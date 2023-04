Firmy mają ostatnią szansę na odzyskanie nadpłat z ZUS

Bieżący rok to ostatnia okazja na odzyskanie całości nadpłat z tytułu składki wypadkowej. Od 1 stycznia 2024 nie będzie można składać korekt deklaracji za okres dłuższy niż 5 lat wstecz. Przedsiębiorcy mogą przez to stracić szansę na zwrot co najmniej 50 proc. nadpłaconych kwot.

Tylko do końca roku firmy mogą odzyskać całość nadpłaconych składek. Od 1 stycznia 2024 r. będzie to niemożliwe (fot. Jezael Melgoza/Unsplash)