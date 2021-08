Firmy już zdecydowały, odwrotu nie będzie. Ale zwolnień też (na razie)

Niemal o 20 pkt. proc. wzrosła liczba firm, które przyznają, że są gotowe na wprowadzenie u siebie rozwiązań z zakresu automatyzacji i robotyzacji.

Pandemia spowodowała, że proces o którym mówiło się od lat, nabrał rozpędu. Jak wynika z badania Personnel Service, już 44 proc. przedsiębiorców jest zdania, że ich firma jest gotowa na automatyzację lub robotyzację. Rok wcześniej ten odsetek wynosił tylko 25 proc.

Rewolucja technologiczna jest kwestią czasu, co widać też w deklaracjach przedsiębiorców dotyczących chęci jej wdrażania. Podczas gdy na początku 2020 roku zdecydowana większość, bo aż 3 na 4 firmy w Polsce nie zamierzały wdrażać automatyzacji czy robotyzacji, na początku 2021 roku taką deklarację złożyło tylko 32 proc. przedsiębiorców. Co więcej, trzykrotnie wzrósł odsetek tych firm, które aktualnie wdrażają automatyzację – 13 proc. w pierwszym półroczu 2021 vs. 4,3 proc. w pierwszym półroczu 2020. Dodatkowo co piąta firma planuje ten krok w niedalekiej przyszłości.

- Wpływ na przyspieszenie decyzji dotyczących wdrażania automatyzacji miała przede wszystkim pandemia, która uświadomiła firmom, jakie zalety ma robot, który nie pójdzie nigdy na chorobowe i nie wpływają na niego zawirowania związane z szalejącym wirusem. Oczywiście wdrożenie automatyzacji czy robotyzacji to proces kosztowny i długotrwały, ale firmom podjęcie tego wysiłku opłaca się w perspektywie długoterminowej. To zdecydowanie wpłynie na nasz rynek pracy, bo potrzebne będą inne kompetencje pracowników, ale na razie ich pozycja nie jest zagrożona. Pracy jest mnóstwo, a trendy demograficzne nieubłagane - mówi Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service.

Najprostszy przykład automatyzacji miejsc pracy to kasy samoobsługowe, które możemy zobaczyć w coraz większej liczbie sklepów. Jak podaje portal money.pl, firma Sescom, która dostarcza to rozwiązanie do sklepów, w 2019 roku postawiła 336 kas. Rok później było to już 899 urządzeń. Natomiast tylko w pierwszej połowie 2021 roku spółka zamontowała w sklepach 890 kas.

- W przyszłości sklepy będą prawdopodobnie pozbawione sprzedawców. Z drugiej strony nowe technologie będą miały olbrzymie zastosowanie w procesach zarządczych sieciami sklepów. Sztuczna inteligencja, systemy predykcji, m.in. RFID, będą pozwalały na podejmowanie natychmiastowych decyzji w czasie rzeczywistym o zmianach w wyglądzie sklepu, sposobie prezentacji produktu, który jest kluczowy, o decyzjach o przesunięciach towarów czy wysyłkach towarów do wybranego sklepu - już kilka lat temu przewidywał Marek Kwiatkowski, dyrektor handlowy Sescom.

Ta zmiana wywołuje spore obawy o przyszłość miejsc pracy. Jak w rozmowie z money.pl tłumaczy Alfred Bujara, szef handlowej "Solidarności", pracodawcy korzystają z tych rozwiązań i czerpią z tego większe zyski przez redukcję zatrudnienia. Przy czym zaznacza, że do obsługi tych kas również potrzebni są pracownicy.

Wyższa efektywność dzięki automatyzacji

Jednak z badania Personnel Service wynika nieco inny obraz efektów automatyzacji niż zastąpienie pracowników maszynami. Najwięcej, bo 34 proc. przedsiębiorców uważa, że automatyzacja zwiększa efektywność pracy. Tego zdania są przede wszystkim właściciele firm zajmujących się produkcją przemysłową (55 proc.). To przekonanie przekłada się na realne decyzje przedsiębiorców – w tym sektorze najwięcej, bo 35 proc. firm właśnie wdraża u siebie takie rozwiązania.

Kolejnym istotnym z perspektywy firm aspektem, do którego przyczynia się automatyzacja, jest możliwość pracy bez przerw. Docenia ją 31 proc. przedsiębiorców, głównie z branży usług (36 proc.). Podium zalet automatyzacji zamykają oszczędności w związku z większą produktywnością oraz możliwością ograniczenia zatrudnienia, a także ex aequo podnoszenie innowacyjności i nowoczesności firmy (wskazuje tak po 30 proc. przedsiębiorców).

- Robot w firmie może pracować non stop. Obecność takiego rozwiązania zapewnia ciągłość działania niezależnie od czynników zewnętrznych czy wewnętrznych. Co więcej, robot może zastąpić pracownika w żmudnych, rutynowych czynnościach, pozwalając mu na rozwój w innych działach firmy, gdzie może wykorzystać swoją kreatywność. Robot najczęściej nie zastępuje pracownika, tylko staje się jego asystentem, a zamiast zabierać pracę, ma ją ułatwiać. Współpraca na linii człowiek-robot może przynieść znaczne korzyści przedsiębiorstwu, co widzimy na przykładach tych firm, które z naszą pomocą zdecydowały się na wdrożenie robotyzacji – zauważa Mariusz Gołębiewski, wiceprezes Abile Consulting.

Mniej błędów w pracy

Co piąty pracodawca uważa, że automatyzacja wdrożona w firmie minimalizuje ryzyko błędów. Takie przekonanie dominuje głównie wśród największych firm, zatrudniających powyżej 250 osób - odpowiedziało tak 35 proc. ich przedstawicieli. Ta cecha przekonuje też co trzeciego przedsiębiorcę z sektora publicznego. Więcej niż co dziesiąta firma odpowiedziała, że rozwiązania takie jak robotyzacja zwiększają konkurencyjność przedsiębiorstwa.

- Innowacyjna firma dzięki tego typu rozwiązaniom buduje swoją przewagę konkurencyjną na rynku pracy. Kandydaci chętniej zatrudnią się w przedsiębiorstwie, które oferuje nowoczesne rozwiązania. Obecnie osoby wkraczające na rynek pracy chcą pracować mądrzej, a nie ciężej. Z badań PWC wynika, że 68,9 proc. młodych kandydatów podejmując decyzję o aplikowaniu na ofertę pracy sprawdza rozwiązania wdrożone przez firmę w okresie pandemii. Automatyzacja może być w tym przypadku jedną z kluczowych przewag – podsumowuje Krzysztof Inglot.