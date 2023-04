Firmy mają opóźnienia płatności, bo same nie dostają pieniędzy od klientów

Ponad 2/3 firm uważa zatory w płatności za barierę do prowadzenia działalności. Tymczasem 264,5 tys. przedsiębiorstw ma niespłacone długi u kontrahentów (fot. Tim Gouw/Unsplash)

68 proc. firm uważa zatory płatnicze za przeszkodę w prowadzeniu działalności gospodarczej. Co 5. firma nie płaci kontrahentom w terminie, ponieważ sama nie otrzymuje zapłaty od swoich klientów - wynika z badania „Przeterminowanie faktur w polskich przedsiębiorstwach”.

Jednak efekt zatorów w firmach to nie tylko to, że przedsiębiorcy nie mają z czego zapłacić swoim kontrahentom. Równie poważnym skutkiem jest to, że nie mogą inwestować, a także są często zmuszeni podnieść ceny towarów i usług. 13 proc. przedsiębiorców ma w związku z opóźnieniami w płatnościach problemy z wprowadzaniem produktów na rynek, a równie dużo firm odczuwa pogorszenie swojego wizerunku na rynku. Rezultatem są gorsze warunki finansowe dostaw, jakie proponują im podwykonawcy. Co 10. firma jest zmuszona ograniczać zatrudnienie i obniżać pensje swoim pracownikom.

Ponad 1/3 przedsiębiorców uważa, że nieterminowe płatności to istotny problem, a 16 proc. z nich określa je mianem „bardzo poważnego”. Płacenie z poślizgiem jest szczególnie dotkliwe dla firm z branży budowlanej, gdzie odsetek przedsiębiorstw wskazujących zatory płatnicze jako poważną barierę w prowadzeniu działalności wynosi aż 62 proc. To blisko dwa razy więcej niż w usługach, transporcie czy handlu (30-37 proc.). Najlepiej oceniają sytuację przedsiębiorstwa przemysłowe, dla których niepłacenie przez klientów jest poważną przeszkodą tylko dla co 4. firmy.

- Brak bieżącego dopływu pieniędzy powoduje, że firmy nie mogą racjonalnie zaplanować pracy, zatrudnienia i zdobywania nowych zleceń. Trudno zarządzać firmą, jeśli nie wiadomo, kiedy na konto spłynie zapłata. Z praktyki wiemy, że szczególnie małe i średnie firmy mają opory przed dochodzeniem należności u partnerów handlowych. Obawiają się, że kontrahent się obrazi, kiedy odbierze telefon z firmy windykacyjnej - mówi Jakub Kostecki, prezes firmy Kaczmarski Inkasso.

Czas działa na niekorzyść przedsiębiorców, którzy nie otrzymali zapłaty

Przedsiębiorstwa czekają na zapłatę średnio 22 dni od upływu terminu wskazanego na fakturze, jednak wiele zależy od branży oraz regionu. Tu znów w najgorszej sytuacji są firmy budowlane, które średnio muszą czekać na płatność aż 27 dni, podczas gdy w handlu firmy oczekują na otrzymanie zapłaty 18 dni. Jeśli zaś chodzi o regiony naszego kraju, najkrócej na pieniądze czekają przedsiębiorcy z województw łódzkiego i świętokrzyskiego (po 16 dni) oraz lubelskiego, podkarpackiego i podlaskiego (po 18 dni). Najdłużej czekają z kolei w Wielkopolsce, Lubuskiem, na Pomorzu Zachodnim (po 25 dni) oraz na Mazowszu (24 dni).

- Czas gra na korzyść dłużnika. Im dłużej pozwalamy mu nie płacić, tym trudniej potem odzyskać od niego pieniądze. Niestety sektor MŚP popełnia wciąż ten sam błąd; przedsiębiorcy dają się zwodzić obietnicami, zwlekają z bardziej stanowczym upomnieniem się o swoje pieniądze, aż brak pieniędzy zaczyna uderzać w działalność ich firmy. Dlatego zawsze radzimy przedsiębiorcom, aby nie zwlekali z przekazaniem niezapłaconych faktur do windykacji – mówi Kostecki.

Jednym z rozwiązań problemu zatorów płatniczych jest skorzystanie z faktoringu, czyli usługi polegającej na wykupieniu przez firmę faktoringową nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorcy, które ten wystawił swoim kontrahentom. To umożliwia przedsiębiorcy „odmrożenie” swoich faktur i zamiast czekać 30 albo 60 dni na zapłatę od kontrahenta, może on dostać pieniądze nawet w ciągu 24 godzin od przekazania faktur do firmy faktoringowej.

Badanie „Przeterminowanie faktur w polskich przedsiębiorstwach” zostało przeprowadzone przez TGM Research na zlecenie firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso w styczniu 2023 r. techniką CAWI na reprezentatywnej grupie 517 mikro, małych i średnich firm wystawiających faktury z odroczonym terminem płatności.

