rozwiązań, które podpowiada sztuczna inteligencja. Dziś strategia każdego biznesu może być tworzona z wykorzystaniem AI – mówi prof. Marcin Lis, prorektor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, który był rozmówcą PulsHR.pl podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Poniżej pełna rozmowa z prof. Marcinem Lisem, prorektorem Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej:

Marcin Lis w rozwoju sztucznej inteligencji dostrzega przede wszystkim szanse dla świata biznesu.

- Myślę, że wiele obaw rzeczywiście jest. Ale z punktu widzenia biznesu może to być szansa na rozwój, na większą sprzedaż, szanse na kompetencje przyszłości dla pracowników, którzy pracują w danym biznesie – mówi prof. Lis.