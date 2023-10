Firmy mają pracowników na wyciągnięcie ręki, a świadomie z nich rezygnują. Co się dzieje?

O tym, jak duże mamy braki kadrowe na rynku pracy, mówi także „Barometr zawodów”, ogólnopolskie badanie, które co roku przygotowuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie na zlecenie ministra rodziny i polityki społecznej. To prognoza zapotrzebowania na pracowników w 2023 roku wskazująca, które zawody są deficytowe, w równowadze i nadwyżkowe. Z tegorocznej edycji wynika, że w skali ogólnopolskiej w 27 zawodach brakuje specjalistów, natomiast reszta jest w równowadze. Nie ma żadnego nadwyżkowego zawodu.

72 proc. organizacji w Polsce ma trudności w znalezieniu pracowników z odpowiednimi umiejętnościami. To o 2 punkty procentowe więcej niż jeszcze rok temu – tak wynika z raportu ManpowerGroup „Niedobór talentów”.

Demografia nie napawa optymizmem. Jak wynika z danych Eurostatu, średnia wieku w Unii Europejskiej na przestrzeni lat 2012-2022 wzrosła o 2,5 roku. Ten wynik wskazuje, że społeczeństwo UE należy do szybko starzejących się. W Polsce ten wzrost jest jeszcze wyższy i w analogicznym okresie wyniósł 3,5 roku.

Najszybciej we wskazanym dziesięcioleciu starzała się Portugalia (+4,7 roku), a w najmniejszym stopniu problem ten dotyczył Szwecji, gdzie współczynnik starzenia nie wystąpił, wręcz przeciwnie – społeczeństwo nieco odmłodniało (-0,1).

Choć dziś bliżej nam do najmłodszych społeczeństw w Europie niż do tych najstarszych, to z perspektywy rynku pracy coraz istotniejsza staje się rola pracowników ze starszych grup wiekowych. Te osoby coraz częściej będą współpracować ramię w ramię z dużo młodszymi przedstawicielami generacji Y czy Z.

Ludzie chcą pracować po przekroczeniu wieku emerytalnego, ale firmy nie zawsze ich chcą zatrudniać

Serwis Pracuj.pl sprawdził, jak wygląda dziś rynek pracy z perspektywy silver generation. Z badania „Nowe prawa rekrutacji” wynika, że w Polsce 4 na 10 badanych z grupy wiekowej 55-65 lat planuje kontynuować karierę zawodową po przekroczeniu wieku emerytalnego. 39 proc. z kolei planuje wówczas pracować zarobkowo, ale nie na pełny etat.

Niestety aż 59 proc. przedstawicieli pokolenia silver zbadanych przez Pracuj.pl twierdzi, że osoby w wieku przedemerytalnym są mniej chętnie zatrudniane przez pracodawców niż inne. Częściej taką niechęć dostrzegają kobiety (63 proc.) niż mężczyźni (55 proc.).

- Wciąż jeszcze zdarza się, że pracodawcy wahają się przed zatrudnianiem osób w wieku 50+. Jedną z powszechnych obaw jest założenie, że starsi kandydaci mogą nie być tak zdolni do przystosowania się do nowych technologii lub mogą nie wykazywać takiego samego poziomu energii i entuzjazmu, co ich młodsi koledzy – komentuje Łukasz Marciniak, dyrektor sprzedaży w eRecruiter.

- Jednak pominięcie specjalistów z tej grupy wiekowej może oznaczać utratę wiedzy, umiejętności i doświadczenia, które mogą przynieść firmie ogromne korzyści. Starsi pracownicy, poza wieloletnim doświadczeniem, często wnoszą do miejsca pracy silną etykę pracy oraz stabilność. Mogą też zaoferować cenną opiekę mentorską młodszym kolegom i zapewnić inną perspektywę, która może prowadzić do innowacyjnych rozwiązań. Co więcej, różnorodność wiekowa przyczynia się do tworzenia włączającego i dynamicznego środowiska pracy - dodaje Marciniak.

1/3 badanych z pokolenia silver deklaruje, że w rekrutacji nie chcą oni być traktowani na wyjątkowych warunkach (fot. Shutterstock)

Dyskryminacja starszych w miejscu pracy? Nadal dochodzi do nieprawidłowości

1/3 badanych z pokolenia silver deklaruje, że w rekrutacji nie chcą oni być traktowani na wyjątkowych warunkach. Jednocześnie 18 proc. respondentów jest zdania, że pracodawcy nie powinni oczekiwać od kandydatów by podawali swój wiek lub datę urodzenia w CV.

