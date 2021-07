Firmy IT pod ścianą. Pracowników jest za mało, a dodatkowo podkrada ich zagranica

Dziś globalne korporacje takie jak Facebook, Google, Microsoft z problemem braku kadr radzą sobie dwojako. Z jednej strony tworzą centra kompetencji, pozyskują wykształconych już pracowników. Z drugiej realizują szereg działań pobocznych i programów CSR. - Mają one za zadanie zaktywizować grupy społeczne, które dziś nie wiążą swojej przyszłości z IT, ale odpowiednio zachęcone i zmotywowane zaczynają coraz chętniej angażować się w takie inicjatywy - zauważa Łukasz Czernecki, wiceprezes Euvic i dodaje, że takie działania mogą być rozwiązaniem na niedobór kadr także w Polsce.

Z danych Eurostatu wynika, że w 2020 roku, liczba specjalistów od technologii informacyjnych (ICT) wyniosła w Polsce blisko 555 tys. Choć mamy ponad pół miliona osób zajmujących się szeroko pojęta informatyką, to nadal jest ich za mało. Lukę kadrową szacuje się na 50 tysięcy.

Nie pomaga pandemia. Przyspieszona cyfryzacja firm i akcent postawiony na digitalizację procesów sprawiły, że branża IT wyjątkowo potrzebuje wykwalifikowanych pracowników. Jeszcze przed pandemią (kiedy nikt nie zakładał scenariusza, który dziś realizuje cały świat), mówiło się o tym, że lukę związaną z brakiem programistów uda się załatać w 2030 roku.

W marcu 2020 roku wszystkie prognozy można było odłożyć na półkę. Firmy IT po chwilowym spowolnieniu w pierwszej fazie pandemii dziś potrzebują wykwalifikowanych pracowników.

Pandemia nie tylko przyspieszyła procesy, które wiele firm rozkładało na dekadę. Upowszechnienie pracy zdalnej sprawiło, że firmy zmieniły swoje nastawienie do pracy nie tylko poza biurem. Coraz częściej decydują się na współpracę z firmami z innych kontynentów.

Łukasz Czernecki, wiceprezes firmy Euvic (fot. mat. pras.)

- Postępująca globalizacja rynku pracy sprawiła, że model zdalny, który wcześniej nie zawsze był akceptowalny dla wielu firm, obecnie stał się modelem wiodącym. Coś, co branża IT promowała przez lata, a co nie było do końca akceptowane przez klientów zarówno polskich jak i zagranicznych, stało się normalnością. Z jednej strony dla polskich firm IT oznacza to dużo większe możliwości realizacji projektów poza granicami kraju i zwiększenie wolumenu sprzedaży, z drugiej – to „zniesienie granic” ułatwiło dostęp do talentów IT z całego świata – w tym do polskich programistów, którzy nadal uważani są za jednych z najlepszych na świecie - zauważa Łukasz Czernecki, wiceprezes zarządu Euvic.

Dostęp do talentów z całego świata zrodził jeszcze problem, który w konsekwencji odczują także ci nie działający w branży IT - globalny wzrost stawek wynagrodzenia.

- Wyzwaniem pracodawcy staje się zatem utrzymanie pracownika i stworzenie dla niego propozycji, która będzie bardziej atrakcyjna od tej, jaką mogą otrzymać od firm zagranicznych. Rynek IT to od lat rynek pracownika. Sytuacja zawsze przysparzała wielu wyzwań, teraz jest ich z pewnością więcej. Musimy być gotowi na rosnące wskaźniki rotacji i możliwy wzrost kosztów zatrudnienia, będący wynikiem zwiększonych nakładów na rozwój i innowacje oraz większej wyceny umiejętności specjalistów IT na rynku światowym. Zarządzanie tą sytuacją oczywiście będzie musiało się odbić na cenach usług informatycznych. Ostatecznie ich wzrost odczują klienci - dodaje Czernecki.

fot. Shutterstock

Pozyskiwać pracowników nie tylko z branży

Otwarty rynek w konsekwencji może pogłębić deficyt specjalistów w Polsce. Odpłyną ci skuszeni wizją pracy dla zagranicznych korporacji, być może lepszych zarobków i większych szans na rozwój.

Jak podkreśla Łukasz Czernecki, w DNA pracowników IT wpisany jest rozwój. Te firmy, które nie będą w stanie zagwarantować swoim pracownikom nowych wzywań, liczyć będą musiały się z problemami.

- "Kto nie idzie do przodu, ten się cofa". Świat się zmienia i nie jest to zmiana spokojna, powolna. Dynamika przemian, jakie zachodzą w biznesie, wszechobecna cyfryzacją, globalizacja rynku pracy, konsolidacja rynku - nie pozwalają na „postój”. IT ma rozwój w swoim DNA. Jedne technologie starzeją się, inne zyskują na popularności. Stale zmieniające się potrzeby i oczekiwania użytkowników wymuszają wprowadzanie innowacji i rozwój istniejących już rozwiązań lub tworzenie zupełnie nowych. Branża IT zdecydowanie ma co robić - podkreśla. - Nieoferowanie pracownikom możliwości uczestniczenia w tych przemianach i coraz ciekawszych projektach, a tym samym blokowanie ich rozwoju, jest równoznaczne z tym, że będą szukać takich możliwości gdzie indziej.

A braki trzeba będzie uzupełniać. Z jednej strony mamy oczywiście uczelnie wyższe. W roku akademickim 2020/2021 studia związane z ICT ukończyło 12,1 tys. osób, o 0,6 tys. więcej niż rok wcześniej. To za mało.

- Dziś nie jesteśmy w stanie zapełnić tej luki tylko i wyłącznie absolwentami studiów. Nasze uczelnie nie mają takiej wyporności - zauważa Czernecki.

fot. Pixabay

I jak zauważa, warto skorzystać z praktyk prowadzących przez gigantów takich jak Facebook czy Google.

- Globalne korporacje takie jak Facebook, Google, Microsoft, oprócz tego, że tworzą centra kompetencji, realizują szereg działań pobocznych i programów CSR. Mają one za zadanie zaktywizować grupy społeczne, które dziś nie wiążą swojej przyszłości z IT, ale odpowiednio zachęcone i zmotywowane zaczynają coraz chętniej angażować się w takie inicjatywy. Zachęcajmy zatem do przebranżowienia, zasilajmy kobiece szeregi specjalistów IT, uczmy programowania nie tylko studentów, ale i dzieci już na wczesnym etapie edukacji, stawiajmy na różnorodność. To jest coś, co możemy zacząć robić już dziś - podkreśla.

Aktywizacja na miarę przyszłości

Budżety przeznaczane na działania CSR związane z aktywizacją osób spoza branży, choć w Polsce zdecydowanie mniejsze i rzadziej spotykane, są już pomału realizowane. Jednak byśmy mogli mówić o sukcesie tego typu rozwiązań, potrzebujemy rozwiązań systemowych.

- Tworzone są programy namawiające do przebranżowienia, ich inicjatorami są głównie prywatne biznesy i ministerstwa. Mamy coraz więcej inicjatyw edukacyjnych, w przedszkolach i szkołach pojawiają się zajęcia programowania, dostępnych jest wiele platform do samodzielnej nauki. Czy to wystarczy? Z pewnością nie. Mamy jeszcze wiele w tym temacie do zrobienia. Rozwiązujemy problemy punktowo, a wydaje się, że potrzebujemy rozwiązań systemowych. Jednak od czegoś trzeba zacząć i każda aktywność w tym zakresie jest ważna - zauważa Czernecki.