Niestety są miejsca, w których wciąż dochodzi jeszcze do nieprawidłowości. 18 proc. badanych z grupy najstarszych pracowników wskazuje, że osobiście doświadczyli oni dyskryminacji ze względu na wiek w miejscu pracy, takich jak problemy z awansem, niechęć zatrudnienia czy gorsze warunki pracy. 17 proc. respondentów doświadczyło osobiście lub w swoim otoczeniu zwolnienia przez firmę osoby, która zbliżała się do przedemerytalnego okresu ochronnego.

Także z badania Koalicji Bezpieczni w Pracy wynika, że pracownicy 50+ ze względu na swój wiek spotykają się z dyskryminacją, zarówno wobec siebie, jak i w stosunku do innych. 6 proc. badanych odpowiedziało, że doświadczyło dyskryminacji, a 9 proc. było świadkiem takiego zachowania wobec innych osób. 10 proc. nie potrafiło na to pytanie odpowiedzieć.

- Osoby, które doznały dyskryminacji, wskazują, że zachowania dyskryminacyjne ze względu na wiek najczęściej przejawiały osoby w wieku od 35 do 44 lat (38 proc.) oraz od 25 do 34 lat (30 proc.). Szczególnie zdumiewające jest to, że najczęściej ageizmu dopuszczał się przełożony (64 proc.), który teoretycznie powinien dbać o równe traktowanie podwładnych. Czasem w sposób dyskryminujący ze względu na wiek zachowywał się również właściciel firmy lub członek zarządu (25 proc.). Godny zaufania pracodawca, który buduje otwarte i tolerancyjne środowisko pracy, jest jedną z fundamentalnych wartości – komentuje Elżbieta Rogowska, członek zarządu PW Krystian, ekspertka Koalicji Bezpieczni w Pracy.

Potrzeba mentorów i wzajemnej nauki. Na różnorodnych zespołach zyska firma

Z badania przeprowadzonego przez Pracuj.pl wynika, że przedstawiciele generacji silver doceniają mocne strony pokolenia Z. Przypisując cechy młodym najczęściej wskazują oni, że jest to pokolenie ludzi, którzy szybko się uczą – uważa tak 61 proc. badanych z grupy silver. 43 proc. wskazuje, że „Zetki” są ambitne, 37 proc. docenia ich kreatywność, 23 proc. ocenia najmłodszych jako osoby o elastycznym podejściu, a 21 proc. podkreśla ich innowacyjność.

77 proc. ogółu badanych uważa, że osoby dopiero wchodzące na rynek pracy mogą sporo zyskać, jeśli trafią na dobrych, doświadczonych mentorów (fot. Product School/Unsplash)

77 proc. ogółu badanych uważa, że osoby dopiero wchodzące na rynek pracy mogą sporo zyskać, jeśli trafią na dobrych, doświadczonych mentorów. Posiadanie starszego i bardziej doświadczonego przewodnika po zawodowym świecie może być kluczowe z wielu powodów. Te osoby przekazują wiedzę, która może pomóc młodszym współpracownikom uniknąć typowych pułapek, przyspieszyć proces uczenia się i podejmować bardziej świadome decyzje zawodowe. Ponadto doświadczeni mentorzy często zapewniają wsparcie emocjonalne, tworząc pozytywne i wzmacniające środowisko pracy. Ta dynamika mentoringu nie tylko przynosi korzyści jednostce, ale także przyczynia się do stworzenia solidniejszej i włączającej kultury miejsca pracy.

Niemal 8 na 10 respondentów Pracuj.pl twierdzi, że osoby z każdej generacji mogą wprowadzić coś pozytywnego i unikalnego do środowiska pracy. Z tym stwierdzeniem zgadza się 74 proc. przedstawicieli pokolenia Z i 83 proc. badanych w przedziale wiekowym 55-65 lat.

Firmy, w których znajdują się przedstawiciele różnych pokoleń, mogą osiągać lepsze wyniki dzięki różnorodności perspektyw. Z tym twierdzeniem zgadza się 68 proc. ogółu badanych, a w największej mierze wierzą w to osoby z pokolenia silver (83 proc.).

61 proc. zgadza się z opinią, że osoby z najstarszego pokolenia pracowników mogą sporo się nauczyć od osób wchodzących na rynek pracy, ze świeżym spojrzeniem. Taką deklarację składa 6 na 10 przedstawicieli pokolenia silver i nieco więcej, bo 63 proc. osób w wieku 18-24 lata.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl